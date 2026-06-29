La mayor réplica desde el doble terremoto reavivó el temor en Venezuela mientras se agota el tiempo para más rescates

CARACAS.– Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes la región centro-norte de Venezuela sin provocar daños adicionales, pero reavivó el temor entre la población, cinco días después del doble terremoto que dejó al menos 1450 muertos y decenas de miles de desaparecidos, en medio de una creciente frustración por la respuesta del gobierno y la búsqueda de sobrevivientes.

El temblor se registró a las 7.01 (hora local), con epicentro a unos 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en el estado costero de La Guaira, y a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Se trata de la réplica más intensa desde los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron la región el pasado miércoles.

Un perro de rescate del equipo argentino de búsqueda y rescate busca cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda MIGUEL MEDINA - POOL

La sacudida se sintió con fuerza en Caracas y zonas aledañas. “Se sintió bastante”, relató Isamel Díaz, residente de La Guaira, una de las áreas más golpeadas. En la capital, varios vecinos evacuaron edificios de manera preventiva. “Aquí estamos otra vez en la calle, no sé cuándo vamos a tener un momento de verdadera tranquilidad”, dijo Concepción Hernández, de 51 años, tras abandonar su vivienda junto a su esposo.

Las autoridades aseguraron que no se registraron nuevos daños. “No tenemos reportes de afectaciones adicionales en ninguna parte del territorio nacional”, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El último balance oficial elevó a 1450 la cifra de muertos y a 3150 los heridos. El gobierno no ha actualizado el número de desaparecidos, mientras que estimaciones de Naciones Unidas lo sitúan por encima de los 50.000.

Voluntarios y residentes buscan supervivientes entre los escombros de edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela MIGUEL MEDINA - POOL

En La Guaira, epicentro de la tragedia, el paisaje sigue siendo de devastación. Filas de edificios colapsados se transformaron en montañas de escombros, mientras columnas de humo continúan elevándose entre barrios reducidos a polvo, según imágenes aéreas. Autoridades informaron que al menos 189 edificaciones sufrieron colapso total y 774 presentan distintos niveles de daño.

A medida que pasan las horas, disminuyen las probabilidades de hallar sobrevivientes. Especialistas señalan que la ventana crítica de 48 a 72 horas para rescates con vida ya se ha cerrado, aunque las labores continúan.

“Todos dicen que ya no hay nadie, pero nosotros seguimos esperando aquí”, expresó Eduardo Cardozo, voluntario en las tareas de búsqueda en la costa. Otros rescatistas describen el impacto emocional de las operaciones. “Lo más difícil es cuando llegamos y los encontramos sin vida”, relató Luis Salas, de 27 años.

Miembros del 7º Regimiento Francés de Entrenamiento e Intervención en Seguridad Civil rinden homenaje en un edificio dañado en Catia La Mar MIGUEL MEDINA - POOL

Más de 2600 rescatistas internacionales, junto a equipos locales, trabajan en la remoción de escombros, apoyados por perros de búsqueda y maquinaria pesada. Aeronaves estadounidenses, incluidos helicópteros y convertiplanos V-22 Osprey, sobrevuelan la zona para facilitar las tareas y el traslado de suministros.

Malestar social

De todas maneras, el despliegue no logró contener el malestar social. Habitantes de las zonas afectadas denuncian una respuesta estatal insuficiente y aseguran que gran parte de los rescates han sido impulsados por civiles.

“Nosotros mismos somos los que hacemos todo”, afirmó Dayana Lean, residente de La Guaira. Otros testimonios reflejan la desesperación de quienes aún buscan a familiares. “No tenemos el apoyo para sacarlos”, dijo Héctor Aguilera, quien perdió a cuatro parientes en el colapso de un edificio.

La situación se agrava por episodios de saqueos y denuncias de robos en comercios, mientras persisten fallas en servicios básicos. La zona fue militarizada y el acceso quedó restringido mediante salvoconductos para rescatistas y personal autorizado.

Soldados estadounidenses y la policía militar venezolana patrullan las calles de La Guaira JUAN BARRETO - AFP

El aeropuerto internacional que sirve a Caracas reanudó parcialmente sus operaciones y recibe vuelos de ayuda humanitaria. Estados Unidos anunció que incrementó su asistencia a más de 300 millones de dólares, destinados a organizaciones humanitarias y agencias internacionales.

China, por su parte, confirmó un aporte adicional de unos 14,7 millones de dólares, además de ayuda previa.

Naciones Unidas estima que el desastre podría dejar cerca de siete millones de damnificados y pérdidas materiales equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto del país.

La tragedia ocurre en un contexto de profunda crisis política y económica. La líder opositora María Corina Machado anunció que regresará “muy pronto” a Venezuela, al considerar que es su “deber estar junto al pueblo”, lo que añade tensión al escenario interno.

Agencias AP y AFP