Choque de trenes en Toledo: las fotos y videos más impactantes de la tragedia en España

MADRID.- Un fuerte choque de trenes tuvo lugar este miércoles poco después de las 9 (hora local) en Toledo, España, y provocó, hasta el momento, 30 muertes. Los dos ferrocarriles circulaban a alta velocidad en la misma dirección cuando se produjo el impacto, mientras que 540 personas viajaban en total en las dos formaciones.

Los videos e imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente y evidenciaron la gravedad del incidente. Los usuarios afectados mostraron el trabajo de los equipos de seguridad para rescatar a los pasajeros que aún permanecían atrapados y asistir a los que resultaron heridos.

Dos trenes de alta velocidad chocaron en Toledo: al menos 10 muertos

Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha, detalló en declaraciones a TVE que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé. “[El accidente] puede ser peor que Adamuz [incidente en enero de este año]”, señalaron fuentes gubernamentales al diario El País.

Las fotos y videos

El video que publicó la Guardia Civil de España

Según confirmó LA NACION, el operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrido en la mañana de este miércoles se produjo con dos trenes AVE e Iryo entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla. Como resultado del choque, dos vagones de la formación Iryo descarrilaron. Debido al hecho, se encontraba interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

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Según versiones iniciales, el tren AVE colisionó con los últimos vagones de un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía, según fuentes del servicio de emergencias 112 consultadas por los medios locales.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió sus condolencias a través de las redes sociales. “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas”, escribió este miércoles.

El choque se produjo en la zona de Urda Europa Press News - Europa Press

En la misma línea, el alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galáns, afirmó en declaraciones a la señal de televisión TVE que Protección Civil pidió a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a las decenas de pasajeros.

Dos trenes de alta velocidad chocaron en Toledo: al menos 10 muertos

Hace solo dos semanas hubo otro incidente relacionado con la misma empresa, cuando otro tren AVE de alta circulación de Renfe que circulaba entre Madrid y Barcelona se incendió y generó demoras, evacuaciones y cancelaciones que afectaron a más de 11.000 pasajeros.

En esa oportunidad no hubo heridos, ya que el hecho se produjo en plena operación de regreso tras el feriado puente por el 12 de octubre. Según consignó El País, las llamas comenzaron en la parte trasera de un tren que cubría el trayecto entre Madrid y Figueres, en la provincia de Girona, cuando circulaba entre las localidades zaragozanas de Ricla y Plasencia de Jalón. La situación obligó a detener el tren y evacuar a sus ocupantes, además de cortar la circulación ferroviaria entre Calatayud y Zaragoza.

Parte de uno de los vagones se incendió tras el choque

Asimismo, en enero de este año, 45 personas murieron en el sur de España, a la altura de Adamuz, cuando un tren de alta velocidad se salió de la vía y chocó contra otro parecido que circulaba en sentido contrario. Este fue el siniestro ferroviario más letal en el país desde un choque en 2013 que mató a 80 personas. El accidente de enero socavó la confianza de la población en la extensa red ferroviaria de alta velocidad.

Agencias AP y Reuters