Por qué anticiparon la Navidad en Venezuela
El régimen bolivariano adelantó las fiestas de fin de año en medio de un clima de tensión con Estados Unidos; la medida busca defender el ‘derecho a la felicidad’ de la población
El gobierno de Nicolás Maduro decretó el inicio oficial de la Navidad en Venezuela para el 1 de octubre. La medida, que adelanta las tradicionales celebraciones, se implementa en un contexto de tensiones con Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Las calles de Caracas amanecieron este miércoles con decoraciones alusivas a las festividades.
El principal argumento del chavismo para el adelanto del calendario festivo es la defensa del “derecho a la felicidad” de los ciudadanos. El gobierno de Maduro utiliza esta estrategia de forma recurrente ante escenarios de crisis. Ya lo hizo en 2024, después de protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y 2400 detenidos. También recurrió a la misma medida en 2021 y en 2020, durante el primer año de la pandemia de Covid-19.
En esta ocasión, la decisión responde a un clima de confrontación con Washington. Caracas denuncia siete semanas de “guerra psicológica” y “asedio” por la presencia de buques militares estadounidenses en aguas del Caribe. Según la administración de Donald Trump, el despliegue busca combatir una red de narcotráfico que supuestamente lidera el mandatario venezolano.
En las últimas semanas, ataques estadounidenses destruyeron cuatro lanchas de presuntos traficantes. El régimen venezolano califica estas acciones como una “pena de muerte” en alta mar y acusa a Trump de usar el narcotráfico como un falso pretexto para una intervención militar que le permita apoderarse de las reservas de petróleo del país.
El Helicoide: el festejo en un centro de torturas
Las celebraciones oficiales tuvieron un componente macabro. El régimen organizó un espectáculo de iluminación y fuegos artificiales en El Helicoide, una de las cárceles más siniestras del país. Este centro de detención, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es señalado por la ONU como un lugar con “cámaras de tortura”. Informes de la organización documentan actos de violencia sexual y de género para “torturar y humillar a los detenidos”.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) difundió imágenes del evento a través de tres posteos en la red social Threads, propiedad de Meta. “En El Helicoide nos preparamos para recibir la Navidad. En cada rincón del Cuartel General del CPNB, ubicado en El Helicoide, los funcionarios trabajan con alegría en la decoración de los diferentes espacios”, indica uno de los mensajes. Las publicaciones muestran a policías armando un árbol navideño y un pesebre, además de videos de los fuegos artificiales.
Qué es el decreto de conmoción exterior
En respuesta a la presencia naval estadounidense, Maduro firmó un decreto de conmoción exterior. Se trata de una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes y que entraría en vigor en caso de un ataque. El texto indica que se puede decretar “en caso de conflicto externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.
El alcance del decreto genera incertidumbre. Nunca se aplicó en la historia del país y podría conducir a la suspensión de ciertas garantías constitucionales. Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aclaró que “no pueden ser limitados” derechos fundamentales como a la vida, la igualdad o la información.
