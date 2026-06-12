La NASA explicó por qué no hay mujeres en la próxima misión de Artemis III que volverá a investigar sobre la Luna

La NASA salió a responder a las críticas que despertó la conformación de la tripulación de la misión Artemis III, integrada exclusivamente por hombres. Luego del anuncio oficial de los cuatro astronautas que participarán del vuelo previsto para 2027, surgieron cuestionamientos sobre la ausencia de mujeres en una misión clave dentro del programa que busca preparar el regreso de los seres humanos a la Luna.

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, defendió la decisión y aseguró que la selección de los astronautas no estuvo influenciada por cuestiones políticas. “La Oficina de Astronautas asigna la tripulación que le da a la misión la mejor posibilidad de cumplir sus objetivos”, señaló a través de sus redes sociales.

Revelaron la tripulacion de Artemis III - son tres estadounidenses y un italiano

Según explicó, para definir a los integrantes de cada misión se consideran factores como el perfil profesional, la experiencia acumulada y la disponibilidad de los astronautas para afrontar las tareas específicas previstas en cada etapa del programa Artemis.

Por qué Artemis III no tendrá mujeres

La decisión generó debate porque años atrás la NASA había prometido que la próxima misión tripulada que llegara a la superficie lunar incluiría a una mujer y a una persona de color. Sin embargo, la agencia aclaró que Artemis III no será una misión de alunizaje.

En esta tercera fase del programa, los astronautas se encargarán de probar la nave Orión y realizar complejas maniobras de encuentro y acoplamiento con módulos de descenso lunar. El vuelo permanecerá en las cercanías de la Tierra y servirá como ensayo para futuras expediciones más ambiciosas.

Isaacman sostuvo que quienes cuestionan la composición de la tripulación “quizá no conocen bien cómo se organizan las misiones” y remarcó que existen otros astronautas que ya se encuentran en entrenamiento específico para futuras operaciones sobre la superficie lunar.

De izquierda a derecha, Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio, posando para un retrato oficial Bill Stafford - NASA

Quiénes integran la tripulación

La NASA anunció que el equipo estará conformado por los estadounidenses Randy Bresnik, Andre Douglas y Frank Rubio —este último hijo de inmigrantes salvadoreños— y por el astronauta italiano Luca Parmitano.

La presencia de Parmitano marcará además un hito para la exploración espacial internacional, ya que se convertirá en el primer europeo en participar de una misión del programa Artemis.

Con información de AFP.