¿Por qué a Lula da Silva le falta un dedo? La historia del accidente que marcó su vida y su carrera política

Este domingo 4 de octubre se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, que tienen como candidatos con mayor intención de voto a Luis Ignacio Lula da Silva y a Flávio Bolsonaro. Mientras los brasileños asisten a los comicios, resurgió una duda que a todos les llama la atención: el referente del Partido de los Trabajadores tiene nueve dedos.

En 1964, Lula da Silva tenía 17 años y trabajaba en una fábrica de tornillos en São Paulo. Durante el turno nocturno, un torno mecánico le aplastó el dedo meñique de su mano izquierda y, por ende, los médicos se lo amputaron.

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En un artículo de El Mundo de España se detalló cómo sucedió este hecho hace más de 62 años. “Si fuera hoy, no lo habría perdido. Me haría un implante y colocaría un dedo mayor que este”, dijo el jefe de Estado en 2010 durante un acto público por la entrega de 650 nuevas ambulancias.

En una entrevista con el presentador Jô Soares en 2002, el mandatario brasileño explicó que el accidente ocurrió por un descuido en el mantenimiento del torno. Un compañero suyo soltó el soporte de la máquina, lo que acabó aplastándole el dedo. Debido a las demoras en la atención médica dentro del sistema público de salud, al ser atendido recién a las 7 de la mañana, su dedo quedó insalvable.

“Pero como era un peón, llegué a las tres de la mañana oliendo a overol de trabajo, oliendo a grasa. El médico me miró a la cara y dijo: ‘¿Para qué necesita 10 dedos un peoncito? Voy a quitártelo’. Y me quitó el muñón”, continuó con su relato Da Silva.

“El médico podría haberme dejado el muñón para rascarme la nariz, pero me lo quitó. Y ahora estoy aquí e incluso me considero portador de una discapacidad. Hoy lo llevo bien, pero pasé un año en el que iba avergonzado en el autobús. No quería que nadie viera mi dedo. Dejaba la mano metida en el bolsillo o la envolvía en una toalla. ¡Una bobada!”, reflexionó.

En 1964 Lula da Silva perdió su dedo meñique en la mano izquierda, la cual no esconde (Fuente: Instagram/@ptbrasil)

Hacia el final de su discurso, el entonces presidente habló de su resiliencia y de lo que significó en su vida ese accidente: “Tenía dificultades porque cuando iba a lavarme la cara, colocaba la mano así y, antes de que el agua llegara a la cara, ya se había caído. Me llevó un tiempo hasta que aprendí. No fui a una escuela de rehabilitación porque no había, pero aprendí que solo tenía que hacer así para que todo el agua llegara a la cara”.

En 1968, Lula da Silva inició su etapa de sindicalista en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Al principio mantuvo un perfil “despolitizado” y hasta resistió la dictadura de João Goulart, donde ejerció un papel relevante al momento de contar con interlocutores que permitieran fortalecer el proceso democrático.

Lejos de las teorías acerca de que utilizó la pérdida de su dedo como objeto político, Da Silva inició su camino desde las bases sindicales y poco a poco construyó una figura política que le valió un asiento en el Senado entre 1987 y 1991, y más tarde alcanzó la presidencia entre 2003 y 2007, 2007 y 2011 y desde 2023 hasta el presente.