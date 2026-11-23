La mujer china que quedó en el centro del escándalo de Nvidia mantuvo contacto durante más de un año con un agente del principal servicio de inteligencia de China, un período que coincidió en parte con su relación secreta con Jensen Huang. Así lo afirmaron varias personas que conocen los informes de inteligencia estadounidenses que describen esos encuentros.

Según esas fuentes, Alice Huang estuvo en contacto con un agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China desde la primavera boreal de 2025 hasta el otoño boreal de este año. Durante al menos parte de ese período mantuvo una relación con Jensen Huang, que por entonces dirigía Nvidia, el principal fabricante mundial de chips avanzados para inteligencia artificial (IA).

Los servicios de inteligencia estadounidenses también reunieron pruebas de que Kang Wei, socio de Alice Huang, a quien ella solía presentar como su marido, colaboró con el mismo organismo de espionaje chino, según las fuentes.

Alice Huang, ejecutiva vinculada a Megaspeed, en una cena que ofreció el entonces CEO de Nvidia, Jensen Huang, en Taipéi el 22 de mayo de 2025 - - CTI/AFPTV

Hasta ahora no se conocían el alcance ni las fechas precisas de los contactos de Alice Huang con el servicio de inteligencia chino. Tampoco se había informado que Kang había trabajado con ese organismo.

Los contactos que Alice Huang mantuvo con el organismo chino desde el año pasado y hasta hace pocos meses ayudan a entender cómo llegaron los funcionarios estadounidenses a la conclusión de que Jensen Huang, que a principios de este mes renunció como director ejecutivo de Nvidia, había sido blanco de una operación de inteligencia.

Esos contactos coincidieron tanto con la relación sentimental como con al menos parte del período en que Megaspeed, la empresa de Alice Huang, adquiría grandes cantidades de chips avanzados de Nvidia. Algunos se destinaron a centros de datos del sudeste asiático que prestaban servicios a empresas tecnológicas chinas como Alibaba. Se sospecha que otros ingresaron de contrabando en China.

Aliados del exdirector de Nvidia, entre ellos el presidente Donald Trump, intentaron restarle importancia al escándalo y pusieron en duda que Alice Huang espiara para China. Sin embargo, la información que ahora sale a la luz da cuenta de la continuidad de sus contactos con el Ministerio de Seguridad del Estado, incluso mientras mantenía una relación con Jensen Huang.

Donald Trump habla junto al entonces CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante una reunión sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca KENT NISHIMURA - AFP

Los nuevos datos también ayudan a explicar por qué a algunos funcionarios estadounidenses les preocupa que el papel de Alice Huang sea apenas una pieza de una iniciativa china mucho más amplia en esa disputa tecnológica. Para el Ministerio de Seguridad del Estado, conseguir chips de última generación e impulsar las ambiciones de China en el campo de la IA se han convertido en prioridades.

Las autoridades estadounidenses investigan qué papel tuvieron Alice Huang y Kang en una red de empresas del sudeste asiático, entre ellas Megaspeed, vinculadas con el presunto contrabando de chips de Nvidia a China para eludir los controles estadounidenses a las exportaciones. Los funcionarios aún intentan determinar el alcance de su colaboración con los servicios de inteligencia chinos y cuánto tiempo duró.

Según personas que conocen los informes, entre las pruebas reunidas por los servicios de inteligencia estadounidenses hay registros de envíos que documentan el papel de Alice Huang y Kang en esa red de empresas. The New York Times ya había informado sobre los múltiples vínculos de Alice Huang y su familia con contratistas del sector de defensa chino.

En un primer momento, Jensen Huang describió su trato con Alice Huang como el habitual con una clienta. Recién reconoció la relación sentimental después de que The New York Times revelara el mes pasado que los servicios estadounidenses la habían identificado como colaboradora de la inteligencia china y que el entonces director de Nvidia había quedado registrado en el curso de la vigilancia electrónica a la que ella estaba sometida.

Jensen Huang, entonces CEO de Nvidia, y su esposa, Lori Huang, llegan a la Casa Blanca para la cena de Estado en honor al presidente chino Xi Jinping Carolyn Kaster - AP

El ejecutivo renunció este mes, después de que el diario revelara una segunda relación, esta vez con una empleada de Nvidia que trabajaba bajo sus órdenes. Los funcionarios del gobierno nunca le dieron lo que en los servicios de inteligencia se conoce como una “sesión informativa de carácter preventivo”. En este caso, habría servido para advertirle que la mujer con quien mantenía una relación había sido vinculada con la inteligencia china.

La Casa Blanca y un vocero de Jensen Huang declinaron hacer comentarios. El Departamento de Estado, la embajada china en Washington, Alice Huang y Kang tampoco respondieron el domingo a las consultas del diario.

Antes de que estallara el escándalo, los asesores de Trump le informaron al menos en dos ocasiones que los servicios de inteligencia estadounidenses habían descubierto vínculos entre Alice Huang y el organismo de espionaje chino, y que ella mantenía una relación estrecha con Jensen Huang mientras él aún dirigía Nvidia, según funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de esas conversaciones.

En ambas ocasiones, una de ellas con su asesor de Seguridad Nacional, el presidente les restó importancia a las inquietudes de sus colaboradores y dejó en claro que no quería intervenir. Según los funcionarios, Trump consideraba a Jensen Huang un aliado valioso y a Nvidia una empresa esencial para la economía y el mercado bursátil de Estados Unidos. El presidente sugirió recientemente que Nvidia debería considerar su regreso como director ejecutivo, una posibilidad que el directorio de la compañía rechazó.

Jensen Huang, entonces CEO de Nvidia, habla durante una convención de la empresa en el parque tecnológico Shilin-Beitou de Taipéi I-HWA CHENG - AFP

“Tenemos que proteger a nuestra gente brillante. Jensen es uno de ellos”, dijo el viernes el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Creo que, si los que dirigen la empresa fueran inteligentes, aceptarían las disculpas de ese hombre brillante y lo dejarían volver a trabajar”.

Trump sostuvo que nadie en su gobierno le había comunicado que existiera información de inteligencia que señalara a Alice Huang como colaboradora del espionaje chino.

“No sé si es espía”, dijo. “Lo que suele pasar es que, cuando una mujer hermosa viene de China a este país, dicen que es espía”.

De hecho, el gobierno de Trump lleva más de un año siguiendo los contactos de Alice Huang con el organismo de espionaje chino. En ese mismo período, el Ministerio de Seguridad del Estado ha asumido un papel cada vez más activo en el esfuerzo por darle a China una ventaja en inteligencia artificial.

Alice Huang, ejecutiva vinculada a Megaspeed, asiste a una cena que ofreció Jensen Huang, entonces CEO de Nvidia, durante la feria tecnológica Computex en Taipéi - - CTI/AFPTV

“Lo que hace esta red de empresas para conseguir chips de Nvidia e introducirlos de contrabando coincide exactamente con la misión central que el Ministerio de Seguridad del Estado se fijó hace poco, la de eludir y debilitar los controles estadounidenses a la exportación de semiconductores y otras tecnologías clave”, dijo Matt Pottinger, exasesor adjunto de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump y actual director ejecutivo de Garnaut Global, una firma de investigación que trabaja con fuentes abiertas.

Durante décadas, el Ministerio de Seguridad del Estado sostuvo que su misión era combatir el espionaje y eliminar las amenazas políticas al poder del Partido Comunista en China. Todavía a fines del año pasado, el ministro Chen Yixin había presentado una declaración de cinco puntos en esa misma línea. En abril, sin embargo, anunció una sexta misión, la de superar los “bloqueos” que restringían el acceso de China a tecnologías clave como la inteligencia artificial.

“Hay que profundizar la lucha contra los bloqueos e impulsar en todos los frentes la innovación en inteligencia artificial, el desarrollo de la industria y sus aplicaciones”, escribió Chen en una revista del partido. “Hay que concentrar los esfuerzos en superar los ‘cuellos de botella’ que afectan a las tecnologías críticas”.

“Suponer que el ministerio no estaba en el centro de esta operación equivaldría a suponer que sus agentes son incompetentes”, agregó Pottinger. “Yo no partiría de ese supuesto”.

Jensen Huang junto a Alice Huang

Los servicios de inteligencia estadounidenses todavía intentan esclarecer qué papel desempeñó Kang, el socio al que Alice Huang presentaba como su marido ante sus contactos. Varias personas que conocen los informes dijeron que Estados Unidos había reunido pruebas de que Kang colaboró con el Ministerio de Seguridad del Estado.

Según varias fuentes al tanto de esos informes, Alice Huang también parece haberse reunido con funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, el principal organismo policial de China.

Alice Huang, Kang, la hermana de Alice y varias empresas vinculadas con ellos se han perfilado como un grupo importante dentro de la iniciativa china para construir centros de datos y conseguir acceso a chips de Nvidia con los que entrenar potentes modelos de IA. La red de Alice Huang también ha sido vinculada con gestiones para suministrar esos chips de alta potencia a contratistas militares de propiedad estatal que trabajan para el Ejército Popular de Liberación de China.

El Congreso estadounidense ha recibido poca información de inteligencia sobre Alice Huang y su red, pero legisladores de ambos partidos exigen que se les brinden detalles.

El director de la CIA, John Ratcliffe, escucha durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca Alex Brandon - AP

Este mes, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, se reunieron con altos representantes del Congreso en una sesión convocada originalmente para tratar la situación en Irán. A raíz de las revelaciones de The New York Times sobre Nvidia, los legisladores les preguntaron por Jensen Huang y Alice Huang. Las respuestas abrieron nuevos interrogantes y dejaron perplejos a algunos de los presentes.

El gobierno de Trump postergó una segunda reunión prevista para el miércoles pasado con asesores legislativos de alto rango en materia de seguridad nacional. Allí, altos funcionarios del gobierno debían dar detalles de la información de inteligencia reunida sobre Alice Huang.

Hasta que The New York Times reveló su existencia a fines de octubre, esa información había circulado entre muy pocas personas dentro del gobierno. Meses antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, que también se desempeña como asesor de Seguridad Nacional, había detallado los vínculos de Alice Huang con la inteligencia china en un memorando confidencial fechado el 30 de marzo de este año.