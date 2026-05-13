Aislaron a 1700 personas de un crucero en Francia por un posible brote de gastroenteritis: un muerto

BURDEOS (AFP).- Un total de 1747 personas permanecen aisladas en un crucero en el puerto de Burdeos, con decenas de pasajeros con síntomas de gastroenteritis. Uno de ellos, de 90 años, murió a bordo.

El buque, perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line, está amarrado en el suroeste de Francia con 1233 pasajeros y 514 tripulantes a bordo. La medida de confinamiento se tomó tras la muerte del adulto y la contabilización de, al menos, 50 ocupantes con síntomas.

El barco inició su viaje el 6 de mayo en las islas británicas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de arribar a su posición actual, por lo que cuenta principalmente con ciudadanos británicos e irlandeses.

Los reportes oficiales indicaron que el pico de contagios, caracterizado por vómitos y diarreas, ocurrió el lunes 11 de mayo mientras el crucero visitaba la ciudad francesa de Brest.

El pasajero de 90 años falleció antes de que el buque llegara a ese mismo puerto y los investigadores evalúan una posible intoxicación alimentaria como causa principal de estos cuadros clínicos.

Por el momento, las muestras tomadas a bordo descartan la presencia de norovirus en los pacientes con síntomas, pero el centro hospitalario de Burdeos espera los resultados de los análisis complementarios para descartarlo de modo oficial.

La empresa cuenta con distintos cruceros que recorren varios destinos europeos

El crucero de Ambassador Cruise Line tiene previsto continuar su ruta hacia España una vez que se completen las pericias sanitarias. En tanto, todos los ocupantes deben seguir las directivas de las autoridades locales para evitar cualquier posible propagación de la condición gastrointestinal fuera del barco.

Hantavirus en el Hondius

Las autoridades sanitarias francesas descartaron cualquier relación de este evento con el hantavirus ante la sensibilidad generada por el caso del MV Hondius, otro crucero que partió desde Ushuaia y ya registró tres muertes por esa enfermedad.

En ese contexto, el gobierno de España —donde desembarcaron a los pasajeros tras varios días varados— mantiene en cuarentena a 14 ciudadanos evacuados del Hondius en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

El desembarco de los pasajeros del MV Hondius

El resto de los pasajeros repatriados mostraron resultados negativos y cumplirán un aislamiento preventivo de 42 días en la capital española. Hasta el momento, se registraron 3 muertos por el brote.

Entre los pasajeros se encontraba Carlos Ferello un ingeniero argentino de 74 años, que se encuentra fuera de peligro y ya en tierra. “Ahora estoy en Ámsterdam. Ya empecé el aislamiento. Me hicieron análisis de sangre y estoy en un hotel restringido. No tengo contacto con el personal, no puedo salir de la habitación y me dejan la comida en la puerta”, describió a LA NACION el pasado lunes.

“No tengo idea cuándo voy a volver. Lo máximo serían 40 días, pero ojalá sea menos”, anticipó más tarde al ser consultado por su regreso.