En qué consiste el acuerdo entre EE.UU. e Irán para alcanzar la paz en la guerra, según un experto internacional

El presidente Donald Trump anunció la suspensión del ultimátum a Irán por un plazo de 14 días, una decisión que responde a un acuerdo entre ambas partes, tras un día de intensas negociaciones diplomáticas. El entendimiento establece un cese de hostilidades inicial y la reapertura del estrecho de Ormuz, por dos semanas.

En este marco, el experto internacional Andrés Repetto analizó la postura de ambos países frente al acuerdo, quienes impusieron una serie de puntos fundamentales.

Andres Repetto en LN+

Los pilares de la propuesta de Irán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán detalló las bases del plan que presentaron ante las autoridades pakistaníes. La administración de Mojtaba Khamenei —sucesor de su padre tras el ataque del 28 de febrero— lidera esta iniciativa diplomática.

La propuesta incluye:

El tránsito controlado por el estrecho de Ormuz , coordinado con las fuerzas armadas iraníes.

, coordinado con las fuerzas armadas iraníes. El fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

y sus aliados. La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

estadounidenses de todas las bases regionales. El levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias.

primarias y secundarias. El pago de una indemnización completa a Irán.

completa a Irán. La liberación de los activos iraníes congelados.

iraníes congelados. La aceptación del enriquecimiento de uranio .

. La derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En este marco, Repetto analizó: “Piden la retirada de las tropas de Oriente Medio, no sabemos si son los 50.000 soldados estadounidenses con los tres portaaviones, todos los buques y los soldados listos eventualmente para una operación por tierra, o Irán se está refiriendo a lo que pidió desde un principio, es que Estados Unidos cierre todas las bases en los países de Oriente Medio, con lo cual sería un pedido que Estados Unidos no va a aceptar".

Donald Trump Alex Brandon - AP Pool

El control del estrecho de Ormuz y el retiro de tropas

Donald Trump utilizó su perfil en la plataforma Truth Social para confirmar los detalles del acuerdo bilateral. El mandatario recibió el alto el fuego de 14 días solicitado a la normalización del paso marítimo y aseguró que suspenderá las amenazas de ataques sobre infraestructura civil iraní, que incluían puentes y centrales eléctricas en diversas ciudades del país.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según constatamos, experimentó un cambio de régimen muy productivo”, escribió y calificó la medida como un alto el fuego de doble vía. El anuncio ocurrió pocas horas antes del vencimiento del ultimátum que fijó Washington.

Sus declaraciones mostraron un cambio de postura respecto de sus advertencias previas, donde horas antes, Trump amenazó con la muerte de “una civilización entera” en Irán.

El posteo de Donlad Trump tras el acuerdo con Irán

“El presidente Trump logró una fuerza de salida antes de entrar en una situación mucho más compleja. Él en lo personal, en lo político, en lo militar y obviamente el mundo”, detallo en analista sobre los últimos movimientos de Donald Trump.

La mediación y el futuro del pacto

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional aclaró que este entendimiento inicial no significa el fin permanente de la guerra. “Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”, advirtió la institución oficial iraní a través de los medios locales.

Al ser consultado por la mediación de Pakistán en el acuerdo, Repetto remarcó: “Me parece que Pakistán ha sido más una excusa y una puerta abierta para que Trump salga de la oscuridad en la que se había metido”.

El proceso diplomático comenzará su curso mientras dure la tregua de dos semanas. Por un lado, Washington exige la apertura completa, inmediata y segura de las rutas comerciales marítimas, mientras que Irán espera el cumplimiento de la liberación de fondos y el cese de las sanciones. El éxito de este primer paso determinará la posibilidad de alcanzar una paz duradera tras los enfrentamientos.