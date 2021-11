“No soy tu mami”, el fuerte descargo de la alcaldesa de Santiago de Chile que se volvió viral

La alcaldesa de Santiago de Chile, Irací Hassler, mantuvo un tenso cruce televisivo con un periodista de ese país a quien le reprochó en vivo que la hubiera llamado “mamita” . El intercambio en el que la dirigente cuestionó el comentario y demandó respeto se volvió viral.

Hassler cruzó al periodista José Antonio Neme a raíz de una entrevista que él le había realizado en octubre y que había generado controversias. En aquel momento, Neme se refirió a una propuesta de la dirigente de rediseñar una línea de metro, pero el calificativo usado encendió la mecha. “Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo doy el ok”, dijo.

Tras la polémica, Neme intentó corregir sus dichos este fin de semana, durante un intercambio que tuvieron en el programa Mucho Gusto. “Tenemos que tomarnos un café porque yo sé que usted está enojada conmigo”, le dijo a la funcionaria.

Sin embargo, Hassler le aclaró su postura. “No es necesario tomar cafés, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, decirte que el movimiento feminista ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones; y con ello, merecemos respeto. Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací. Me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”, expresó.

El comunicador amagó con pedir disculpas “si se sintió ofendida”, pero la alcaldesa lo interrumpió rápidamente: “No es que yo me sentí. Es que creo que las mujeres estamos en los espacios de decisión, y no somos hijas y tampoco somos mamis”.

Neme ensayó -entonces- una tibia disculpa: “Si usted toma y abraza ese discurso, de una ofensa generalizada, yo como soy hombre, y bien hombre, le pido las disculpas del caso. Si usted se molestó, usted y quienes representa”.

No obstante, ella profundizó su argumentación. “Es que no es solo si ‘usted se molestó’, porque ahí le pone el ‘pero’, José Antonio, y eso no es bueno. Yo creo que hay una ofensa cuando dices ‘mi hija’, ‘mi mami’, ¿qué es eso? Soy una autoridad pública y soy mujer; y por tanto, creo que merezco un respeto como todas las mujeres, así de sencillo: me puedes decir Irací y yo te puedo decir José Antonio, y nos entendemos”.

Pese a esa explicación, Neme insistió: “Le encuentro toda la razón y no se me arruga un músculo para pedir perdón y disculpas cuando un grupo de personas se ha sentido ofendida por alguna cosa que haya dicho”. Entonces, para cerrar la discusión, Hassler acotó enfática: “Fue ofendida, no solo se sintió, pero acepto la disculpa”.

Ahí el periodista explicó que “no había un ánimo ofensivo”, sino que fue “sarcasmo político”. Y añadió: “Hay que ser muy cuidadoso, estoy de acuerdo con usted”.

Con nombre guaraní y apellido suizo, la economista Irací Hasller asumió el cargo de alcaldesa de la comuna de Santiago el 28 de junio, cuando se convirtió en la segunda mujer en ocupar esa posición y en la primera militante comunista en hacerlo.