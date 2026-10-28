“No sabemos nada”: buscan a un argentino que viajaba en uno de los trenes que chocó en Toledo

Un argentino que viajaba en uno de los trenes que chocó en Toledo era intensamente buscado por su familia. El hombre se llama Agustín Randazzo y se trasladaba por trabajo desde Madrid a Sevilla en el vagón número ocho de la formación de AVE, implicada en el siniestro que hasta el momento había ocasionado 68 muertes y más de 80 heridos.

“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Está su hermano en España, se hizo la denuncia y todo lo que se tendría que hacer. Estamos esperando novedades y cruzando los dedos para que aparezca”, contó su primo Rafael, en diálogo con LA NACION.

Por su parte, una persona identificada en redes como Sergi Horan, quien se presenta como la pareja de Randazzo, publicó que llevaba horas sin saber nada de su novio y que “ni familiares ni amigos” tienen conocimiento sobre su estado.

“Sabemos ahora mismo que lo atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie”, escribió Sergi en las últimas horas.

A su vez, indicó que solo saben que fue registrado en la base de datos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pero que no hallaron datos sobre su estado o el lugar donde permanece.

Según contó Rafael a LA NACION, Randazzo tiene 51 años, vive en España y viajaba por trabajo.

Su pareja, en tanto, lo describió en una publicación. “Tatuado, con barba, iría con camisa y jersey. Rapado, de 1,70 metros, más o menos”, contó.

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