Paraguay designa al nuevo jefe del Banco Central y el presidente pide la renuncia de todos sus ministros

ASUNCIÓN.– El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes a todos sus ministros, secretarios y principales funcionarios que pongan sus cargos a disposición, en el primer paso de una reorganización de su gobierno tras la destitución de Santiago Peña, en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank.

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, anunció Alliana en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición.



Mi objetivo es fortalecer la coordinación del… pic.twitter.com/JHtUBrpsg9 — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026

El mandatario, que asumió el viernes pasado tras la destitución de Peña, justificó la medida en la necesidad de fortalecer la coordinación de su administración y garantizar una gestión “más eficiente”, concentrada en las prioridades de la población. También aseguró que el funcionamiento de las instituciones continuará con normalidad.

El pedido abre la puerta a cambios en el gabinete y en los principales cargos de confianza del Estado, en medio de las repercusiones por la intervención y posterior disolución de Ueno Bank, una entidad financiera digital cuyo colapso dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus cuentas y depósitos.

Nuevo jefe del Banco Central

Por otro lado, el Congreso paraguayo nombró al economista Jorge Schreiner como nuevo titular del Banco Central de Paraguay (BCP), tras la propuesta presentada por Alliana.

Schreiner integró el directorio de la autoridad monetaria durante dos años, hasta 1999, y presidió la Comisión Nacional de Valores durante una década, hasta 2013.

“Una crisis como la que vivimos es una crisis ​desde mi punto de vista controlada y aislable, porque es un banco que creció más que lo debido pero no va a ⁠tener efecto sobre los demás bancos”, dijo Schreiner en la sesión del Senado.

“Hoy tenemos que solucionar rapidísimo esto, darle tranquilidad ‌a los ahorristas, que están cubiertos por la garantía de depósitos”, agregó.

Pedro Alliana junto a Jorge Schreiner

La siguiente fase será detectar los activos sanos del banco e intentar calzarlos con pasivos de privilegio como los fondos de pensiones y luego con el propio fondo de garantía, remarcó.

La crisis de Ueno Bank tuvo también consecuencias judiciales. La Fiscalía imputó a Peña y al extitular de la entidad matriz, Carlos Carvallo, por sus presuntos vínculos con el banco. Ambos quedaron bajo prisión preventiva, en una causa que se sumó a las protestas ciudadanas y al proceso de juicio político que terminó con la destitución del expresidente por mal desempeño en sus funciones.

Cambios en el Presupuesto 2027

La reorganización del Ejecutivo también alcanzó la agenda económica. A pedido de Alliana, la Cámara de Diputados suspendió la sesión extraordinaria prevista para este lunes, en la que debía tratar el Presupuesto General de la Nación para 2027. El presidente busca introducir modificaciones al proyecto antes de su discusión parlamentaria.

Una de sus primeras promesas al asumir fue reducir el gasto considerado superfluo de la administración pública y aumentar los recursos destinados al área social. Alliana había hablado de eliminar la “grasa” del presupuesto y cuestionado los viajes frecuentes de su antecesor.

El calendario legislativo impone plazos ajustados: el Presupuesto 2027 tiene fecha de sanción ficta el próximo sábado 14 de noviembre. Si no se aprueba una nueva versión antes de ese día, quedará sancionado el proyecto original enviado por el gobierno de Peña, aunque todavía podría ser modificado durante su tratamiento en el Senado.

Protesta de manifestantes paraguayos en el Banco Ueno sobre la Av. Palma, cerca del Congreso Fabián Marelli / Enviado Especial

Además, Alliana anunció medidas para aliviar la situación de los contribuyentes afectados por la intervención de Ueno Bank. Ordenó que no se les cobren multas, recargos por mora ni intereses derivados de las dificultades para cumplir sus obligaciones tributarias, y pidió facilitar los trámites de quienes operaban exclusivamente con esa entidad.

“Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, sostuvo el presidente.

Agencias AFP y Reuters