VARSOVIA.– El gobierno de Polonia denunció este viernes que tres objetos de origen ruso ingresaron durante la noche en su espacio aéreo y que al menos uno cayó en el sudeste del país.

La OTAN movilizó aviones de combate en respuesta a la incursión, que el primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó de “provocación intencionada”. El episodio coincidió con ejercicios militares que reunieron en territorio polaco a ministros de Defensa y jefes militares de varios países aliados de Ucrania.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, identificó ante la prensa uno de los objetos como un misil Kh-101. Sobre los otros dos fue más cauto. Dijo que el segundo también parecía ser un misil y que el tercero era, “lo más probable”, un dron propulsado a reacción.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb. pic.twitter.com/rlK79MJl02 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2026

Tusk afirmó que las autoridades polacas habían podido establecer el origen de los objetos y que la evaluación sobre las intenciones de Moscú era compartida por otros gobiernos de la alianza. “Sabemos que lo que cayó en territorio polaco provenía de Rusia”, declaró. Según el primer ministro, tanto lo ocurrido durante la noche como las circunstancias en las que se produjo la incursión apuntan a una acción deliberada.

Por qué Varsovia habla de una provocación

La sospecha del gobierno polaco se apoya, en parte, en el momento elegido. Polonia realizaba este viernes maniobras con la participación de la llamada “coalición de los dispuestos”, que agrupa a países que respaldan a Ucrania. A los ejercicios asistieron los ministros de Defensa de Francia, el Reino Unido y los Estados bálticos, además de ocho jefes de Estado Mayor, entre ellos los de algunos de los principales aliados de Varsovia.

Una cámara de seguridad captó el destello de una explosión cerca de Chmielek, en el este de Polonia - - AFP/UNKNOWN

Para Kosiniak-Kamysz, esa concentración de altos mandos militares en suelo polaco es un dato que debe tenerse en cuenta al evaluar lo ocurrido. El ministro sostuvo que las maniobras y la presencia de esas delegaciones sugieren que “la coincidencia de estos acontecimientos no es casual”.

Od pierwszych sygnałów o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę Wojsko Polskie monitorowało sytuację. Pierwsze alerty uruchomiono już o godz. 1:40. Następnie aktywowano naziemne systemy obrony powietrznej i poderwano dyżurne pary myśliwców.



W działaniach uczestniczyły polskie… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2026

Tusk vinculó la incursión con un reclamo sobre el lugar que debe ocupar su país en las negociaciones en torno a la guerra. “Hoy está más claro que nunca que Polonia debe participar en las decisiones y debates sobre el futuro de Ucrania y la seguridad en Europa”, afirmó.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, drones han ingresado en repetidas ocasiones en el espacio aéreo de países del flanco oriental de la OTAN. Esas incursiones han elevado la tensión entre Moscú y la alianza y alimentan el temor de que la guerra se extienda más allá del territorio ucraniano. En el episodio de este viernes, la denuncia polaca incluyó además la presencia de al menos un misil.

Merz conversa con Tusk durante la cumbre de aliados de Ucrania en Berlín ODD ANDERSEN - AFP

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habló con Tusk tras la incursión y confirmó que la alianza movilizó aviones de combate. “Este incidente es claramente peligroso y constituye una consecuencia de la guerra que Rusia continúa librando contra Ucrania”, escribió en la red social X.

Rutte expresó su solidaridad con Polonia y aseguró que los aliados seguirán reforzando sus capacidades de defensa y disuasión. También condenó los ataques rusos contra territorio ucraniano y ratificó el respaldo de la organización a Kiev.

Spoke with @donaldtusk about the grave violations of Polish airspace overnight. NATO jets were scrambled in response. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our ability to deter and defend.



This incident is clearly dangerous - a consequence of… — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 20, 2026

Rutte visitará Varsovia este sábado, según anunció Tusk. Antes de su llegada, el ministro de Defensa adelantó que Polonia solicitará a la OTAN más apoyo para proteger el flanco oriental de la alianza.

En paralelo, Francia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la nueva ofensiva rusa con misiles contra Ucrania. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, denunció que los bombardeos sobre Kiev dejaron civiles muertos y alcanzaron las embajadas de Austria y de los Países Bajos en la capital ucraniana.

“El Kremlin volvió a bombardear Kiev. Civiles muertos. Las embajadas de Austria y Países Bajos fueron alcanzadas. Son crímenes. Francia los condena con la mayor firmeza”, escribió Barrot en X al anunciar la iniciativa.

Rusia lanzó un ataque masivo en Ucrania en represalia por la destrucción del puente de Crimea

El jefe de la diplomacia francesa sostuvo que Rusia deberá responder por los ataques y expresó la solidaridad de su gobierno con la población ucraniana y con los dos países europeos cuyas sedes diplomáticas resultaron afectadas.

Agencias Reuters y ANSA