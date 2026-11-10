El padre de Meghan Markle volvió a ser detenido en EE.UU. tras quitarse la tobillera electrónica

TAMPA.– Thomas Markle, el padre de 82 años de Meghan, la duquesa de Sussex, fue detenido nuevamente en Estados Unidos después de quitarse y cortar el dispositivo electrónico de monitoreo que llevaba en el tobillo, pocos días después de haber sido arrestado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil, informaron este martes las autoridades.

Markle se encontraba bajo custodia en Tampa, Florida, a la espera de una audiencia ante un tribunal federal, luego de que se quitara la pulsera electrónica alrededor de la 1.45 de la madrugada. Así lo informó el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, quien precisó que el hombre había sido arrestado poco después de desprenderse del dispositivo.

El padre de la duquesa de Sussex había sido detenido el viernes pasado por agentes del FBI en una residencia para adultos mayores de Lakeland, Florida, donde vivía desde su regreso a Estados Unidos. Su arresto se produjo después de que las autoridades incautaran aproximadamente 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros con presuntas imágenes de abuso sexual infantil, almacenados en dos depósitos en la zona de Los Ángeles.

Meghan Markle no tiene contacto con su padre desde 2018, año en el que se casó con el príncipe Harry

Tras su primera detención, Markle fue trasladado en ambulancia y posteriormente compareció ante una jueza federal, que autorizó su liberación bajo supervisión electrónica. La magistrada Lindsay Griffin también ordenó que fuera sometido a un examen de competencia mental y que se presentara un informe sobre su estado antes del 20 de noviembre.

En la resolución, la jueza citó la edad avanzada del acusado, sus problemas de salud y sus dificultades de memoria. Además, sostuvo que existían motivos razonables para considerar que podía padecer una afección que le impidiera comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso judicial o colaborar adecuadamente con su defensa.

La situación de salud de Markle se deterioró durante el último año. Mientras residía en Filipinas sufrió un accidente cerebrovascular que le provocó graves complicaciones y obligó a los médicos a amputarle la pierna izquierda. Tras esa intervención regresó a Estados Unidos, donde quedó alojado en una residencia para adultos mayores en Lakeland.

El sitio web TMZ compartió las primeras imágenes de Thomas Markle cuando era atendido por paramédicos en Tijuana, México

La investigación se inició después de que el tabloide británico The Sun informara que el hermanastro de Meghan había encontrado imágenes de abuso sexual infantil mientras vaciaba la vivienda de su padre en Filipinas. Ese hallazgo condujo a las autoridades hasta dos depósitos en California que Markle habría alquilado durante casi dos décadas, desde 2008.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, el material presuntamente almacenado incluía fotografías sexualmente explícitas de Markle junto a niñas prepúberes. Las autoridades de Filipinas y México también investigan el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos y depósitos presuntamente vinculados al acusado.

El caso adquirió repercusión internacional por el vínculo familiar con Meghan, que desde su matrimonio con el príncipe Harry mantiene una relación distante con su padre. La duquesa había explicado que decidió cortar el contacto y preservar a sus hijos de cualquier acercamiento después de una serie de episodios que deterioraron definitivamente la relación.

De ser declarado culpable, Thomas Markle podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

Meghan Markle y el príncipe Harry celebraron el cumpleaños de Lilibet en Disney

Meghan, que se casó con el príncipe Harry en el castillo de Windsor en 2018 y tiene con él dos hijos, Archie y Lilibet, aseguró recientemente estar “profundamente consternada” por las acusaciones contra su padre, con quien no mantiene relación desde antes de su boda.

La duquesa también reveló que en 2019 había enviado a la policía de Londres una carta con “acusaciones inquietantes” sobre Thomas Markle y que había recibido garantías de que serían investigadas.

“Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debieron a una sola razón: protegerlos”, afirmó.

Agencias AP y AFP