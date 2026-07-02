Ordenaron detener a Vito Quiles y el influencer español aseguró que Milei le ofreció resguardo en la embajada argentina

La Policía Nacional de España emitió una orden de detención contra Vito Quiles, el militante de ultraderecha español, según relató él mismo en redes sociales. El joven denunció una persecución en su contra por las investigaciones sobre corrupción en el gobierno del presidente Pedro Sánchez. El influencer político aseguró que el presidente Javier Milei le habría ofrecido asilo político en medio de la polémica.

“He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava”, señaló, en declaraciones al diario español El Mundo.

“No nos han comunicado nada ni a mí ni a mi abogado. Desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar. Lo único que sé es que han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa; me buscan por todo Madrid para llevarme al calabozo y nadie entiende por qué“, aseguró Quiles en un video que publicó este miércoles en su cuenta de X.

Y cuestionó: “Lo que yo me pregunto es si es normal que en una democracia consolidada la policía vaya a la casa de los periodistas solamente porque son incómodos al Gobierno, porque molestan a Pedro Sánchez“.

El video que publicó Vito Quiles

“Es absolutamente incomprensible que en un país en donde la mujer del presidente del gobierno planta al juez [Juan Carlos] Peinado que la está investigando; en un país en donde hay un expresidente del gobierno con joyas en la caja fuerte de su despacho y no dio cuentas a Hacienda de eso; en un país en donde el Partido Socialista tiene más imputados que diputados”, deslizó.

Quiles consideró que la persecución tuvo inicio cuando comenzó a hacerle cuestionamientos a la “todopoderosa” primera dama Begoña Gómez. “Pedro Sánchez emprendió una cacería judicial y mediática contra mi y no han parado hasta intentar arrestarme. Eso quiere el gobierno, la foto de mi arresto. Evidentemente no se la vamos a dar, que tengan mucha suerte", cerró.

Según consignó El Mundo, los agentes de la policía local se presentaron en los estudios del programa en el que trabaja Quiles, EdaTV, y no lo encontraron allí. Este jueves, el influencer se presentó en la comisaría madrileña junto a su abogado, Juan Gonzalo Ospina, para prestar testimonio.

En declaraciones al mismo medio, Quiles aseguró que no va a entregarse ni a “exponerse” a ser detenido. Al mismo tiempo, anunció que recibió “apoyo expreso” del presidente argentino Javier Milei, quien le habría ofrecido resguardarse en la embajada argentina en España en caso de que su situación se agrave.

Vito Quiles @vitoquiles

Milei ya se había mostrado afín al militante cuando, en 2024, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, acusó a Quiles de ser un “saco de mierda” por decir que acudió al concierto de Taylor Swift en un auto oficial, adjuntado imágenes de un vehículo que el dirigente socialista señaló que era policial.

“Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift”, había expresado Milei en un mensaje en X.

Acusaciones en su contra

El influencer estaba citado en primer lugar para prestar declaración el 9 de junio y posteriormente el 25. Las autoridades ordenaron localizar a Quiles luego de que no se presentara por la causa que lo investiga por haber afirmado en sus redes sociales que la exvicepresidenta del gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, sacó de la cárcel a un asesor de su departamento.

En la demanda consta que, a través de sus perfiles en redes sociales, Quiles difundió información “absolutamente falsa”. De acuerdo con lo que consignó el medio español, el joven de 26 años desconoció los motivos por los que se pidió su arresto. “Si dije eso sobre un funcionario de Hacienda fue hace mucho tiempo y no me acuerdo, la verdad”, replicó.

Quiles forma parte de la agrupación política Se Acabó la Fiesta (SALF), un movimiento de ultraderecha surgido en 2024 que ganó tres bancas en el Parlamento europeo después de sacar el 3% de los votos.