A medida que más gente debió quedarse en su casa, las redes empezaron a congestionarse y la velocidad promedio de internet en el país se hizo cada vez más lenta.

WASHINGTON.- A fines de enero, a medida que China cerró algunas provincias para contener la propagación del coronavirus y cada vez más gente debió quedarse en su casa , las redes empezaron a congestionarse y la velocidad promedio de internet en el país se hizo cada vez más lenta . En la provincia de Hubei, entonces epicentro del contagio, la velocidad de la banda ancha móvil (ADSM) cayó a menos de la mitad . A mediados de febrero, cuando el virus golpeó a Italia, Alemania y España, la conexión a la web en esos países también empezó a ralentizarse.

Y la semana pasada, cuando a lo largo de Estados Unidos cundió la orden de quedarse en casa, el tiempo promedio que se tarda en descargar videos, emails y otros archivos aumentó , en relación directa con una caída de 4,9% de la velocidad de la banda ancha respecto de la semana anterior, según datos de Ookla, un servicio de relevamiento de velocidad de internet. La velocidad de descarga promedio cayó un 38% en San José, California, y un 24% en Nueva York , según Broadband Now, un sitio de relevamiento de banda ancha.

Debido a las cuarentenas impuestas alrededor del mundo, en estos días la gente depende mucho más de internet para comunicarse, trabajar, estudiar, entretenerse y no enloquecer . Pero el uso de YouTube, Netflix, la app de videoconferencias Zoom, las llamadas de Facebook y los videojuegos online se disparó a niveles inéditos, y la presión sobre la infraestructura de internet se está haciendo sentir tanto en Europa como en Estados Unidos . Y el pico máximo probablemente todavía no llegó.

"Esto no tiene precedentes", dice Therry Breton, comisionado de la Unión Europea (UE) para la supervisión de Políticas Digitales y exCEO de France Télécom. "Tenemos que ser proactivos en esta situación".

Para salir del atolladero, los reguladores de la UE, como Breton, están presionando a las empresas de streaming, como Netflix y YouTube, para que reduzcan el tamaño de sus archivos de video y así ocupen menos ancho de banda . En Estados Unidos, los reguladores les dieron más espectro de banda a los operadores de redes móviles para aumentar la capacidad de sus redes.

Algunas empresas tecnológicas respondieron al pedido de aliviar el tráfico en internet . YouTube, propiedad de Google, informó esta semana que bajaría la calidad de sus videos de alta definición en todo el mundo a definición estándar. Disney postergó dos semanas el lanzamiento de su servicio de streaming Disney Plus en Francia y Xbox, de Microsoft, les pidió a las empresas de videojuegos que sólo suban actualizaciones y nuevos lanzamientos en determinados horarios, y así evitar congestión en las redes.

"La verdad que no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta modalidad" , dijo Dave Temkin, vicepresidente de Redes y Ristemas de Rnfraestructura de Netflix, en una conferencia web del miércoles sobre los efectos de la pandemia en la infraestructura de internet.

Los proveedores de internet como Comcast, Vodafone, Verizon y Telefónica, vienen fortaleciendo sus redes desde hace años para responder a la creciente demanda. Pero los ejecutivos de las empresas dicen que nunca se había visto un salto tan abrupto y de esta magnitud . El crecimiento que el sector esperaba para dentro de un año se produjo en cuestión de días, dice Enrique Blanco, CEO de tecnología de la española Telefónica. "En dos días tuvimos el crecimiento que esperábamos para todo 2020" , dice Blanco.

La semana pasada, el tráfico de las redes móviles de AT&T creció un 40%, mientras que Verizon experimentó un 22% de aumento de tráfico en su servicio móvil y de fibra óptica. Según los servidores, el volumen de llamadas por wi-fi se duplicó.

En Europa, el tráfico de internet a través de la línea telefónica fija de los hogares creció más de un 30%, según Telefónica. El volumen de juegos online y de videoconferencias se ha más que duplicado, y los mensajes por WahtsApp casi se quintuplicaron.

Con las redes tan congestionadas y exigidas, la velocidad de descarga de sitios web y aplicaciones se relentizó, según Ookla. "El congestionamiento de las redes es más alto", dice Adriane Blum, vocera de Ookla. "Estamos todos en casa, y en estos tiempos nunca vistos, nuestras actividades son de uso intensivo de la banda ancha, o sea que hay mucho tráfico en las redes".

Cisco dice que la demanda de su servicio de teleconferencia WebEx fue siguiendo la ruta del coronavirus: primero la demanda se disparó en Asia, luego en Europa, y la semana pasada saltó un 240% en Estados Unidos. La sobrecarga también empujó el índice de llamadas y videoconferencias caídas o fallidas , dice Sri Srinivasan, vicepresidente de Cisco a cargo del servicio WebEx. "No creo que estemos cerca del pico máximo, al menos no en las próximas semanas", dice. "Y lo digo porque en Asia no estamos viendo un descenso del tráfico, ni siquiera ahora."

Europa ya tomó medidas drásticas para impedir que las redes se caigan. La semana pasada, Breton, comisionado de la UE, discutió la idea de reducir el flujo de bits de los videos con Reed Hastings, CEO de Netflix, Sundar Pichai, CEO de Google, y Susan Wojcicki, cabeza de YouTube. Las empresas aceptaron, así como Amazon con su servicio de streaming Prime Video y su plataforma de juegos online, Twitch.

Pero muchas empresas fueron aún más lejos. El martes, Netflix decidió bajar levemente la definición de su servicio de streaming en India, Australia y América Latina, para reducir en un 25% el tráfico que genera la empresa en esas regiones del mundo. YouTube, por su parte, anunció que todo su streaming global sería en definición estándar. "Seguimos trabajando estrechamente con los gobiernos y operadores de redes de todo el mundo para hacer nuestro aporte y minimizar la presión sobre el sistema durante esta situación sin precedente ", dijo YouTube a través de un comunicado.

