Trump enfría las expectativas sobre Irán y mantiene el bloqueo de Ormuz hasta firmar un acuerdo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que “no hay apuro” por cerrar un acuerdo con Irán y ordenó a sus negociadores que no se precipiten, en una señal de cautela que enfrió las expectativas de un avance inmediato en las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto regional y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y le indiqué a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario agregó que la relación entre Washington y Teherán se volvió “mucho más profesional y productiva”, aunque advirtió que “ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”.

Las declaraciones contrastaron con el optimismo que el propio Trump había expresado apenas un día antes, cuando afirmó que Washington e Irán habían “negociado en gran medida” un memorando de entendimiento que podría derivar en un acuerdo de paz y en la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

El republicano reiteró además que el bloqueo estadounidense sobre los puertos y buques iraníes “seguirá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Desde hace más de un mes, Estados Unidos mantiene restricciones marítimas sobre Irán tras la escalada bélica iniciada el 28 de febrero.

Aunque Trump volvió a insistir en que el objetivo central de la ofensiva fue impedir que Irán obtenga armas nucleares, aún persisten fuertes diferencias entre las partes. “Irán debe comprender que no puede desarrollar ni adquirir armas o bombas nucleares”, sostuvo el mandatario.

El posteo de Trump en Truth Social

Fuentes regionales señalaron que Washington y Teherán están cerca de alcanzar un entendimiento que incluiría la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, el levantamiento parcial del bloqueo económico y compromisos iraníes respecto a sus reservas de uranio altamente enriquecido. Sin embargo, todavía no está claro si el acuerdo en discusión corresponde únicamente a un memorando preliminar o a un pacto integral mucho más amplio y complejo.

Las negociaciones permanecen trabadas en varios puntos sensibles. Irán exige el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de decenas de miles de millones de dólares de ingresos petroleros congelados en bancos extranjeros. A su vez, Estados Unidos reclama garantías verificables de que Teherán no avanzará hacia la fabricación de armamento nuclear.

Según funcionarios regionales involucrados en las conversaciones, el borrador del acuerdo contempla que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido al 60% de pureza, un nivel técnicamente cercano al necesario para fabricar armas nucleares. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, Teherán posee actualmente 440,9 kilogramos de ese material.

Un funcionario con conocimiento directo de las negociaciones indicó que el mecanismo para deshacerse de ese uranio sería discutido durante un período de 60 días. Parte del material podría ser diluido y otra parte enviada a un tercer país. Rusia ya se ofreció para recibirlo.

Desacuerdos y cláusulas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó durante una visita a India que se registraron “avances significativos, aunque no definitivos”. Según explicó, la “primera etapa” del eventual acuerdo sería la reapertura total del estrecho de Ormuz.

“La segunda es que Irán debe entablar negociaciones serias sobre tres temas: su promesa de no poseer nunca armas nucleares, restricciones a largo plazo sobre sus capacidades de enriquecimiento y qué hacer con el uranio altamente enriquecido”, declaró Rubio en una entrevista con India Today.

El secretario de Estado de Estados Unidos dio detalles del borrador de un posible acuerdo Julia Demaree Nikhinson - Pool AP

Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró que Teherán está dispuesto “a garantizar al mundo” que no busca desarrollar armas nucleares. Sin embargo, la embajada iraní en India respondió a las declaraciones de Rubio recordando que el país considera “inalienable” su derecho al desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos.

La agencia iraní Tasnim informó este domingo que aún existen desacuerdos sobre “una o dos cláusulas” del memorando en discusión. Según la publicación, no habrá acuerdo definitivo si Washington continúa “creando obstáculos”.

Otro posible foco de tensión surgió luego de que un asesor militar del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, afirmara que Teherán mantiene el “derecho legal” de administrar el estrecho de Ormuz, aunque no aclaró si eso implicaría continuar controlando qué buques pueden atravesarlo.

El bloqueo de Ormuz colapsó los mercados internacionales Amirhosein Khorgooi - ISNA

El eventual acuerdo es seguido con atención por los mercados internacionales debido al impacto que el conflicto tuvo sobre la energía y el comercio mundial. El cierre de facto del estrecho provocó una fuerte suba en los precios del petróleo, el gas, los fertilizantes y los alimentos.

Aun si las hostilidades terminaran de inmediato, la normalización total del tránsito marítimo podría tardar meses. El director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi estimó la semana pasada que el flujo completo de embarcaciones no se recuperaría antes de 2027.

La Guardia Revolucionaria iraní informó que 33 buques atravesaron el estrecho durante las últimas 24 horas tras recibir autorización de Teherán, muy por debajo de los aproximadamente 140 barcos diarios que circulaban antes del conflicto.

Implicancias regionales

El acuerdo en negociación también tendría implicancias regionales más amplias. Según funcionarios citados por la agencia AP, el borrador incluiría un compromiso para avanzar hacia el fin de las hostilidades entre Israel y el movimiento chiita Hezbollah en el Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reveló este domingo que mantuvo una conversación telefónica con Trump sobre el posible acuerdo con Irán y sostuvo que ambos coincidieron en que cualquier entendimiento “debe eliminar el peligro nuclear”.

“Eso significa desmantelar las instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear y retirar el material enriquecido de su territorio”, escribió Netanyahu en redes sociales. También afirmó que Trump reafirmó “el derecho de Israel a defenderse en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Israel sigue especialmente preocupado por el fortalecimiento de Hezbollah, pese al frágil alto el fuego que rige desde abril en el sur del Líbano.

I spoke last night with President @realDonaldTrump about the memorandum of understanding to reopen the Straits of Hormuz and the upcoming negotiations toward a final agreement on Iran’s nuclear program.



I expressed my deep appreciation to President Trump for his unwavering… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 24, 2026

El líder de Hezbollah, Naim Qasem, expresó su esperanza de que el acuerdo entre Washington y Teherán incluya “un cese total de las hostilidades” en el Líbano. Sin embargo, rechazó cualquier posibilidad de desarme del grupo chiita.

“El desarme equivale a la aniquilación y no podemos aceptarlo”, afirmó Qasem en un discurso televisado. También instó al gobierno libanés a abandonar las negociaciones con Israel, al considerar que benefician únicamente a Tel Aviv y representan “una puñalada por la espalda” para Hezbollah.

Agencias AP, AFP y Reuters