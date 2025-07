“No será un gringo el que le dé órdenes a Brasil”: Lula desafía a Trump y la tensión crece tras una carta a Bolsonaro

GOIANIA.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva volvió a criticar el jueves al presidente estadounidense Donald Trump por imponer aranceles de hasta el 50 % a los productos brasileños.

Durante un discurso en el 60º Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes (CONUNE) en Goiânia, Lula calificó la medida como una afrenta a la soberanía nacional y prometió tomar represalias imponiendo impuestos a las empresas digitales estadounidenses.

“Brasil tiene 201 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y un déficit comercial de US$ 410.000 millones en 15 años. No aceptamos que el presidente envíe un correo electrónico en el que dice que, si no liberamos a Bolsonaro, aplicará un arancel del 50%. Responderemos como demócratas: no aceptamos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos”, afirmó el mandatario.

Estudiantes ondean una gran bandera brasileña antes del inicio del 60º Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes. (AP Photo/Eraldo Peres) Eraldo Peres - AP

Lula también criticó directamente a Trump, a quien calificó de “gringo”, y luego recordó sus propios humildes orígenes en Pernambuco.

“Comí pan por primera vez a los siete años. Ahora no voy a aceptar órdenes de un extranjero. Trump dijo: ‘No quiero que las empresas estadounidenses, las plataformas, paguen impuestos en Brasil’. El mundo necesita saber que este país solo es soberano porque su gente es soberana y está orgullosa de él. Quería decirles que juzgaremos y gravaremos a las empresas digitales estadounidenses”, afirmó.

El cruce se intensificó horas más tarde, cuando el expresidente Jair Bolsonaro reveló una nueva carta que le envió Trump, en la que el mandatario estadounidense vuelve a solidarizarse con su aliado ultraderechista, acusado en Brasil de intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

“He expresado firmemente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria. Espero sinceramente que el gobierno de Brasil cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura”, escribió Trump en su red Truth Social. Y agregó: “Lo seguiré de cerca”.

La carta a Bolsonaro fue difundida apenas días después de otra misiva dirigida a Lula, en la que Trump ya había condicionado los aranceles a la situación judicial del expresidente brasileño. El intercambio agrava aún más la tensión bilateral, en un contexto de creciente disputa entre las dos principales economías del continente.

Críticas a los militares

Más temprano, Lula había vuelto a comentar sobre la investigación por un presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

“Esta es la primera vez que arrestan a generales de cuatro estrellas por intentar un golpe de Estado, con insinuaciones de que debían matar a Lula, Moraes y a mi vicepresidente. No tuvieron el coraje. Estas personas serán juzgadas, y los ministros son quienes las juzgarán”, afirmó.

Lula habla durante la apertura del 60º Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes, en Goiania, estado de Goiás. (AP Photo/Eraldo Peres) Eraldo Peres - AP

Lula también dijo que el expresidente Bolsonaro debe además rendir cuentas por el manejo de la pandemia de Covid-19.

“Aún lo van a demandar por la pandemia de Covid-19, por las muertes causadas por su irresponsabilidad. Ahora pide apoyo a Estados Unidos. Cualquiera que abrace la bandera estadounidense es un falso patriota. Bolsonaro debería transferir su registro electoral allí y votar en Estados Unidos”, dijo.

El evento de la UNE, titulado “Brasil se une por la soberanía”, congregó a aproximadamente tres mil personas, según estimaciones de la organización.

Por su parte el ministro de Educación, Camilo Santana, también abogó por la soberanía nacional y la justicia fiscal.

“Necesitamos justicia fiscal. Los ricos deben pagar más, los pobres menos. Así tendremos más recursos para la educación. Y debemos luchar por la soberanía. El chantaje de Trump es injustificable”, dijo.

La visita presidencial se lleva a cabo en un territorio políticamente hostil al gobierno. Goiás está gobernado por Ronaldo Caiado (União Brasil), aliado de la derecha y posible candidato presidencial en 2026. En Goiânia, Bolsonaro ganó la segunda vuelta de las elecciones de 2022 con el 63,95% de los votos.

Un estudiante que viste una camiseta con la imagen del expresidente Jair Bolsonaro, a la derecha, es alejado por los estudiantes que apoyan al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes del inicio del 60º Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes. (AP Photo/Eraldo Peres) Eraldo Peres - AP

De hecho, a la entrada del evento, se desató una pelea entre estudiantes y un simpatizante de Bolsonaro que vestía una camiseta con la cara del expresidente. El simpatizante de Bolsonaro fue empujado y la policía disolvió el altercado.

Con información de O Globo y AFP