Milei criticó al socialismo en Madrid en medio de las denuncias de corrupción contra el gobierno de Sánchez

MADRID.- El presidente Javier Milei aprovechó este viernes la apertura del II Curso de Verano de la Universidad CEU San Pablo, en la capital española, para volver a atacar al socialismo español por los hechos de corrupción que salpican al gobierno de Pedro Sánchez, repasar ante un público académicos los logros de su gestión en materia económica y, además, deslizar una crítica al expresidente Mauricio Macri.

Milei se subió al escenario a las 10.15 (5.15 en la Argentina) para recibir como distinción honorífica una medalla al mérito entregada por las autoridades de la universidad católica “por su papel como docente, su aportación al debate internacional y su liderazgo”. El libertario se sintió cómodo ante un auditorio de unas 300 personas, que aplaudió sus frases más destacadas de su clase magistral de economía, que se extendió durante una hora.

Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad. Presidencia

De prolijo traje y corbata negros, el Presidente repasó durante la primera media hora los postulados de su próximo libro La moral como política de Estado, un largo pasaje de su discurso enfocado en las teorías económicas. Después comenzó a relatar lo que calificó como sus días “en la silla eléctrica”, que es como el libertario define al Sillón de Rivadavia. El canciller Pablo Quirno, la ministra Sandra Pettovello y el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, que componían la delegación argentina, escuchaban en primera fila.

“Las cosas son bastante más fáciles en la tribuna que en la cancha”, comenzó Milei. Explicó que una vez que termine su período en la Casa Rosada (aclaró que pretende un segundo mandato) dejará la política para siempre y, aunque sin hacer nombres propios, dejó un cuestionamiento. “Me voy a ir a vivir al campo con mis hijos de cuatro patas. Después de mi paso por la silla eléctrica no debería opinar más de nada. No podría darle ninguna recomendación a los dueños de otras sillas eléctricas. Sería desatinado e impertinente para quien fuera mi sucesor, porque no sabemos las restricciones que enfrenta en ese momento”, lanzó.

Pedro Sánchez y Javier Milei Getty Images

Milei mantiene desde que asumió una relación ambigua con el expresidente Macri, líder de Pro, que lo apoyó en la segunda vuelta presidencial para que La Libertad Avanza ganara las elecciones. Pero después aparecieron cortocircuitos durante la gestión del libertario que se mudaron al Congreso, donde el oficialismo necesita los votos de los amarillos. Esta semana ambos se unieron para dejar sin quórum la sesión que pretendía aprobar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la causa que investiga el aumento de su patrimonio.

En un guiño al público, el Presidente utilizó la ironía para atacar al gobierno socialista, que atraviesa una profunda crisis por distintos hechos de corrupción. Milei ejemplificaba sus ideas sobre la justicia social en manos de un político, pero enseguida dio referencias que sonaron conocidas para los oyentes. “Supongamos que el político no tiene las manos porosas, que no se le escapan 24 millones por algún lado, o un millón y medio de joyas por el otro… o que las filtraciones no son de la mujer. No sé, son detalles. Es una elucubración teórica, nada más”, dijo el mandatario entre risas.

Milei se refirió en esa frase a los distintos casos de corrupción del Partido Socialista (PSOE) que tuvieron novedades en estos últimos días, cuando el exministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión. También se conoció en estos días la cotización de las joyas encontradas en la casa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por supuesto tráfico de influencias. Por último, el libertario volvió a hacer referencia a “la mujer” de Pedro Sánchez, que también es investigada en los tribunales.

Milei dio una charla en Madrid Presidencia

En su primer viaje a Madrid como presidente, Milei había tildado de corrupta a la primera dama, lo que desató una crisis diplomática con España, que decidió retirar su embajadora en Argentina. Las relaciones se normalizaron con el paso del tiempo, pero el libertario no se ahorra críticas al socialismo cada vez que aterriza en suelo español.

Defensa de la motosierra

Sobre el final de su discurso, el mandatario argentino defendió la política de recortes que emprendió desde que llegó a la Casa Rosada. “Cuando bajamos el gasto público un 30% nos dijeron que nos íbamos a hundir en una gran depresión. Pero la economía argentina crece promedio al 5% anual, cuando los 100 años anteriores lo hizo al 1%. Es decir, quintuplicamos al ritmo al cual la economía argentina crece. ¿Qué pasó con los pobres? Cuando sinceramos la pobreza era del 57% en la frecuencia mensual. Hoy es 28%, es decir, sacamos casi al 30% de los argentinos de la pobreza”, sostuvo.

Milei cerró el evento con su clásico “Viva la libertad carajo”, se sacó una foto de familia con el auditorio y dejó el aula magna de la facultad, ubicada al oeste de Madrid, en la zona universitaria. La próxima actividad prevista durante este viernes es una reunión con empresarios que organizó el embajador Bunge, en la que participarán -aseguró- representantes de unas 15 compañías españolas e internacionales.