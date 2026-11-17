Dos docentes de la Universidad Tecnológica de Uruguay fueron sumariados y suspendidos por insultar a alumnos durante una clase virtual.

El episodio ocurrió después de que se difundiera en redes sociales una videollamada privada entre docentes de la Licenciatura en Tecnologías de la Información, en la que realizaron comentarios despectivos y profirieron insultos contra estudiantes de la institución.

A lo largo de la conversación, además, dieron a entender que el encuentro había sido convocado como un espacio de consulta para los alumnos previo a un evaluación, aunque ninguno se presentó. Los docentes no se dieron cuenta que la clase estaba siendo grabada.

Suspenden a dos docentes que insultaron a alumnos

En uno de los pasajes de la grabación, uno de los docentes afirma: “No van a venir. Los voy a mandar a todos a examen. Que se vayan todos a la puta que los que lo parió, me tienen harta”.

“Esto no pasa a defensa, a no ser que cambien mucho con todas las correcciones que les hice, que les hice un libro a cada uno. Poco más diciéndole: ‘Usted es bobo, haga esto’. No podés defender algo que está mal”, señala en el video que se viralizó.

La grabación también incluye referencias a estudiantes de cursos anteriores. En ese contexto, la profesora menciona el caso de un alumno que, según relata, había recursado la asignatura varias veces y protagonizado un conflicto luego de que no le permitieran acceder a la instancia de defensa de su trabajo final.

“Qué gente pelotuda, gente grande. Él era un psicópata, recusante de recursantes”, agrega la docente. Su colega responde: “Trabajé con él. Qué tipo pedante ese”.

En determinado momento, los docentes advierten que la sesión estaba siendo grabada automáticamente y la profesora comenta que eliminará ese fragmento. “Yo elimino esto, lo elimino del calendar”, se la escucha decir. La grabación concluye instantes después con otra frase de la profesora: “Bueno, seguiré corrigiendo estas porquerías de entrega”.

La reacción de la facultad

La difusión del video provocó una rápida reacción de las autoridades universitarias. A través de un comunicado el Consejo Directivo Central de la UTEC manifestó su repudio a las expresiones formuladas por los docentes y remarcó que resultan incompatibles con los valores institucionales.

“A partir del conocimiento de un registro audiovisual en el que dos docentes de la Licenciatura en Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica (UTEC) se refieren a estudiantes en términos incompatibles con los principios de respeto y buen trato que deben regir en la convivencia universitaria, el Consejo Directivo Central manifiesta su rechazo a dichas expresiones”, señalaron en un comunicado que reprodujo El País de Uruguay.

La UTEC manifestó su repudio a las expresiones formuladas por los docentes

“El respeto y el buen trato son principios fundamentales de nuestra comunidad universitaria. En este sentido, UTEC reafirma su compromiso con el bienestar de sus estudiantes y con la construcción de un entorno educativo en el que todas las personas se sientan valoradas y respetadas”, añadieron.

En ese sentido, el Consejo dispuso “la instrucción de sumarios administrativos a ambos docentes, así como su suspensión preventiva mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes”.

“La universidad reafirma su compromiso con una convivencia basada en el respeto mutuo y en los valores que deben orientar el relacionamiento entre todos los integrantes de su comunidad”, concluyó la UTEC.