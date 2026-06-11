Duelo de estilos: la reina Máxima y la princesa Amalia deslumbraron con sus looks de gala y dos históricas tiaras

Esta semana, la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro oficiaron de anfitriones en Ámsterdam. Recibieron al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, en el marco de una visita de Estado. Tras la ceremonia de bienvenida en la Plaza Dam y la visita al Museo Nacional del Holocausto, tuvo lugar un banquete en el Palacio Real que contó además con la presencia de la heredera a la corona holandesa, la princesa Amalia, y del príncipe Constantino. Como era un evento oficial, madre e hija se lucieron con sus mejores galas y se robaron toda la atención con las coronas ancestrales que llevaron sobre la cabeza.

La visita de Estado a los Países Bajos del presidente alemán comenzó el martes 9 de junio y se extenderá hasta este jueves 11. Para finalizar el primer día de actividades, los reyes agasajaron a su invitado con un banquete en el Palacio Real de Ámsterdam, en el cual el monarca dio un discurso.

El rey Guillermo y la reina Máxima recibieron al presidente de Alemania

Como era de esperarse, Máxima Zorreguieta lució elegante y sofisticada con un look reciclado. Llevó un vestido de gala de cuello bote ceñido a la cintura con una falda amplia corte A. Se trató de un diseño de Jantaminiau, una de sus firmas de cabecera, confeccionado en seda color champagne con un elaborado estampado de flores y pájaros. La primera vez que lo usó fue el 15 de septiembre de 2015 para el Día del Príncipe (Prinsjesdag) y lo repitió en 2018 para la sesión de fotos oficial que realizó con su marido y sus hijas a cargo de Erwin Olaf, para conmemorar los cinco años del matrimonio en el trono.

La reina Máxima se lució con un vestido del diseñador holandés Jan Taminiau y la Tiara de Zafiros (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

En cuanto a la corona, optó por una de las más importantes de su colección que guarda un importante significado personal e histórico: la Tiara de Zafiros, compuesta por 665 diamantes y 33 zafiros que usó por primera vez el 30 de abril de 2013, durante la investidura del rey Guillermo. Se trata de una pieza que el rey Guillermo III —tatarabuelo del actual monarca— le regaló en 1881 a su segunda esposa, la reina Emma, y que en 2013 fue modificada para que pudiera usarla la nueva reina consorte. También agregó el broche de zafiros, los aretes y brazaletes del mismo set.

Por su parte, la princesa de Orange, que como heredera al trono dijo presente en el evento, lució elegante y sofisticada con un vestido al cuerpo de crepé celeste con apliques de brillantes en el pecho diseñado por Rachel Gilbert. Lo combinó con zapatos altos plateados y una de las coronas más importantes de la colección. ¿El motivo? Es la misma que usó su madre cuando se casó con su padre el 2 de febrero de 2002.

La reina Máxima se lució con un vestido del diseñador holandés Jan Taminiau y la Tiara de Zafiros (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

En esta oportunidad, la princesa de 22 años llevó una de sus favoritas: la Tiara de Estrellas, más conocida como la Tiara de Máxima. Originalmente, la pieza tenía perlas pertenecientes a la reina consorte Sofía que luego fueron reemplazadas por cinco estrellas de brillantes. La primera vez que la heredera usó esta corona fue el 22 de junio de 2022, cuando asistió al cumpleaños número 18 de la princesa Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión al trono de Noruega, que se celebró en el Palacio Real de Oslo.