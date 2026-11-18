VIENA.– El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, defendió este miércoles la nominación de un funcionario ruso, incluido en una lista de sanciones de Ucrania, para un alto cargo de la institución.

En una carta dirigida a los miembros de la junta, Grossi propuso nombrar a Alexei Ferapontov como uno de los directores generales adjuntos del organismo.

Alexei Ferapontov

Grossi afirmó que la nominación es “una cuestión de personal que entra dentro de las atribuciones del director general, de un profesional que resulta ser ruso”.

“Creo que es un error intentar extraer conclusiones geopolíticas de esto. Es simplemente un error”, declaró Grossi a periodistas tras inaugurar una reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena.

El funcionario explicó que, al realizar nombramientos, el OIEA evalúa la “experiencia técnica” y las “capacidades técnicas” de los candidatos.

“Cuando nombro a alguien, no estoy nombrando a un país, no estoy nombrando una política, no estoy nombrando preferencias en ese sentido”, sostuvo.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, el OIEA ha expresado reiteradamente su preocupación por la seguridad nuclear, como la situación en la central atómica de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa, ocupada por las fuerzas rusas.

Críticas al nombramiento

La propuesta provocó fuertes críticas de Ucrania. El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, calificó la nominación de “categóricamente inaceptable” y recordó que Ferapontov está sancionado por su participación en los intentos de Rusia de legitimar la ocupación de la central nuclear de Zaporiyia.

“No se trata de nacionalidad, sino de responsabilidad”, advirtió en X. Además, vinculó la polémica con la candidatura de Grossi a la ONU y le exigió retirar la designación para preservar la independencia y credibilidad del OIEA.

The proposed appointment of Alexey Ferapontov, Deputy Head of Russia’s Rostechnadzor, as @iaeaorg Deputy Director General is categorically unacceptable. It would be a blatant disregard for international law and the Agency’s own decisions.



This is not about nationality. It is… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 18, 2026

Por su parte, Greenpeace cuestionó el nombramiento del funcionario del organismo estatal ruso de supervisión tecnológica Rostejnadzor y advirtió, en una carta enviada a la Junta del OIEA, que otorgar a Rusia un puesto de alta dirección “dañaría gravemente la independencia de la agencia”.

Grossi es candidato a suceder al actual secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años concluye el 31 de diciembre. Este viernes, el Consejo de Seguridad celebrará una nueva votación indicativa, la novena del proceso, para medir el respaldo a los aspirantes.

En la octava votación indicativa del Consejo de Seguridad realizada a principios de mes, el diplomático argentino quedó otra vez segundo, con nueve apoyos, cuatro rechazos y dos “no opinión”. Al frente se consolidó la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, que obtuvo 12 respaldos y tres “no apoyos”. En el entorno de Grossi celebraron que se “consolidara” en el segundo lugar y aseguraron que redoblarían los esfuerzos por su candidatura.

Grossi habla durante una conferencia de prensa tras una reunión de la Junta de Gobernadores del organismo, en la sede de la agencia en Viena, Austria RADEK MICA - AFP

Las cifras, sin embargo, no alcanzan para destrabar su situación. Para ser elegido, un candidato necesita al menos nueve votos de los 15 miembros del Consejo, pero también que ninguno de los cinco miembros permanentes -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña- use su derecho a veto. En la última ronda se votó con papeletas sin colores, que no distinguen los votos de las potencias, así que no se sabe si alguno de los cuatro rechazos a Grossi vino de este grupo. En la sexta ronda, el mes pasado, los tres candidatos más votados habían recibido dos vetos cada uno.

La postulación del argentino contaría con el aval de Washington, pero el gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, lo criticó públicamente por su gestión al frente del OIEA durante la guerra en Ucrania. Además, hay indicios de que China se inclinaría por Grynspan.

Según una tradición de rotación geográfica que ostenta la votación del organismo, este año le tocaría a un latinoamericano por primera vez desde el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991). También crece la presión, incluso de miembros del Consejo, para que por primera vez una mujer ocupe la Secretaría General.

Agencia AFP