Nicolás Maduro hizo llegar su primer mensaje desde la prisión en Nueva York: “Estamos bien, somos unos luchadores”

Nicolás Maduro, el presidente depuesto de Venezuela, hizo llegar un mensaje desde la prisión en Nueva York, el primero desde que fue capturado una semana atrás. Así lo reveló su hijo, a partir de un mensaje que le hicieron llegar los abogados que están en contacto con el dirigente chavista en los Estados Unidos.

Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, lo contó durante un encuentro partidario. “Los abogados nos han dicho que está fuerte. “Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’“.

El hijo del presidente Maduro aseguró que su padre está “bien” en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico. “Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, recalcó.

La información respecto a su estado actual surge de un video publicado este sábado por un dirigente de su partido.

El hijo de Nicolás Maduro hizo público un mensaje de su padre

Las palabras de “Nicolasito” se dieron durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en donde el hijo del mandatario también se refirió al escenario futuro que enfrenta el país. “Vamos a conservar el poder y la revolución”. Además, recordó la palabra de Hugo Chávez y aseguró que “la unidad del chavismo está en la unidad”.

En ese marco, llamó a que los partidarios del oficialismo venezolano a que tengan confianza en Delcy y Jorge Rodríguez, y en Diosdado Cabello, tres de los nombres que, a partir de la captura de su padre, pasaron a tener mayor centralidad en el escenario político venezolano.

Delcy Rodríguez quedó a cargo del gobierno de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Este mensaje se conoció a una semana de la intervención militar de los Estados Unidos en Caracas. Maduro y Flores fueron detenidos y trasladados a territorio estadounidense, donde enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo, entre otras acusaciones. Desde entonces, el poder ejecutivo quedó en manos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por otra parte, este sábado, sectores afines al oficialismo venezolano se movilizaron este sábado en distintas ciudades del país para exigir el retorno del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Las marchas se realizaron en ciudades como Caracas, Trujillo, Nueva Esparta, Miranda y otras localidades.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en Caracas y trasladados a Nueva York

Durante ese acto, Rodríguez sostuvo que en Venezuela “hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro”, y afirmó que asumió la responsabilidad de encabezar el Ejecutivo mientras dure lo que calificó como su “secuestro”. En ese marco, reiteró la condena a la intervención militar del 3 de enero.

Tras el operativo que derivó en la captura de Maduro, Donald Trump afirmó que Washington “regirá los destinos de Venezuela” y reclamó acceso a los recursos petroleros, que prometió utilizar para beneficiar a la población de ambos países. En paralelo, Caracas y la Casa Blanca informaron que evalúan el “restablecimiento de las relaciones diplomáticas”, interrumpidas desde 2019, así como la reapertura de las respectivas sedes diplomáticas.

Pese a ese anuncio, la Oficina de Asuntos Consulares de los EE.UU. advirtió que la situación en Venezuela continúa siendo “inestable” y representa graves riesgos para los ciudadanos estadounidenses, a quienes instó a abandonar el país de inmediato. En paralelo, familiares de personas detenidas se concentraron por tercer día consecutivo frente a cárceles de Caracas y de otras comunidades, a la espera de novedades sobre posibles liberaciones.

Con información de AFP y AP.