Pablo Quirno puso en duda la segunda vuelta en Brasil: “¿Lula le va a regalar el triunfo a Bolsonaro?”

El canciller Pablo Quirno se refirió a las elecciones presidenciales de Brasil y destacó el resultado obtenido por Flavio Bolsonaro frente a Lula da Silva. El hijo del expresidente ganó la primera vuelta pero irá a balotaje, porque no superó el 50% de los votos. El ministro, además, sugirió que Lula podría bajarse en la próxima elección: “¿Le va a regalar el triunfo?“.

“De la elección de hoy hay que destacar la conformación de la Cámara de Diputados y la de Senadores, que le daría a Bolsonaro una mayoría. Además hace que sea mucho más difícil de revertir el resultado. Esta noche, Lula debe estar pensando: ‘¿Me quiero meter en este baile? ¿Va a haber segunda vuelta?’“, dijo en diálogo con Luis Majul y José Del Rio, en LN+.

Es que la elección fue pareja pero otros candidatos, que no fueron protagonistas pero sacaron muchos votos, podrían inclinar la balanza en favor del rival de Lula. Todavía falta. La segunda vuelta será el 25 de octubre.

Bolsonaro se impuso en la primera vuelta pero habrá balotaje MAURO PIMENTEL - AFP

“Es una pregunta que me hago porque los candidatos que siguen a los dos primeros son todos favorables a Bolsonaro. Entonces, ¿le va a regalar el triunfo contundente?“, agregó Quirno.

También insistió en que el Partido Liberal se quedó con la mayoría en Diputados y Senadores y que, en caso de ganar en el balotaje, Bolsonaro tendría margen de acción. “Esta noche se ha establecido la composición de las cámaras, que van a ser mayoritariamente de partidos de derecha. Eso también es una indicación de hacia dónde quiere ir Brasil en cuanto a su parte legislativa. Tiene un impacto muy importante y le da un respaldo muy grande”, explicó.

Por su parte, el ministro informó que el presidente Javier Milei y Bolsonaro mantuvieron una comunicación luego de que se conocieran los resultados de la primera vuelta. Asimismo, más tarde, el mandatario argentino le dedicó una publicación en sus redes sociales, en la que lo felicitó por la jornada electoral y dijo que las oportunidades entre ambos países son “infinitas”.

🔵 “Vemos que se ratifica la influencia global y regional del presidente Milei”



Pablo Quirno destacó el impacto de la gestión de Milei en la política internacional tras los recientes resultados electorales en Brasil.



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Luego, sostuvo que el desempeño electoral de Bolsonaro “ratifica la influencia global del presidente Milei” en la región. En ese sentido, afirmó: “En los últimos 10 meses han habido siete elecciones en la región. Todos los candidatos apoyados por Milei ganaron las elecciones. Hablamos de Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Honduras, Colombia, Costa Rica y Brasil. Ganaron a pesar de los que decían las encuestas”.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, existe “claramente una identificación de los candidatos brasileños que luchan por las ideas de la libertad en favor del presidente Milei”. En tanto, dijo que la visita del mandatario argentino a Brasil en julio generó un cambio en la elección: “En ese momento, la diferencia entre ambos candidatos era mayor a dos dígitos y se agrandaba. A partir de allí comenzó la recuperación de Bolsonaro. Es creer o reventar”.

Lula dijo que el resultado de la elección fue "inesperado" NELSON ALMEIDA - AFP

Asimismo, al ser consultado sobre el impacto que el resultado electoral brasileño podría tener sobre la Argentina, Quirno anticipó: “Nos va a favorecer en la economía, porque vamos a estar alineados en el Mercosur. Esto es lo mejor para Brasil y para la región”.

A su vez, ante una pregunta sobre si Milei tiene pensado volver a Brasil antes del balotaje, el canciller declaró: “Se va a ir desarrollando en las próximas semanas. Está claro a quién apoya el Presidente ante las especulaciones de todos. Decían que podía ser perjudicial que gane Bolsonaro, pero la realidad es que nunca puede ser malo que ganen las ideas de la libertad”.

En cuanto a cómo continuará el vínculo entre la Argentina y Brasil, luego de las tenciones que hubo entre Milei y Lula y tras el resultado electoral, Quirno expresó: “Nosotros seguimos teniendo el deseo de mantener relaciones diplomáticas normales y constructivas como tuvimos a lo largo de nuestra historia. Siempre dijimos que no mezclamos las diferencias políticas de un proceso electoral con las definiciones institucionales”.