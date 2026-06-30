Podrían pasar semanas para conocerse la magnitud del número de víctimas mortales de los terremotos en Venezuela

LONDRES.– La cifra oficial de fallecidos tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles asciende ya a 1450 personas, según el último recuento de las autoridades locales. Sin embargo, esta alarmante cifra podría ser considerablemente inferior a la real.

Según expertos en respuesta a desastres, tras catástrofes de esta magnitud a menudo se necesitan varias semanas para tener una visión completa de la situación, y varios indicios procedentes de Venezuela apuntan a que estos terremotos fueron particularmente letales. “Lamentablemente, veremos cómo sigue aumentando el número de víctimas mortales”, declaró Ilan Kelman, profesor de desastres y salud en el University College de Londres, en una entrevista el lunes.

Emily So, profesora de ingeniería arquitectónica en la Universidad de Cambridge, también predijo un aumento significativo en el número de víctimas con el tiempo, citando la gran cantidad de personas desaparecidas, la magnitud de los daños visibles en los edificios y el acceso restringido a las zonas más afectadas, lo que ha dificultado algunas labores de rescate. “Trágicamente, hasta que no se recuperen los cuerpos de entre los escombros, la cifra será baja”, afirmó.

El profesor Kelman advirtió que era difícil predecir con exactitud hasta qué punto podría ascender la cifra de víctimas, y añadió que existía una alta probabilidad de que nunca se conociera el número total. Sin embargo, afirmó que una proyección preliminar que indicaba que la cifra final podría superar las 10.000 víctimas —compartida por el Servicio Geológico de Estados Unidos basándose en factores como la magnitud del terremoto, la densidad de población y la infraestructura local— seguía siendo, lamentablemente, factible.

Habitantes locales oran durante una misa con motivo del Día Nacional de Oración por las víctimas del terremoto en Valencia, estado Carabobo, Venezuela JACINTO OLIVEROS - AFP

La prolongada demora prevista entre el desastre y el recuento final de víctimas es consecuencia de varios factores.

La recuperación de cuerpos es una labor ardua y lenta, y no suele ser una prioridad para la mayoría de los equipos de respuesta: en los primeros días tras un desastre, su prioridad es el rescate de supervivientes. El tiempo necesario para remover los escombros se ve incrementado por la cantidad de edificios dañados o destruidos, con estimaciones que varían desde cientos hasta decenas de miles, según el método y los criterios de investigación utilizados.

Además, otras víctimas seguirán muriendo a causa de sus heridas, en parte debido a la ya saturada situación del sistema de salud venezolano, agregó el profesor Kelman. La respuesta se ha visto aún más dificultada por las demoras en la atención médica provocadas por el tráfico en la carretera principal que conduce al estado más afectado, La Guaira, así como por la falta de maquinaria pesada y la escasez de suministros médicos.

Equipos de rescate y voluntarios buscan posibles víctimas en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela MAURICIO VALENZUELA - AFP

Incluso en operaciones de respuesta bien organizadas, muchos supervivientes acaban siendo rescatados por amigos, familiares y vecinos sin formación específica, afirmó el profesor So.

“Pero la magnitud de los daños y el derrumbe total de edificios de hormigón armado hacen que esto sea difícil sin maquinaria”, añadió.

En definitiva, el profesor Kelman atribuyó la magnitud del desastre a las deficientes normas de construcción. Según los ingenieros estructurales, muchos de los edificios que se derrumbaron estaban hechos de hormigón quebradizo sin el refuerzo de acero adecuado.

“Ningún edificio debería haberse derrumbado en esos terremotos”, afirmó, comparando el impacto con el de terremotos recientes en otros lugares que resultaron en un menor número de víctimas mortales. “Contamos con todos los conocimientos, la ciencia y la ingeniería necesarios para construir en una zona sísmica sin que se produzca un desastre catastrófico tras un terremoto”.