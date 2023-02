Por primera vez, hallan en Taiwán un globo chino

escuchar

TAIWAN.- El Ministerio de Defensa de Taiwán informó hoy que un globo chino aterrizó en una de sus islas periféricas, en medio de las acusaciones de Estados Unidos de que este tipo globos fueron enviados para espiar a Washington y sus aliados. El ministro de Defensa, Chiu Kuo-cheng, declaró que las autoridades seguirían investigando el globo estrellado, pero que no sacarían “conclusiones precipitadas”.

El ejército de Taiwán dijo haber visto un objeto no identificado a la deriva sobre Dongyin, una isla controlada por Taiwán frente a la costa china, a las 11 hora local del jueves. Al otro día fueron encontrados los restos y las primeras investigaciones sugirieron que formaban parte de un dispositivo meteorológico.

Es la primera vez que se descubren partes de un globo de este tipo en las islas taiwanesas, declaró Chen Yu-lin, un alto funcionario de Defensa.

04/02/2023 Globo espía chino, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos POLITICA TWITTER DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE EEUU

“Los lanzan a diario para vigilar el tiempo”

En un comunicado emitido el jueves, el Ministerio indicó que el globo transportaba material registrado a nombre de una empresa estatal de electrónica con sede en la capital septentrional de Taiyuan llamada “Taiyuan Wireless (Radio) First Factory Ltd.” que, según las búsquedas en Internet, almacena aparatos meteorológicos y de radio.

También tenía escrito en el “instrumento digital de sondeo atmosférico GTS13″ e “instrumento meteorológico”, con caracteres simplificados del idioma chino -que se utilizan en la China continental y no en Taiwán-, dijeron los militares en un comunicado.

Por el momento las autoridades no han difundido imágenes del objeto.

Contactado por teléfono, un responsable de publicidad de la empresa, dijo a NPR News que había proporcionado la electrónica pero no había construido el globo.

El vocero, que solo dio su apellido, Liu, dijo al medio que Taiyuan era una de las empresas que suministraban equipos a la Administración Meteorológica de China.

“El globo era probablemente uno de los que se lanzan a diario para vigilar el tiempo y probablemente partió de la ciudad costera de Xiamen sin rumbo fijo”, comentó.

“Seguramente, su desinflado fue el resultado natural de haber alcanzado una altitud máxima de unos 30.000 metros”, dijo Liu. “Este tipo de globos sobrevuelan regularmente el estrecho de Taiwán, pero sólo recientemente han empezado a llamar la atención”.

Las tensiones se han rencrudecido

Las tensiones entre China y Estados Unidos se han recrudecido en las últimas semanas, después de que Estados Unidos derribara a principios de mes, lo que dijo que era un globo de vigilancia chino en su espacio aéreo. Estados Unidos también ha derribado otros tres objetos que, según este, parecen no ser globos espía.

El Financial Times informó a principios de esta semana -citando a funcionarios anónimos- que se habían identificado docenas de globos militares chinos en el espacio aéreo de Taiwán en los últimos años. A partir de ello, el Ministerio de Defensa de Taiwán declaró que no había detectado ningún globo de vigilancia chino, pero que ya había avistado globos meteorológicos con anterioridad. También afirmó que no dudaría en derribar cualquier globo que considerase una amenaza, según NPR News.

El islote donde apareció el globo, Tungyin, forma parte del archipiélago de Matsu, frente a la costa de la provincia china de Fujian. Taiwán mantiene el control de esas islas desde que los dos bandos se separaron en 1949 en plena guerra civil y están consideradas como una primera línea de defensa en el caso de que China decida cumplir su amenaza de someter a la isla a su control, por la fuerza si fuese necesario.

Según NPR News, China considera a Taiwán como una provincia separatista que acabará bajo el control de Pekín. Pero Taiwán se considera distinta de la China continental, con su propia constitución y dirigentes elegidos democráticamente.

05/09/2021 Bombardero chino H-6 POLITICA ASIA CHINA MINISTERIO DE DEFENSA DE TAIWÁN

China suele enviar regularmente aviones militares y buques de guerra a las zonas de identificación aérea y por el estrecho de Taiwán, lo que llevó a Taipéi aumentar las compras militares a Estados Unidos, ampliar la producción nacional de aviones, submarinos y buques de combate, y extender el servicio militar obligatorio a todos los varones.

Washington es el aliado militar y diplomático más cercano a Taiwán, a pesar de que se hayan cortado los lazos formales en 1979. Beijing protesta enérgicamente por todos los contactos entre la isla y Estados Unidos, pero su agresiva diplomacia ha ayudado a crear un fuerte apoyo bipartidista a Taipéi en el Capitolio.

28/08/2022 Buques estadounidenses en el estrecho de Taiwán POLITICA ASIA INTERNACIONAL TAIWÁN US NAVY

También el jueves, el presidente Joe Biden declaró que Estados Unidos está desarrollando “normas más estrictas” para rastrear, vigilar y, en su caso, derribar objetos aéreos desconocidos, tras tres semanas de dramatismo del hallazgo de un presunto globo espía chino que sobrevoló gran parte del país.

Biden dijo que esperaba que las nuevas normas ayudaran a “distinguir entre los que, probablemente, planteen riesgos para la seguridad y la protección que requieran la adopción de medidas, y los que no”.

Agencia AP

LA NACION