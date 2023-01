Parlamentarios y ex cancilleres chilenos apoyaron el llamado a consultas al embajador Rafael Bielsa

escuchar

SANTIAGO, Chile.- Polémica causaron los dichos del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, quien, en relación al rechazo del proyecto minero-portuario Dominga por parte del Consejo de Ministros, explicó que “este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra (un cruce cordillerano) como puerto. A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado”. Esto en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a la que fue invitada.

Rafael Bielsa. Fabián Marelli

La molestia llegó hasta la ministra de Relaciones Exteriores chilena, Antonia Urrejola, quien llamó a su par argentino, Santiago Cafiero, y además citó al propio Bielsa a las dependencias de la cartera para manifestarle el disgusto. Esta actitud fue valorada por parlamentarios y ex secretarios de Estado.

Así lo hizo el actual senador y ex canciller, José Miguel Insulza. “Era bueno conversarlo con él, sin duda está bien. No sé cómo se produjo la reunión, pero me parece adecuado una reunión porque si el embajador dijo ´me podrían haber avisado´ hay que llamarlo y decirle ‘oiga qué está hablando usted, ¿cuál es su problema?’”, indicó.

El parlamentario quiso ser “justo” indicando que “el embajador no criticó la decisión de ninguna manera. No hizo ninguna crítica a la decisión. Simplemente dijo ‘me podrían haber avisado’”. Sin embargo, hizo hincapié en que para la gran mayoría fue sorpresa el interés que tenía Argentina por el proyecto Dominga.

“Yo creo que nadie en la Cancillería lo pensó, ni ninguno de los ministros que votaban. Ahora la pregunta es: ¿Había hablado alguna vez del tema?. Si el embajador había informado alguna vez a la Cancillería que su gobierno estaba preocupado por este asunto, probablemente sería más lógico que le hubieran avisado. Pero si nunca había dicho nada no sé porque había que avisarle”, dijo.

Además, incluyó: “¿Avisado qué? Que se iba a votar, eso estaba en todos los diarios. ¿Qué lo iban a rechazar? Puede que todo el mundo pensara que así fuera, pero esa noticia de carácter público y uno no debería presuponer el resultado”.

18 de enero de 2023, Chile, Santiago: Activistas medioambientales sostienen pancartas y gritan slogans durante una manifestación contra el proyecto minero-portuario Dominga. Foto: Oscar Guerra/Agencia Uno/dpa Oscar Guerra - Agencia Uno

Por su parte, Heraldo Muñoz, ex ministro de RR.EE. le restó importancia a la situación, aclarando que para él esto no constituye un impasse diplomático. “El embajador Bielsa tiene el derecho a emitir opiniones sobre medidas de Chile que pudiesen afectar la relación con Argentina. Más aún si fue invitado a exponer en la Comisión del Senado”. No obstante, agregó que “las formas cuentan, y el estilo del embajador no es convencional ante las sensibilidades”.

Para Muñoz, “el gobierno actuó bien, sólo para expresar un llamado de atención dada la sensibilidad del tema Dominga (…) lo más recomendable es cuidar la relación entre dos países vecinos y amigos, con numerosos lazos de interdependencia”.

El senador Iván Moreira, quien se encontraba en la sesión cuando Bielsa expresó su opinión, concordó con Muñoz en que Bielsa “tiene un estilo especial para decir las cosas, es parte de su personalidad”. “Él se refirió a distintos temas y nosotros nos comprometimos en hacerle llegar al Gobierno sus inquietudes”, explicó Moreira.

Asimismo, también le bajó el perfil a la situación: “La Cancillería hizo lo que tenía que hacer, pedirle que sea más prudente en sus declaraciones y asunto superado. Tampoco exageremos las cosas, el embajador no fue ofensivo, sólo uso un lenguaje coloquial fiel a su estilo y personalidad. En ningún caso este episodio diplomático es un incidente mayor entre las relaciones de Chile y Argentina”.

Por el contrario, el diputado Tomás de Rementería, integrante de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, mostró su descontento con las palabras del embajador. “Se ha hecho una costumbre que el embajador Bielsa opine sobre temas internos (…) me parece que la intromisión en este tema que fue una decisión de Gobierno no estaba bien hecha, no fue bien realizado”, dijo.

De la misma forma, aseveró que “no me gusta que el embajador argentino opine sobre lo que es el Gobierno de Chile, cualquiera sea el gobierno”. En su opinión, “la Cancillería ha hecho de buena forma en llamarle la atención en decir que la situación no le parece lo correcto”, agregando que “obviamente cada vez que hay una declaración sobre un tema interno donde no debería involucrarse Argentina se produce una situación de un impasse diplomático que espero que se reduzca a lo mínimo”.

