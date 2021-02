Polémica en España por un graph de la TV pública irónico con la heredera real

Un graph de la televisión pública española desató una fuerte polémica este miércoles al comparar a Leonor de Borbón, heredera del trono, con su abuelo don Juan Carlos, exiliado después de conocerse presuntas irregularidades sobre sus finanzas personales.

La televisión pública emitió durante unos minutos el graph “Leonor se va de España, como su abuelo”, para comentar la noticia de que la hija del rey Felipe VI, de 15 años, hará sus estudios de bachillerato en Gales.

El canal de La 1 estableció así un paralelismo con don Juan Carlos, padre de Felipe y rey de España de 1975 a 2014, quien desde agosto vive autoexiliado en Abu Dabi, después de que la justicia española empezara a investigar indicios de una fortuna opaca en el extranjero. El incidente obligó a reaccionar a Radiotelevisión Española (RTVE), que en un comunicado anunció que la administradora del ente público, Rosa María Mateo “lamenta profundamente el grave error” y “ha adoptado medidas inmediatas para que los responsables de esta equivocación sean relevados de sus puestos”.

El ente público agregó: “Fue una grave irresponsabilidad que no puede empañar el compromiso inquebrantable de RTVE con la defensa de los valores constitucionales y de las instituciones del Estado y sobre todas ellas, la Corona”.

Dirigente políticos y frentes partidarios se unieron a la polémica. ”La deriva de RTVE no tiene límites. Ahora ataca a la Corona”, tuiteó el Partido Popular, líder de la oposición conservadora, y enfatizó: “TVE no puede ser la cadena oficial del Gobierno”. Por su parte, la izquierda de Podemos ironizó con el asunto. ”El rótulo de TVE no tendría por qué molestar a los monárquicos que creen que Juan Carlos es inocente y se ha ido de España por cambiar de aires”, escribió el frente de izquierda. “Si les molesta es porque están reconociendo que, efectivamente, Juan Carlos es un corrupto”, añadió.

Con información de la agencia AP

