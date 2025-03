Nuevo mensaje del Papa desde el hospital: “Estoy atravesando un momento de prueba, nuestro físico está débil”

ROMA.- “Estoy atravesando un momento de prueba. Nuestro físico está débil”. Por quinto domingo consecutivo, el papa Francisco, internado desde hace 31 días en el hospital Gemelli, no apareció para la oración mariana del Angelus, pero envió, una vez más, un conmovedor texto escrito. Allí, se unió a todos los hermanos y hermanas enfermos, habló de su fragilidad y de la esperanza de la fe, al recordar que “el Señor nunca nos abandona”.

El texto fue difundido por el Vaticano al mediodía local, la misma hora que el Papa -de 88 años y que está lentamente recuperándose de una neumonía-, solía aparecer desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

Allí, en el segundo domingo de Cuaresma, el Papa primero reflexionó sobre el Evangelio del día, que narra la Transfiguración de Jesús. “Después de subir a la cima de un monte con Pedro, Santiago y Juan, Jesús se sumerge en la oración y se vuelve radiante de luz. Así muestra a los discípulos lo que se oculta tras los gestos que Él hace en medio de ellos: la luz de su amor infinito”, evocó.

“Comparto con vosotros estos pensamientos mientras estoy atravesando un momento de prueba, y me uno a los tantos hermanos y hermanas enfermos: frágiles, en este momento, como yo”, escribió. “Nuestro físico está débil, pero, incluso así, nada puede impedirnos amar, rezar, entregarnos, estar los unos para los otros, en la fe, señales luminosas de esperanza”, añadió. “¡Cuánta luz brilla, en este sentido, en los hospitales y en los centros de asistencia! ¡Cuánta atención amorosa ilumina las habitaciones, los pasillos, los ambulatorios, los lugares donde se prestan los servicios más humildes! Por eso, quisiera invitarlos hoy a unirse a mí en las alabanzas al Señor, que nunca nos abandona y que en los momentos de dolor nos pone al lado a personas que reflejan un rayo de su amor”, destacó.

Como ya había hecho varias veces e incluso en un audio, el Papa volvió a agradecer las oraciones por su salud que se están dando en Roma y en todo el mundo desde que fue internado, el 14 de febrero pasado. Además, agradeció a quienes lo están cuidando “con tanta dedicación”.

“Sé que rezan por mí muchos niños; algunos de ellos han venido hoy aquí al Gemelli en señal de cercanía. ¡Gracias, queridos niños! El Papa los quiere y espera siempre encontrarlos”, también escribió, conmovido por los centenares de dibujos con mensajes de pronta recuperación que está recibiendo y evidentemente al tanto de una iniciativa tomada por el padre Enzo Fortunato, presidente del pontificio comité de la Jornada Mundial de los Niños. Junto a un centenar de niños, padre Fortunato se acercó a las 11.30 al atrio del hospital para darle al Papa una “caricia simbólica” y dejar, además, un ramo de rosas blancas (sus preferidas) en la capilla del hospital.

Como todos los domingos, en su texto el Papa, también llamó a seguir rezando por la paz, “especialmente en los países heridos por la guerra: en la martirizada Ucrania, en Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, República Democrática del Congo”. “Y recemos por la Iglesia, llamada a traducir en decisiones concretas el discernimiento que se ha hecho en la reciente Asamblea Sinodal”, pidió. “Agradezco a la Secretaría General del Sínodo, que en los próximos tres años acompañará a las Iglesias locales en este compromiso. Que la Virgen María nos guarde y nos ayude a ser, como Ella, portadores de la luz y de la paz de Cristo”, concluyó.

Ayer los médicos de Francisco, que el lunes pasado anularon el “pronóstico reservado” -algo que significó que su paciente ya no está en peligro de muerte inminente-, si bien reportaron graduales mejoras, descartaron que en el corto plazo pueda salir del hospital. Aseguraron que sus condiciones clínicas “han permanecido estables, confirmando los avances destacados en la última semana” y precisaron que sigue con la oxigenoterapia de altos flujos (las cánulas nasales), reduciendo progresivamente la necesidad de ventilación mecánica no invasiva (máscara) en las horas nocturnas, un dato que resultó una buena señal.

No obstante, advirtieron que el Papa “necesita aún terapia médica hospitalaria, fisioterapia motora y respiratoria”. Esos tratamientos, destacaron, “al momento, hacen registrar ulteriores, graduales, mejoras”.

Como la situación es estable y no quieren repetir todos los días lo mismo, los médicos ya no están difundiendo partes diarios, ni día por medio. De hecho, hicieron saber que el próximo boletín no será antes del martes o miércoles próximo. Pero la Sala de Prensa del Vaticano al final del día dará información sobre la jornada del Pontífice.

Elisabetta Piqué Por

Temas Papa Francisco