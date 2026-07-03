Perú proclama presidenta a Keiko Fujimori tras un dramático recuento y una mínima diferencia de votos

LIMA.– El Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente el viernes a la derechista Keiko Fujimori como la nueva presidenta de Perú, que asumirá a fines de julio un mandato ‌de cinco años, tras un ajustado conteo de votos que por casi un mes mantuvo al país en la incertidumbre sobre su futuro político.

En su cuarto intento por encabezar el país minero, Fujimori ganó con el 50,135% de votos la segunda ronda electoral del 7 de junio, según la oficina electoral, con una diferencia de apenas 49.641 votos frente a ​su rival, el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

“Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí“, reaccionó en X la mandataria electa.

Antes de conocerse su proclamación, Fujimori había dicho que recibía el resultado con responsabilidad “sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”.

Una elección disputada

La ⁠ajustada diferencia es el reverso de la última postulación de Fujimori en 2021, cuando perdió por unos 44.200 votos ante el ahora expresidente izquierdista Pedro ​Castillo, que está en prisión por intentar disolver el Congreso a fines del 2022.

Sánchez, considerado el heredero político de Castillo, ha dicho que no reconocerá ‌un gobierno de Fujimori tras denunciar, sin pruebas, que hubo fraude electoral.

Juntos por el Perú apela el acta de proclamación del Jurado Electoral Lima Centro 2 a fin que el JNE reconsidere la afectación que ha sufrido el procedimiento electoral de Peruanos en el Exterior y declare la nulidad de las elecciones llevadas a efecto en las oficinas consulares.… pic.twitter.com/Vr2Dvc5vhN — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 3, 2026

Asegura que las reglas para custodiar los votos en el exterior, que influyeron en el ajustado triunfo de Fujimori, se cambiaron antes del balotaje. Pero las misiones de la OEA y la Unión Europea indicaron que no hubo irregularidades en los comicios.

El candidato, que lideró marchas en Lima contra el proceso, presentó el miércoles “una medida cautelar” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionando las elecciones.

Fujimori, de 51 años, asumirá el 28 de julio, en reemplazo del mandatario interino José Balcázar, quien había tomado en febrero la posta para dirigir el país andino tras una seguidilla de destituciones y renuncias de sus ​presidentes por juicios políticos y acusaciones de corrupción.

La presidenta electa Keiko Fujimori saluda a los periodistas al salir de su residencia en Lima Martin Mejia - AP

La dirigenta conservadora será la primera mujer que llegará al poder en Perú por elección directa y la novena gobernante desde 2016.

El triunfo de Fujimori confirma un giro ⁠a la derecha de América Latina, tras la flamante elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, que, como otros líderes conservadores latinoamericanos, ha prometido frenar con “mano dura” una ola de inseguridad ‌ciudadana.

Partidarios de la presidenta electa Keiko Fujimori celebran sosteniendo un cartel que la muestra junto a su padre, en Lima Martin Mejia - AP

La futura mandataria de Perú ya ha recibido la felicitación de varios líderes afines de la región, como el presidente de la Argentina, Javier Milei, de Chile, José Antonio Kast, y de El Salvador, Nayib Bukele.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, saludó el martes en un comunicado la elección de Fujimori y dijo que el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, espera profundizar la colaboración con su gestión en seguridad, inversión y comercio.

Controvertido linaje político

La victoria de Fujimori fue bien recibida por los mercados, que se habían visto castigados durante la campaña y el recuento electoral por la perspectiva de la posible llegada al poder de Sánchez.

La agencia de calificación Moody’s dijo el jueves ‌que Fujimori refuerza la confianza de los inversores y la continuidad de la política macroeconómica local. Agregó que esto podría ayudar a desbloquear proyectos mineros retrasados en Perú, que ⁠es el tercer mayor productor mundial de cobre.

Keiko Fujimori saluda tras el cierre de las urnas después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima Guadalupe Pardo - AP

Keiko Fujimori representa el regreso de una dinastía que ha suscitado el “amor y odio” entre los votantes ‌de un país en constante crisis, y la vuelta de una de las fuerzas políticas más dominantes y polarizadoras de las últimas ⁠tres décadas.

La próxima presidenta heredará un país dividido por grandes desigualdades económicas entre Lima y las zonas rurales, ⁠y una profunda desilusión con las élites políticas del país.

Fujimori tendrá como uno de sus mayores retos relajar la inestabilidad política y buscar consensos en un fragmentado Congreso –ahora bicameral– propenso a expulsar a presidentes, y en el que no tiene mayoría absoluta.

Alberto Fujimori y su hija Keiko en el año 2006, en Santiago de Chile Getty Images

La presidenta electa estuvo casi una década bajo investigación por acusaciones de financiamiento de campañas, que fueron anuladas el año pasado. Estuvo detenida dos veces de forma preventiva entre 2018 y 2020, pasando casi año y medio en prisión.

El padre de ​Fujimori, que estuvo 16 años preso por violaciones de derechos humanos y corrupción durante su gobierno en la década de 1990, murió en septiembre del 2024, meses después de recibir un indulto humanitario.

Keiko Fujimori, que en elecciones anteriores de distanció del legado político familiar, evocó en estos comicios el legado de su padre presentándose como una líder fuerte y la más capacitada para imponer el orden ‌y la estabilidad en una país que lidia con el aumento de la extorsión y asesinato.

Los seguidores de la candidata presidencial Keiko Fujimori reaccionan ante los primeros resultados de la segunda vuelta en Lima Martin Mejia - AP

La mandataria electa prometió construir cuatro prisiones y otra similar al Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo de Bukele y obligar a que los presos trabajen en las cárceles.

También anticipó que militarizará las fronteras para frenar el crimen y deportará a los migrantes indocumentados.

Keiko Fujimori saluda tras emitir su voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima Martin Mejia - AP

Perú sufre una larga crisis política: vio desfilar a ocho presidentes en casi una década de enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo y protestas sociales que dejaron 50 manifestantes muertos entre 2022 y 2023.

Cuatro expresidentes, que ‌gobernaron en los últimos 25 años, se encuentran en prisión.

Sin embargo, pese a la inestabilidad política, la economía peruana se ha mantenido estable y creció un 3,4 % en 2025, según el Banco Central.

Agencias AP y Reuters