Por qué el gobierno de India pidió a sus ciudadanos que no compren oro durante un año

En India se instó a los ciudadanos a dejar de comprar oro durante un año.

“Por el bien del país, tendremos que decidir que durante un año, incluso si hay eventos en casa, no compraremos joyas de oro”, declaró el primer ministro Narendra Modi el 10 de mayo.

“El patriotismo no se trata solo de estar dispuesto a sacrificar la vida en la frontera. En estos tiempos, se trata de vivir con responsabilidad y cumplir con nuestros deberes con la nación en nuestra vida diaria”, añadió.

Tres días después, India también elevó los aranceles de importación del oro del 6% al 15%.

Es una medida difícil de aceptar para el segundo mercado de oro más grande del mundo, tanto en joyería como en inversión. En el último año fiscal, que finalizó el 31 de marzo, el país importó US$72.000 millones de este metal precioso.

En India, el oro también desempeña un importante papel cultural, ya que se suele regalar en bodas y se transmite como herencia.

Modi afirmó que la compra de oro estaba consumiendo grandes cantidades de divisas en un momento en que India ya enfrenta un aumento en los precios del petróleo. El país del sur de Asia importa más del 85% de sus necesidades petroleras.

Los precios del petróleo se dispararon hasta un 70% en su punto máximo tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

El alza de los precios de la energía está presionando a los gobiernos de todo el mundo para que implementen medidas de ahorro.

Aunque muchos países se centraron principalmente en el ahorro energético, India parece ser el único que pide a sus ciudadanos que reduzcan el gasto en oro.

El oro se convirtió en una preocupación económica más amplia en India, ya que tanto las importaciones de oro como las de petróleo se pagan mayoritariamente en dólares estadounidenses.

Una mayor demanda de dólares puede debilitar la rupia india, que ya creció alrededor de un 5% frente al dólar este año. Esta depreciación podría generar presión inflacionaria.

“Para el sector de la joyería, esto es peor que la época de la covid-19”, afirma Sanjeev Agarwal, joyero de Nueva Delhi.

Otro joyero de la capital, Abhishek Agarwal, comenta que las empresas temen no poder sobrevivir si la gente deja de comprar oro.

Los economistas están divididos sobre si una posible reducción de la demanda india tendría un impacto significativo en el precio mundial del oro GETTY IMAGES

Importaciones no esenciales

Más del 90% del oro de India es importado, según declaró a la BBC la profesora Sundaravalli Narayanaswami, directora del Centro de Políticas del Oro de India en el Instituto Indio de Gestión de Ahmedabad.

“Cada año se importan entre 600 y 700 toneladas de oro, y las exportaciones son muy bajas, por lo que este oro se acumuló en los hogares”, afirmó.

Se suele decir que las mujeres indias poseen alrededor del 11% del oro mundial, aunque esta cifra es difícil de verificar y las estimaciones varían.

En India —y en todo el mundo— muchos consideran el oro una inversión segura en épocas de incertidumbre, lo que significa que la demanda puede mantenerse alta incluso durante las crisis económicas.

Los precios del oro subieron considerablemente en los últimos años, superando los US$5000 la onza por primera vez en enero.

El oro representa alrededor del 9% de la factura de importaciones de India. Pero, a diferencia del petróleo, no suele considerarse esencial, ya que se compra principalmente para joyería o como inversión, y no para la producción industrial.

En el pasado, India intentó desalentar las importaciones excesivas de oro en épocas de dificultades económicas, aumentando los aranceles de importación y promoviendo opciones de inversión alternativas que no impliquen la posesión de oro físico.

El alza de los precios de la energía está presionando a los gobiernos de todo el mundo para que implementen medidas de ahorro GETTY IMAGES

¿Qué impacto tendrá?

Además de abstenerse de comprar oro, Modi también instó a la población a usar el transporte público, compartir el auto, trabajar remoto y limitar los viajes al extranjero no esenciales para reducir el consumo de combustible.

Hizo un llamamiento a las familias para que reduzcan el uso de aceite de cocina y pidió a los agricultores que disminuyan el consumo de fertilizantes.

Otros gobiernos alrededor del mundo implementaron medidas similares para hacer frente al aumento de los precios del combustible.

Por ejemplo, en Sri Lanka se estableció un sistema de cuotas de combustible para vehículos y se pidió a las instituciones gubernamentales que reduzcan el consumo de energía; y en Tailandia se instó a la población a usar menos el aire acondicionado.

Egipto ordenó previamente el cierre anticipado de tiendas y restaurantes, mientras que Mozambique aconsejó a sus ciudadanos a trabajar remoto.

Pero el llamamiento de Modi a la población para que deje de comprar oro es “bastante inusual”, afirma Hamad Hussain, de la firma de investigación Capital Economics.

“Pero en el caso de India, eso se explica por el hecho de que importa grandes cantidades de oro, que representan una parte importante de su factura de importaciones. Así que, en cierto modo, tiene sentido”, afirma.

El oro es una inversión popular entre los indios ricos GETTY IMAGES

Un año completo

Los economistas están divididos sobre si una posible reducción de la demanda india tendría un impacto significativo en el precio mundial del oro.

Dado que India, el país más poblado del mundo, es un gran consumidor, una menor demanda “presionaría los precios mundiales del oro... al desplazar el equilibrio hacia un exceso de oferta”, afirma Hussain.

Sin embargo, Sebastien Tillett, de la consultora Oxford Economics, opina que el impacto sería “marginal” porque los precios actualmente están más influenciados por la demanda de los inversores y la incertidumbre geopolítica.

También duda que el llamamiento de Modi a los indios tenga un impacto trascendental en el gasto en oro en el país.

“Los llamamientos públicos pueden tener algún efecto, pero es más probable que pospongan o modifiquen las compras y no que las eliminen”, explica, y añade que el oro sigue estando “profundamente arraigado en la cultura india y en el ahorro de los hogares”.

“El impacto a corto plazo también podría verse atenuado por la estacionalidad: la demanda de oro suele ser menor fuera de las principales temporadas de compras de bodas y festivales, por lo que es probable que parte de la desaceleración se podría haber producido de todos modos”, agrega.

Según funcionarios gubernamentales y del sector, los aumentos previos en los aranceles a la importación de oro en 2013 estuvieron vinculados al incremento del contrabando y el comercio ilegal.

Algunos analistas describen el llamamiento de Modi como el conjunto de medidas “más drásticas” anunciadas hasta la fecha en respuesta al aumento de los precios de la energía, mientras que el líder de la oposición, Rahul Gandhi, afirmó que el gobierno estaba “trasladando la responsabilidad al pueblo”.

Algunos miembros del sector joyero indio solicitaron una reunión directa con el gobierno para encontrar una solución.

“Si fueran solo dos meses, tal vez podríamos arreglárnoslas, pero un año entero es demasiado”, dice otra joyera, Shweta Gupta. “¿Cómo se supone que vamos a pagar a nuestros empleados?”.

BBC Mundo