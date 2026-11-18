SHENZHEN.- Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, iniciaron este miércoles una reunión en Shenzhen, un día antes de la histórica cita tripartita que sostendrán junto con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Las conversaciones, que se llevan a cabo al margen de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), marcan la quinta vez que ambos líderes se congregan en este año.

Antes de tener la reunión, Putin, que aterrizó este martes en China para participar de la cumbre, se refirió al encuentro que tendrán este jueves los tres mandatarios y sostuvo que se tratará de un evento “muy útil”.

“En un mundo contemporáneo lleno de turbulencias, en medio de la fragmentación de la economía global y en un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división”, añadió ante empresarios en la APEC.

Según el mandatario ruso, son además necesarios “igualdad en lugar de hegemonía, colaboración en lugar de aislamiento y diálogo en lugar de ultimátums”.

President Donald J. Trump and Philippine President @bongbongmarcos hold a bilateral meeting:



"I very much appreciate your welcoming me, and us, back to the Philippines as we reaffirm one of America's oldest and most important alliances in the Pacific." pic.twitter.com/amaTIYZPz4 — The White House (@WhiteHouse) November 18, 2026

Putin también señaló que las sanciones occidentales impuestas a Moscú desde su invasión de Ucrania en 2022 han “fracasado” y que Rusia salió adelante “con dignidad”.

Por otro lado, este mismo martes, Trump comenzó su gira por Asia y aterrizó en Manila, Filipinas, donde fue recibido por el presidente local, Ferdinand Marcos Jr. El mandatario republicano mantiene una reunión bilateral con su par, en la que expresó: “Me complace mucho que me hayas dado la bienvenida de regreso a Filipinas mientras reafirmamos una de las alianzas más antiguas e importantes de Estados Unidos en el Pacífico”.

El jefe de Estado norteamericano, en tanto, partirá este miércoles a Shenzhen, en donde continuará con su gira por Asia. El jueves participará, en primer lugar, de un encuentro bilateral con Xi Jinping y, luego, tendrá otra reunión en la que se sumará Putin.

El viaje de Trump a Asia se da luego de una dura derrota en las elecciones intermedias y en busca de conseguir cambios importantes. En su gira, el mandatario se dispone a mantener una reunión inédita y apuesta a una diplomacia sin guiones.

Hace un año, Trump aprovechó un viaje similar a Asia para acordar una tregua comercial con China y asegurar compromisos de inversión de Japón y Corea del Sur. Esta vez, viaja con su partido ya sin el control del Congreso a partir de enero y con la atención empezando a centrarse en un grupo de aspirantes presidenciales que buscan reemplazarlo en 2028.

⚡️ On November 17, President of Russia Vladimir #Putin arrived in China on a working visit to attend the 33rd #APEC Summit. pic.twitter.com/emYn0JLTNy — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 17, 2026

La reunión trilateral

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este domingo el encuentro de los tres líderes a través de un breve comunicado, en el que detalló que uno de los temas que se tratarán será la “paz mundial”. Según indicaron funcionarios estadounidenses, Trump quiere hablar de la reducción del arsenal nuclear y tiene previsto plantear su guerra en Irán, pero no se espera que aborde la guerra de Rusia en Ucrania.

En esta línea, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que, en una reunión reciente, Xi Jinping mostró “irritación” cuando surgió la idea de que las conversaciones trilaterales incluyeran el tema de Ucrania. “Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo en el que los europeos también deben estar en la mesa”, expresó a la cadena ARD.

En cuanto al desarme nuclear, China insiste desde hace tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios enormes arsenales nucleares antes de acceder a conversaciones sobre su propio arsenal.

Con información de AFP y AP.