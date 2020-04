Según la Agencia Internacional para la Energía (IAE por sus siglas en inglés), las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) tendrán una reducción del 8%, la mayor caída desde que se tienen registros..

ROMA.- A partir de la parálisis que conllevó el nuevo coronavirus, uno de los principales efectos se percibió sobre el medioambiente . Según la Agencia Internacional para la Energía (IAE por sus siglas en inglés), las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) tendrán una reducción del 8% , la mayor caída desde que se tienen registros.

La reducción se explica por la menor demanda de energía: El carbón registró un descenso del 8% por la parálisis de China, los precios del gas se abarataron y las renovables se encuentran en auge, según el sitio Eleconomista de España.

El informe de la IAE proyecta que las emisiones mundiales de dióxido de carbono disminuyan en aproximadamente 2600 millones de toneladas este año. Eso volvería a colocar las emisiones globales en los niveles de 2010 y provocaría una caída anual en las emisiones que sería seis veces mayor que la observada después de la crisis financiera mundial en 2009, la Gran Depresión o al final de la Segunda Guerra Mundial, según consignó The New York Times.

También se estima que la significativa baja de la contaminación atmosférica causada por las medidas de contención por el coronavirus podría salvar unas 11.000 vidas en Europa , según un estudio del centro de investigación independiente Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Este análisis tiene en cuenta las condiciones meteorológicas, las emisiones y los datos disponibles relativos al impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud.

En particular, los países que evitarían el mayor número de decesos son Alemania (con una proyección de 2083 muertes evitadas), el Reino Unido (1752), Italia (1490), Francia (1230) y España (1081).

Esta mejora en la calidad del aire, según el mismo estudio, podría evitar también otros impactos sobre la salud, entre ellos 6000 nuevos casos de asma en los niños y 1900 visitas a los primeros auxilios por ataques de asma.

Pero los expertos advirtieron que la caída no debe considerarse como una buena noticia para combatir el cambio climático porque cuando la pandemia desaparezca y países empiecen a reactivar sus economías, las emisiones podrían volver a dispararse . "Esta disminución histórica en las emisiones está ocurriendo por todas las razones equivocadas", expresó Fatih Birol, director ejecutivo de la agencia a The New York Times. "La única forma de reducir las emisiones de manera sostenible no es a través de bloqueos dolorosos sino mediante la implementación de las políticas correctas de energía y clima", agregó.

Agencia ANSA