Ponen en alquiler la lujosa mansión de Santiago Peña que escondía una misteriosa bóveda

ASUNCIÓN.– La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) pondrá en alquiler la lujosa residencia de verano del expresidente paraguayo Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino, una vez que concluya el inventario y la tasación del inmueble allanado por la Fiscalía en el marco de la investigación por el escándalo de Ueno Bank.

La titular del organismo, Teresa Rojas, confirmó que la propiedad ya fue entregada a la institución y estimó que la oferta de alquiler podría publicarse la próxima semana en las redes sociales oficiales de Senabico. La adjudicación se realizará a quien presente la propuesta económica más alta, mientras se aguarda una resolución judicial sobre el destino definitivo del inmueble.

“Tenemos como política institucional que todos los bienes inmuebles que ponen bajo nuestra administración tengan el destino del alquiler. Hacemos una correcta individualización, una tasación y luego publicamos en todas nuestras redes sociales la oferta. La mejor oferta, la que va a pagar más, sale adjudicada”, explicó Rojas en declaraciones al canal GEN.

Así fue el allanamiento en la casa de Peña (ABC Paraguay)

La funcionaria señaló que la vivienda se encontraba completamente equipada y descartó que durante el procedimiento se hayan encontrado señales de vaciamiento del mobiliario. Entre los elementos relevados mencionó electrodomésticos, alfombras, cuadros, equipos de sonido, trofeos, sillones y cortinas. También había dormitorios y baños equipados, mientras que en el patio encontraron sillones y heladeras con contenido.

“Encontramos una casa muy bien equipada, muy cómoda y con todo lo necesario para una vivienda”, afirmó Rojas, quien aclaró que no podía comparar el estado actual con el que tenía anteriormente porque no conocía la propiedad antes del allanamiento.

Uno de los puntos que generó mayor atención durante el procedimiento fue una habitación señalada como una bóveda. Según relató la titular de Senabico, los funcionarios tuvieron dificultades para abrirla y, una vez que lograron ingresar, encontraron un espacio que parecía funcionar como una habitación de pánico, equipado con dos extractores de aire y detectores empotrados, pero sin otros objetos en su interior.

GIF La bóveda de Santiago Peña

Rojas precisó que no encontraron dinero en efectivo, joyas ni documentos de relevancia, aunque aclaró que la búsqueda de eventuales evidencias corresponde al Ministerio Público, que lleva adelante la investigación penal.

La institución tiene como mandato preservar los activos incautados, evitar su deterioro y procurar que mantengan su valor o generen ingresos mientras avanzan los procesos judiciales.

La funcionaria también confirmó que, hasta el momento, el organismo recibió únicamente la residencia de San Bernardino. La otra propiedad de Peña, ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción, no fue entregada para su administración. La decisión sobre qué bienes deben ser incautados y puestos bajo custodia de Senabico corresponde a la Fiscalía, según las características y el avance de cada investigación.

La investigación por el caso Ueno

El allanamiento de la residencia se realizó en el marco de la causa que derivó en la destitución de Peña, tras ser declarado culpable por el Senado de mal desempeño de funciones y quedar involucrado en la investigación por presuntos vínculos irregulares con Ueno Bank. El exmandatario permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar a la que fue trasladado por razones de seguridad.

La existencia de la lujosa vivienda había sido revelada por el diario ABC en enero de 2025 y volvió a quedar en el centro de la atención pública tras el procedimiento de la Fiscalía.

Según la acusación del Ministerio Público, Ueno Bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 dos préstamos simultáneos por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 577.000 dólares, destinados a financiar la construcción de la residencia de verano.

La casa de Peña en San Bernardino fue hallanada

La Fiscalía sostiene que el exmandatario debía afrontar cuotas mensuales de 239 millones de guaraníes, unos 38.880 dólares, una suma que equivalía a seis veces su remuneración presidencial. También investiga su presunta intervención en operaciones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de fondos de entidades públicas y previsionales en la entidad bancaria.

La fiscal Verónica Valdez ratificó que la investigación contra Peña continúa por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio. Según las calificaciones provisorias y las reglas de concurso de delitos, la expectativa de pena podría alcanzar los 15 años de prisión. También siguen las diligencias para localizar a otros implicados, entre ellos César Astigarraga, CEO de Itti, quien permanece prófugo.

A su vez, Senabico informó que tiene bajo su custodia nueve vehículos de alta gama vinculados al empresario Miguel Vázquez, también investigado en otra causa. El organismo inició los trámites para su venta anticipada, debido a los elevados costos de mantenimiento y al riesgo de pérdida de valor mientras permanecen en depósito.

Antes de avanzar con la subasta pública, se realizarán peritajes de chasis, verificaciones de posibles embargos e hipotecas, tasaciones y notificaciones a los propietarios, quienes podrán presentar una valoración alternativa si discrepan con el precio establecido.

Agencias AFP y Reuters