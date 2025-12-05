Radoslaw Sikorski, canciller de Polonia: “Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro”

VARSOVIA.- “Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro”, lamenta Radoslaw Sikorski, el canciller de Polonia, que con su lengua filosa ha logrado destacarse del tono monocorde que suele acompañar a los funcionarios y diplomáticos de la Unión Europea.

El también viceprimer ministro habla con la confianza de un país que ha ganado protagonismo en el concierto europeo, donde la guerra de Ucrania ha corrido el centro de gravedad del poder hacia el este.

“Polonia tiene una historia que contar de los últimos 35 años: una historia de transformación de una dictadura a una democracia, del comunismo a una economía libre, y estamos orgullosos de lo que hemos logrado”, dice Sikorski en un diálogo con medios latinoamericanos en el que participó LA NACION en Varsovia.

La guerra convirtió además a Polonia, el único país de la OTAN y de la UE que tiene tanto fronteras con Ucrania como con Rusia, en un aliado clave de Ucrania. Este país que destina un 4% de su PBI al gasto militar y ya tiene el mayor ejército convencional de Europa, lleva años advirtiendo sobre las aspiraciones rusas y ahora que se siente reivindicado busca hacer sentir su voz. Pero ese nuevo protagonismo también lo ha convertido el blanco de nuevas amenazas de parte del país que ya lo ocupó durante más de 100 años, tanto en tiempos de los zares como de los soviets.

“Cuando estás en el este de Polonia a veces se pueden oír drones rusos y explosiones de misiles al otro lado de la frontera. En algunas de nuestras regiones fronterizas, esto ya afecta a la economía: los precios de las propiedades han bajado, al igual que algunas inversiones”, dijo el

Sikorski, que está casado con la prestigiosa historiadora y periodista Anne Applebaum, hizo un repaso de las últimas provocaciones rusas contra su país, como la incursión de unos 20 drones rusos que violaron su espacio aéreo hace un mes, o el complot de hace dos semanas contra una formación ferroviaria.

Zelensky recibe a Sikorski en Kiev PRESIDENCIA DE UCRANIA - PRESIDENCIA DE UCRANIA

“Solo gracias a la incompetencia rusa nadie resultó herido. Si una tercera carga hubiera explotado, el tren seguramente se habría descarrilado y habría habido muertos. Si se trata de un ataque contra bienes o propiedades, es sabotaje. Pero si se trata de un ataque con la intención de matar, es terrorismo de Estado”, denunció. “Y sabemos quién ordenó la operación: un oficial de una unidad especial del GRU bajo el mando personal de Putin”.

“Esperamos el próximo ataque. Rusia está a la ofensiva, y no solo en Polonia. Queremos que sepan que no nos rendiremos”, afirmó el canciller, que también tiene un pasado como periodista y corresponsal de guerra.

Una advertencia que cobra especial relevancia ante el aumento de las dudas sobre las intenciones de Estados Unidos, un aliado clave y proveedor de armamento de Polonia, que bajo el mando de Donald Trump ha dejado en claro su intención de desligarse de la guerra y tratar de impulsar un acuerdo de paz con Moscú que para Ucrania equivale a una rendición.

–¿Cree que Polonia y Estados Unidos coinciden en lo que debería hacer la OTAN en este momento?

–Es una muy buena pregunta, y me gustaría saber la respuesta. Nunca hemos tenido este tipo de diplomacia a través de acuerdos semiprivados. Es nuevo. Estados Unidos solía ser un socio responsable y maduro. Supongo que ha leído el artículo de The Wall Street Journal [sobre los presuntos negocios entre el Kremlin y la administración Trump]. Esperamos que el secretario Marco Rubio haya puesto las cosas en un proceso adecuado y que surja algo razonable.

–Marco Rubio asiste a las reuniones sobre Ucrania, pero está ausente en las reuniones con Putin, donde solo están presentes Witkoff y Kushner...

–Digamos que yo no lo haría así. Pero la cuestión más amplia es si los objetivos bélicos de Rusia se ajustan a las banderas rojas de Ucrania. No lo veo. Cualquier plan aceptable para Ucrania es inaceptable para Rusia. Rusia quiere un acuerdo como si Ucrania hubiera perdido la guerra. Ucrania no ha perdido. Han sufrido reveses, sí, pero el progreso de Rusia ha tenido un costo enorme. Los ucranianos están debilitados, pero no están listos para capitular.

El canciller polaco, Radek Sikorski​, durante un diálogo con periodistas latinoamericanos en Varsovia Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia

–¿Cómo sería una paz justa para los ucranianos?

–[Bromea]Una paz justa sería que Putin llamara al general Gerasimov y le dijera: “¿Sabes qué? Fue un error”.

–Polonia ha advertido a sus socios europeos durante años sobre las operaciones rusas...

–Intentamos llevarnos bien con Rusia. Cuando propusieron un acuerdo de asociación con la UE, lo alentamos. Preferiríamos una Rusia normal.

–¿Pero siente que sus aliados en potencias centrales como Berlín y París fueron poco rigurosos o ingenuos?

–Los países más grandes y ricos siempre creen que saben más.

–Dijo que Polonia esperas más ataques. ¿Cuándo se decide que ya es suficiente?

–Somos una democracia pacífica. No tenemos planes. Solo queremos que nos dejen en paz. Queremos que Rusia se agote y se detenga.

–¿Debería Europa replantearse su estrategia y repensar su alineamiento con Estados Unidos?

–Europa siempre ha querido ser un buen aliado de Estados Unidos. Es Estados Unidos el que tiene dudas. Se necesitan dos para bailar el tango. Nuestras economías y seguridad están entrelazadas. Seguiremos alentando a Estados Unidos, pero ahora tienen una agenda diferente. La relaciones transatlánticas ya no son su prioridad. Los están arrastrando de nuevo a esto, pero se nota que no les gusta. Les gustaría prestar atención a otros asuntos.

El canciller polaco, Radek Sikorski​, durante un diálogo con periodistas latinoamericanos en Varsovia Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia

–Sobre los activos rusos en Europa…

–No están en poder del BCE, sino de una compañía llamada Euroclear en Bruselas, bajo el control del gobierno belga. Este es el asunto más urgente en la agenda europea. Si logramos poner estos activos a disposición de Ucrania, podrán resistir otros dos o tres años, y entonces Putin deberá afrontar esa realidad.

–Bélgica dice que confiscar los activos podría perjudicar la paz.

–Es al revés. Confiscar los activos promovería la paz porque le demostraría a Putin que Ucrania puede seguir resistiendo.

–¿Cómo convencerá Europa a Bruselas?

–Bélgica dice: “Podemos darle el dinero a Ucrania, pero Rusia nos demandará. Somos un país pequeño; compartan el riesgo con nosotros”. Es razonable. Necesitamos un mecanismo que brinde a Bélgica protección legal y financiera.

–¿Qué pasa con líderes como Viktor Orbán que bloquean las decisiones europeas? ¿Están teniendo demasiada paciencia?

–Sí, éramos amigos. Él fue un liberal anticomunista; estudió en mi universidad en Oxford con una beca Soros. Estábamos en el mismo bloque en el Parlamento Europeo. Mi primer ministro y yo lo defendimos durante años, porque los partidos liberales y socialistas empezaron a criticarlo mucho antes. Ahora tiene un régimen semidemocrático, su partido difunde propaganda antisemita y hace acuerdos paralelos con Putin. Ya no se comporta como un aliado. Se comporta como un oportunista entre la UE y Rusia, entre la OTAN y Rusia. Estamos decepcionados por eso.

Soldados polacos durante un ejercicio militar WOJTEK RADWANSKI� - AFP�

–Ud. dijo a principios de este año que la UE por sí sola no puede disuadir a Putin. ¿Está la UE sola ahora?

–La UE no es institucionalmente capacitada para disuadir a Putin porque somos una confederación y no tenemos mando ni control. Por lo tanto, no tenemos unidades militares. No tenemos cuarteles generales. No tenemos transporte estratégico, ni capacidad de inteligencia, ni, bueno, tenemos algo de reconocimiento satelital, pero no lo suficiente. Todo eso es la OTAN. Y en la OTAN, Estados Unidos es dominante. Así que, en el pasado, solía haber una división del trabajo. La OTAN disuadía a Rusia y los Estados miembros ayudaban a Estados Unidos en guerras en otros lugares, para bien o para mal. Afganistán, Irak, lo que fuera. Y esperamos que eso siga funcionando. Estados Unidos todavía sostiene que si un país de la OTAN fuera atacado, sería un problema diferente a si atacara a un tercer país. Ucrania no es formalmente un aliado.

–Pero la UE cuenta con poderosas armas económicas, como las sanciones.

–La mayor sanción es que Rusia perdió su mercado de petróleo y gas más lucrativo: Europa.

–Pero China sigue siendo un socio comercial importante para Rusia.

–Sí, pero China obtiene un descuento del 30%, al igual que India. Así que Rusia gana menos.

–China es también el principal socio comercial de América Latina...

–No les vendan su infraestructura crítica o se arrepentirán.

–¿Está China contribuyendo a prolongar la guerra?

–China podría poner fin a la guerra. Sin las exportaciones chinas de productos de uso dual como maquinaria, motores, componentes para drones, Rusia no podría continuar.

–¿Qué puede hacer la UE para detener eso?

–Le pedimos a China que pare. No se detendrán. Están extrayendo valor de la economía rusa, apoderándose de los mercados de automóviles y bienes duraderos. Los rusos ahora usan apps chinas porque ya no tienen acceso a las occidentales. Así que los chinos están minando datos de los ciudadanos rusos. Y lo último que les queda a los rusos y que China quiere en grandes cantidades son las reservas de oro rusas. Putin ha empezado a venderlas. Tiene 2200 toneladas de oro. Y los chinos las necesitan para reemplazar al dólar como moneda de reserva. Y ya empezó.

–La OTAN dice que ha intensificado su presencia. ¿Pero no cree que hay demasiada burocracia en la Unión Europea y en la OTAN, y Rusia, al ser una autocracia, puede aprovecharla?

–Es cierto: las dictaduras tienen unidad de mando y actúan con rapidez. Pero la OTAN ha intensificado su presencia. Cuando los drones rusos invadieron nuestro espacio aéreo, los radares Patriot alemanes los detectaron, los F-35 noruegos respondieron, los F-35 holandeses derribaron algunos. Otros aliados ofrecieron recursos aéreos adicionales. Sí, los países se han unido. Si Rusia realmente atacara a un país de la OTAN, la OTAN entraría en guerra.