Cómo se elige presidente en España y cuándo son las elecciones anticipadas

El domingo 29 de noviembre se celebran en España las elecciones generales, que fueron anticipadas hace un mes y medio por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez anunció la fecha de los comicios Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

De acuerdo a la información que proporciona el Ministerio del Interior de España, “las elecciones a Cortes Generales se celebrarán el 29 de noviembre, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, publicado el 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”.

Cómo se elige presidente en España

Los españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno en las urnas, sino que votan a los representantes de las Cortes Generales (diputados y senadores) en un sistema parlamentario, y es el Congreso de los Diputados quien elige al presidente mediante un proceso llamado investidura.

Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, y el domingo 29 de noviembre, los electores votarán para estos cargos legislativos.

Tras la celebración de las elecciones, se realiza el proceso de investidura del presidente del Gobierno de España, en el que el rey propone un candidato a la presidencia del Gobierno, que debe conseguir una mayoría de votos a favor en el Congreso de los Diputados. Si el candidato no obtiene la confianza de la cámara, se inicia un periodo de dos meses en el que el rey puede proponer sucesivos candidatos.

El artículo 99 de la Constitución española indica que “el candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.

Quiénes pueden votar en las elecciones generales del 29 de noviembre Emilio Morenatti - AP

Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey lo nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

Quiénes pueden votar en las elecciones generales del 29 de noviembre en España

Según consta en el sitio oficial del Instituto Nacional de Estadística, el próximo 29 de noviembre de 2026 podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones a Cortes Generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.

De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023.

En las Elecciones a Cortes Generales pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral, tanto residentes en España como residentes en el extranjero.

Cómo se vota en España

Para el voto presencial en mesa cada elector recibirá de la Oficina del Censo Electoral una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección y Mesa en la que le corresponde votar.

La identificación del elector ante la Mesa se realiza mediante:

Documento nacional de identidad (DNI). No sirve el resguardo del DNI en trámite, puesto que no aparece la fotografía del elector.

Pasaporte (con fotografía).

Permiso (carnet) de conducir (con fotografía).

Tarjeta de residencia, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la posean.

Tarjeta de identidad de extranjero, en el caso de nacionales de países con los que España haya suscrito un tratado de reciprocidad para el reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones municipales.

Dichos documentos pueden ser españoles o emitidos por el país de origen, siempre que incluyan la fotografía del titular. No importa que estos documentos estén caducados, pero deben ser los originales, no valen fotocopias.

¿Es obligatorio el voto en España?

En el territorio español se aplica el “derecho de sufragio activo”. Según el artículo 23.1 de la Constitución española, ”los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.”

Esto significa que no es obligatorio ir a votar en los comicios. “Nadie puede ser obligado ni coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar su voto”, señala la normativa. El voto es universal, libre, igual, directo y secreto.

En España rige el derecho al sufragio activo Sergio PÈrez - EFE

Claves para votar en las elecciones generales de España

En las elecciones a Cortes Generales podrán votar 38.728.356 electores.

Los electores residentes en el extranjero podrán votar sin necesidad de solicitud previa.

El censo electoral se podrá consultar del 12 al 19 de octubre.

Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre.

Cuál es el horario para las votaciones en España

La votación comienza a las 9 horas el día de la jornada electoral, y termina a las 20 horas, momento en el que el Presidente de la Mesa electoral anuncia el final de la votación. Sin embargo, si aún queda alguien dentro del local electoral, el Presidente de la Mesa le permitirá votar.

Cuándo se puede consultar el censo electoral

La relación definitiva de mesas y locales electorales se difundirá en Internet, por parte de la Oficina del Censo Electoral, “a partir del 19 de noviembre y se expondrá al público en los respectivos Ayuntamientos”, señala el apartado oficial sobre la normativa de votación.