Nuevo golpe contra Telegram: Rusia ordena la captura internacional de Pável Dúrov y lo acusa de ayudar al terrorismo

MOSCÚ- En una nueva embestida contra Telegram, Rusia acusó a su fundador, Pável Dúrov, de facilitar actividades terroristas y emitió una orden de captura internacional contra el ejecutivo. Desde el Kremlin aseguran que la plataforma de mensajería era utilizada por espías ucranianos que intentaban planificar ataques contra el país.

“Se ha emitido una orden de búsqueda internacional (...) contra el director ejecutivo de Telegram P. Durov”, empresario nacido en Rusia y titular de pasaportes francés y emiratí, indicó el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso en un comunicado.

Las autoridades rusas acusan Dúrov, de “colaborar con el terrorismo” y le incluyeron en una lista internacional de personas buscadas. Los cargos contra el empresario, que nació y comenzó su carrera en Rusia pero luego se mudó al extranjero, se producen mientras Moscú restringe Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares en el país.

En concreto, el FSB responsabiliza a Telegram de no haber eliminado un popular bot de citas que, según las autoridades, la inteligencia ucraniana utilizaba para involucrar a hombres rusos “en actividades terroristas y de sabotaje”.

Pavel Durov fundó Telegram junto a su hermano menor, Nikolai Jim Wilson/NYT

Según el comunicado, 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años que utilizaron el bot Leo Match, prohibido en Rusia, han sido detenidos desde julio de 2025 en diferentes regiones del país por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad y cometer actos contra infraestructuras energéticas y de transporte.

Si bien Dúrov no hizo declaraciones al respecto, la cuenta oficial de Telegram en X publicó una imagen del multimillonario de origen ruso haciendo un gesto obsceno levantando el dedo medio.

El accionar del Kremlin, forma parte de un esfuerzo a largo plazo para poner internet bajo su control total, que se ha intensificado desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

“Campo de batalla virtual”

Rusia ha restringido de facto el servicio como parte de una campaña más amplia para cortar el acceso a las plataformas tecnológicas extranjeras y reforzar el control sobre Internet.

Actualmente, los rusos solo pueden acceder a Telegram mediante una VPN para cifrar el tráfico y ocultar su ubicación. Sin embargo, organismos estatales como el Kremlin y el Ministerio de Defensa siguen publicando mensajes a diario.

La aplicación ha sido descripta como un “campo de batalla virtual” en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde es utilizada por funcionarios, soldados y blogueros influyentes de ambos bandos.

Dúrov anunció a principios de este año que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra y las acusó de fabricar pretextos para restringir el acceso a Telegram como parte de un intento de “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.

Si es declarado culpable, el empresario podría enfrentar hasta cadena perpetua en Rusia.

Durante el mandato del presidente Vladimir Putin, las autoridades rusas han emprendido esfuerzos en varios frentes para controlar internet. Han adoptado leyes restrictivas y prohibido sitios web y plataformas que no cumplen su normativa, y se han centrado en mejorar la tecnología para monitorear y manipular la actividad en línea.

Varias plataformas populares de redes sociales, como Facebook, Instagram y X, han sido prohibidas en Rusia. YouTube ha sido ralentizado, aplicaciones de mensajería populares como Signal y Viber han sido bloqueadas y las más populares —WhatsApp y Telegram— están sujetas a restricciones.

La popular plataforma rusa de redes sociales VK, similar a Facebook, fundada por Dúrov mucho antes de que lanzara la aplicación de mensajería Telegram, había quedado bajo el control de empresas afines al Kremlin. Rusia intentó bloquear Telegram entre 2018 y 2020, pero fracasó.

Aunque todavía es posible eludir algunas de las restricciones utilizando servicios de redes privadas virtuales, muchos de ellos también son bloqueados de forma rutinaria.

Al mismo tiempo, Rusia promueve activamente la aplicación de mensajería “nacional” conocida como MAX, que según los críticos podría utilizarse para vigilancia. La plataforma es promocionada por desarrolladores y funcionarios como una ventanilla única para mensajería, servicios gubernamentales en línea, realizar pagos y más. Declara abiertamente que compartirá datos de los usuarios con las autoridades a solicitud, y los expertos también dicen que no utiliza cifrado de extremo a extremo.

La decisión de restringir Telegram provocó un descontento generalizado en Rusia, y este año activistas en varias regiones rusas intentaron organizar protestas en contra, pero las autoridades sofocaron casi todos sus intentos.

Blogueros militares también han arremetido contra la represión, argumentando que la aplicación es una herramienta de comunicación indispensable para las tropas rusas en Ucrania y para activistas que llevan a cabo campañas de recaudación colectiva para ayudar a las fuerzas de Moscú.

Otras denuncias

Durov ha enfrentado investigaciones penales en otros lugares. En 2024, fue arrestado en París por acusaciones de que su plataforma estaba siendo utilizada para actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

Las autoridades francesas presentaron cargos preliminares en su contra por presuntamente permitir actividad criminal en la plataforma. El Kremlin criticó entonces a las autoridades francesas por su medida contra Durov como “selectiva”.

En marzo de 2025, el director general de Telegram dijo que regresó a Dubái después de pasar “varios meses” en Francia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Agencias AP, AFP y Reuters