Alivio para Piñera: el Senado chileno rechazó el juicio político

SANTIAGO, Chile.– Sin la tensión que se generó la semana pasada cuando la Cámara de Diputados confirmó la apertura de un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera, el Senado chileno rechazó esta noche la acusación constitucional contra el mandatario por su participación en la venta de una minera en un paraíso fiscal, en una trama que fue develada después de la publicación de los Pandora Papers.

La votación terminó con 24 a favor del juicio político, 18 de rechazo y una abstención. A sabiendas de que le sería imposible conseguir los votos de cinco legisladores oficialistas para llegar a los 29 necesarios para el impeachment, el bloque opositor se concentró durante la jornada en enfatizar el hecho de que la Cámara baja sí optó por cursar la acusación constitucional y en destacar las faltas en las que, a su juicio, incurrió el jefe de Estado.

La jornada en el Congreso -que se produce cuando solo faltan cuatro días para las elecciones presidenciales- se inició con las exposiciones de los tres parlamentarios que presentaron la acusación ante el Senado: Gael Yeomans, Leonardo Soto y Gabriel Silber, quienes abordaron el libelo, el mismo que se dividió en dos capítulos que cuestionaron el proceder del presidente: “vulneración al principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación”, y por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

“No cabe duda de que la adquisición y venta de las acciones de las acciones del proyecto Dominga implica que estamos frente a una operación jurídico tributaria cuyo fin y objeto fue evitar el pago de impuestos”, dijo Yeomans, diputada de Convergencia Social, mientras el socialista Soto apeló al carácter “histórico” de la sesión.

El debate en el Senado chileno DEDVI MISSENE - AFP

“Creemos que es un día donde todos deberán elegir de qué lado están y ese es el debate que se presenta en el Senado. De qué lado están, del lado de los que aceptan la corrupción como un fenómeno natural o de los que están dispuestos a actuar decididamente contra ella”, añadió Soto, representante del bloque opositor que intensificó hasta último minuto las negociaciones para conseguir los cinco votos oficialistas que se necesitaban para aprobar la destitución del mandatario, lo que a todas luces era poco probable que se lograra.

El democratacristiano Silber, en tanto, apeló a otro concepto. “Es un presidente que no entendió su rol de jefe de Estado. Lejos de llenar de honor a la nación, le infringió un grave daño que este Senado debe reparar”, expresó.

Luego fue el turno de la defensa del mandatario, el abogado Jorge Gálvez, que intervino por 60 minutos y negó cada una de las denuncias contra Piñera.

“Al presidente no solo lo ampara la presunción de inocencia, sino que goza de una inocencia jurídicamente establecida, se requieren pruebas de culpabilidad, no como se ha dicho acá. Una investigación del Ministerio Público indica que los hechos que se le imputan no son efectivos. Destituir al presidente de la República es ir en contra de la voluntad democrática que lo eligió en las urnas”, señaló el abogado.

Interés electoral

Desde el gobierno, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, y el vocero Jaime Bellolio presenciaron la sesión especial del Senado. “La defensa del presidente demolió todos y cada uno de los argumentos que dieron los acusadores. Demostró que está basada en hechos falsos, demostró que no se ha cometido ningún ilícito”, dijo Ossa.

“El ánimo, la confianza y la esperanza que en el Senado impera la sensatez. Los diputados lo que aprobaron es la admisibilidad de una acusación y lo que toca ahora es conocer y juzgar estos hechos que hemos dicho, que son manifiestamente falsos o han sido relatados en forma mañosa”, añadió el funcionario.

Por su parte, Bellolio apuntó a un interés electoral, por los comicios generales de este domingo, como trasfondo de todo el proceso. “No concurren los fundamentos para una acusación constitucional, menos de un presidente. Es obvio que esto se hizo con un interés político como fue argumentado todo el rato en la Cámara de Diputados y como fue nuevamente argumentado acá y con un interés electoral”, señaló.

Tras un receso, fue el turno de los propios senadores de fundamentar su votación. Varios no utilizaron los 15 minutos dispuestos para explicar las razones de su voto, pero hubo varios parlamentarios que aprovecharon la instancia para enfatizar sus posiciones. De igual modo, la senadora y actual candidata a la presidencia Yasna Provoste resumió el ánimo de resignación que rodeó a la oposición durante el día.

“Tengo claro que esta acusación no será aprobada, la defensa cerrada y ajena a los antecedentes de las y los senadores de la derecha que respaldan al gobierno lo harán imposible... el presidente Piñera ha dañado como nadie la democracia”, sentenció Provoste.