Polonia despoja a Zelensky de su máxima condecoración por una disputa vinculada a la Segunda Guerra Mundial

VARSOVIA.– El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, anunció este viernes la retirada de la máxima condecoración de su país concedida a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien bautizó una unidad militar en honor a una organización acusada de masacrar a miles de polacos.

Polonia había honrado a Zelensky en 2023 con la Orden del Águila Blanca, la más elevada condecoración del país. Sin embargo, las relaciones se agrietaron por la decisión de Zelensky de dar a una unidad de las Fuerzas Armadas el nombre de Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).

Según Polonia, el UPA mató durante la Segunda Guerra Mundial a unos 100.000 civiles polacos en lo que actualmente es el oeste de Ucrania, y considera esa matanza un genocidio.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, pasa revista a una formación militar en Varsovia (Archivo) Robert Wroblewski - Shutterstock

“Para la inmensa mayoría de la sociedad polaca, el UPA sigue siendo ante todo una formación responsable de los crímenes brutales cometidos contra ciudadanos de la República de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial", dijo Nawrocki en un discurso difundido en la red X.

El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, denunció la decisión de Polonia como “un error estratégico” e “irrespetuosa”. “Solo Moscú sale ganando” con la “imprudente” decisión del presidente polaco, afirmó.

“Lamentamos que en lugar de buscar soluciones, la parte polaca haya decidido llevar este conflicto a un nivel inaceptable e inapropiado", añadió. “Ningún presidente de otro país nos va a dictar nuestra historia”.

Sentimientos negativos

Varsovia es un firme partidario del esfuerzo bélico de Kiev, y comparte el rechazo al expansionismo del Kremlin. Pero el sentimiento hacia Ucrania se ha vuelto cada vez más negativo debido al cansancio con los refugiados, las disputas sobre las importaciones de cereales y, como ahora, el legado de las masacres de la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y su esposa junto a soldados del Ejército ucraniano (Archivo) HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El UPA fue la rama militar de un movimiento independentista ucraniano que combatió al Ejército soviético, pero que también se enfrentó a la resistencia polaca y mató a civiles polacos y judíos. También colaboró en ocasiones con los nazis, volviéndose contra ellos en otros momentos.

La decisión de Zelensky causó indignación no solo en el gobierno polaco sino en todo el espectro político. El expresidente y Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, dijo que ya no usaría una insignia con la bandera de Ucrania, y señaló que aunque todavía apoyaba a ese país en su lucha contra Rusia, no apoyaría a Zelensky.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, un opositor político de Nawrocki, trató de calmar la disputa pidiendo a ambos presidentes que enfriaran las emociones.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, llamó a la calma entre los dos presidentes SAVO PRELEVIC - AFP

“El conflicto entre Polonia y Ucrania deleita a Putin y conmociona a nuestros aliados. La tarea de los presidentes Zelensky y Nawrocki es calmar las emociones, no avivar las tensiones. La línea del frente está en otra parte", escribió en una publicación en X.

Según una reciente encuesta del portal Onet.pl, el 65% de los polacos considera que la decisión de Zelensky influye negativamente en su percepción de las relaciones bilaterales.

En Ucrania, sin embargo, el UPA es honrado como una fuerza que luchó por la independencia del país, especialmente desde el inicio en 2022 de la invasión rusa. Polonia acoge a casi un millón de refugiados ucranianos, según datos de la agencia europea de estadística Eurostat.

Agencias AFP, Reuters y Xinhua