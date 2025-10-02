Nueva York y California: Trump transforma el cierre del gobierno en un golpe directo contra dos bastiones demócratas clave

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump convirtió el cierre parcial del gobierno en una herramienta de presión política, con la intención de remodelar la administración federal y castigar a sus oponentes.

Trump confirmó que se reuniría este jueves con el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), Russell Vought, para decidir qué “agencias demócratas”, principalmente en bastiones como Nueva York y California, sufrirán recortes.

“No puedo creer que los demócratas de extrema izquierda me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, escribió Trump en su red social Truth Social. Según el mandatario, los recortes podrían ser temporales o permanentes, y Vought jugará un papel clave en determinar qué proyectos y agencias serán afectados.

Trump anunció que se reunirá con Russ Vought para "determinar cuantas de las agencias demócratas me recomienda cerrar"

Ya se congelaron fondos federales destinados al tránsito y la energía verde en estados de tendencia demócrata, y se proyecta que hasta 300.000 trabajadores federales podrían ser despedidos antes de fin de año. Durante el cierre, que comenzó el miércoles tras la incapacidad del Congreso para aprobar un proyecto de ley de gastos, unos 750.000 empleados federales recibieron orden de no trabajar, mientras que soldados, agentes de la Patrulla Fronteriza y otros empleados esenciales continúan trabajando sin sueldo.

Trump vinculó a Vought con el Proyecto 2025, un plan de la Heritage Foundation que propone reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal. La estrategia busca implementar medidas como el desmantelamiento del Departamento de Educación, la limitación del poder federal en materia ambiental y recortes a programas sociales y de infraestructura en estados demócratas.

Impacto económico y laboral

El cierre federal paralizó investigaciones científicas, supervisión financiera, informes económicos y otras actividades del gobierno. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que la suspensión diaria de trabajadores genera pérdidas de 400 millones de dólares en salarios y podría afectar la demanda agregada, impactando la producción económica.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la paralización podría representar “un golpe al PBI”, aunque la mayoría de los economistas coinciden en que un cierre breve tendría un impacto limitado. El precedente más largo durante la presidencia de Trump, en 2019, redujo solo un 0,4 % del PBI.

The Radical Left’s shutdown is about forcing through a $1.5 trillion spending spree. That is nearly as big as the Biden Administration’s failed Inflation “Reduction” Act, which instead triggered the worst inflation in 50 years.



President Trump’s economy has been steadily growing… pic.twitter.com/t5gQ8GeCAY — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 2, 2025

Los demócratas insisten en proteger la financiación de la atención médica y advierten que la interrupción de los subsidios de Obamacare podría duplicar las primas para millones de estadounidenses, según la Fundación Kaiser Family. Los republicanos, en cambio, priorizan los recortes y posponen las negociaciones sobre salud hasta fin de año, con apoyo casi total del partido al presidente, aunque algunos senadores, como Rand Paul, mostraron disidencia.

Además, un cierre prolongado podría interrumpir el transporte aéreo y poner en riesgo la entrega de ayuda alimentaria a siete millones de estadounidenses. Sin embargo, los principales programas de prestaciones, como la Seguridad Social, continuarán enviando pagos.

Bastiones demócratas bajo presión

Trump y Vought centraron su estrategia de recortes en estados de tendencia demócrata, consolidando lo que muchos legisladores opositores consideran un uso partidista del cierre del gobierno.

El miércoles, la administración congeló 26.000 millones de dólares destinados a estos estados, cumpliendo su amenaza de utilizar la interrupción presupuestaria para atacar las prioridades demócratas. Entre los programas afectados se incluyen 18.000 millones para proyectos de transporte público en Nueva York, sede de los dos principales demócratas del Congreso, y 8000 millones para proyectos de energía verde en 16 estados gobernados por demócratas, incluyendo California e Illinois.

En California, la cancelación de un proyecto de energía de hidrógeno puso en riesgo decenas de miles de empleos, mientras que en Nueva York, los recortes a proyectos de metro y puertos amenazan con dejar a miles de trabajadores desempleados.

Russ Vought sobre la "nueva estafa verde"

Vought calificó estas medidas en redes sociales como parte de la “Nueva Estafa Verde”, diseñada para promover la agenda climática de la izquierda. Estas decisiones reflejan la influencia del Proyecto 2025, que busca reducir la intervención federal y desmantelar programas considerados superfluos o ideológicos por la administración Trump.

La Oficina de Patentes y Marcas también anunció que despediría al 1 % de sus 14.000 empleados, una medida sin precedentes en cierres anteriores, que nunca habían resultado en despidos permanentes. Mientras que el Departamento de Asuntos de Veteranos informó que continuará proporcionando entierros en cementerios nacionales, pero no erigirá lápidas ni realizará mantenimiento.

Los líderes demócratas denunciaron el uso del presupuesto federal como arma política. Hakeem Jeffries, jefe de la minoría en la Cámara, aseguró que los recortes dejarían a miles de personas sin trabajo en Nueva York y criticó la falta de comunicación de la Casa Blanca. Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, calificó la estrategia de Trump como un “chantaje” contra los estadounidenses: “Está utilizando al pueblo estadounidense como peones, amenazando con dolor al país con fines partidistas”.

Democrats have a decision to make. Do they want to reopen the government, or not?



We have a clean, nonpartisan, House-passed CR sitting at the desk in the Senate ready to be passed to end the #SchumerShutdown. pic.twitter.com/gWAuF1uQkl — Leader John Thune (@LeaderJohnThune) October 1, 2025

El senador republicano Thom Tillis expresó su preocupación por el efecto de los recortes en la infraestructura de Nueva York, advirtiendo que podrían complicar la salida del cierre, mientras que el líder republicano del Senado, John Thune, minimizó la situación: “Si votamos a favor de abrir el gobierno, ese problema desaparece, ¿no? Es bastante sencillo”.

Tensión política y confrontación

La administración Trump adoptó un enfoque agresivo en bastiones demócratas, usando el cierre del gobierno como herramienta para presionar a estados y legisladores de la oposición. El presupuesto federal expiró sin acuerdo: los demócratas exigen mantener los subsidios de salud, mientras los republicanos buscan separarlos. Trump culpó a los demócratas y advirtió que sus proyectos favoritos podrían recortarse, mientras asociaciones de aviación alertaron sobre riesgos de seguridad y retrasos en vuelos.

La legalidad de posibles despidos durante el cierre es debatida. Expertos advierten que despedir empleados podría ser ilegal, mientras los republicanos critican contrataciones previas bajo criterios de diversidad. Con el Congreso sin reuniones hasta el viernes, la disputa genera incertidumbre para cientos de miles de trabajadores federales y podría afectar la economía y servicios esenciales.

Trump busca consolidar su estrategia de gobierno reducido y recortes dirigidos, mientras los demócratas defienden programas clave. Este es el decimoquinto cierre desde 1981 y el primero desde 2019.

Agencias AP, ANSA y Reuters