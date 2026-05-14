El polémico comentario de un candidato en Colombia sobre sus partes íntimas que incomodó a una periodista en vivo

BOGOTÁ.–El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella desató una polémica por haber realizado comentarios de índole sexual durante una entrevista con una periodista que fueron cuestionados por rivales electorales y tildados de “machistas” por buena parte de la opinión pública. No fue el único episodio. Días después, Espriella llegó a tildar a una presentadora de noticias de “ignorante”.

En uno de los incidentes, el contendiente de derecha del Partido Defensores de la Patria –que ocupa actualmente el segundo lugar en las encuestas con un 21% de intención de voto– se jactó del tamaño de sus genitales, a lo que adjudicó una porción de los votos femeninos a su candidatura, e incomodó a una periodista al pedirle que hiciera zoom en la imagen en cuestión.

Candidato colombiano incomoda a periodista

“Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. (...) Estoy mal de culo, ¡pero miren esta foto!”, presumió De la Espriella en el programa radial Piso 8.

“¿Qué ves aquí, cariño? Acércala y dime qué ves ahí. Hazle zoom”, le preguntó el candidato a la única periodista de la mesa mientras le alcanzaba un celular que contenía la supuesta foto. “No mi amor, pero ¿Qué más ves? No seas tímida”, insistió ante la negativa de la comunicadora de seguirle el juego.

Candidato colombiano discute con periodista

Pese a los intentos de la periodista por evadir la pregunta del candidato, sus compañeros de radio agarraron el celular en vivo y festejaron la ocurrencia del contendiente colombiano.

El segundo episodio en el que De la Espriella se vio involucrado ocurrió en un programa televisivo, cuando el abogado penalista conocido como “El Tigre”, tildó a la presentadora de Noticias Caracol de “ignorante” por una pregunta sobre una frase del candidato de años atrás sobre el vínculo entre ética y derecho, según el medio colombiano El Tiempo.

Las reacciones

Los comentarios del candidato presidencial suscitaron reacciones de todos sus adversarios políticos e incluso del expresidente Álvaro Uribe, quien exigió a De la Espriella que se disculpe publicamente.

“Hay que derrotar el patriarcado en la sociedad colombiana”, apuntó el candidato de la izquierda Iván Cepeda, líder en las encuestas y heredero político del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio.



Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 12, 2026

“Expresar mi solidaridad con todas las mujeres que se dedican al periodismo. Cualquier trato denigrante, insultante, que apele a cualquier forma de violencia contra las mujeres cuenta con mi total rechazo“, agregó el candidato.

“Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar”, señaló por su parte la otra contendiente de derecha en las elecciones colombianas, Paloma Valencia.

“Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse“, agregó la candidata que aparece tercera en las encuestas.

Abelardo de la Espriella se saca una selfie con sus partidarios durante un mitin de campaña en Bogotá, Colombia, el 28 de febrero de 2026 Fernando Vergara - AP

Por su parte, el aspirante vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, afirmó que “decir que ganó el voto femenino “por lo grande que lo tiene” habla únicamente de su “pequeñez”.

Por último, el candidato Sergio Fajardo cuestionó: “¿Puede un machista y misógino ser Presidente de Colombia? Si, puede, lamentablemente. ¿Nos conviene? Absolutamente no“.

Su compañera de fórmula, Edna Bonilla, consideró que “la grosería y agresividad” del abogado ante las preguntas de la periodista televisiva fueron intolerables.

En una línea similar se expresó la propia periodista del programa radial en redes sociales. “No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, marcó la comunicadora.

Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas.



Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso… https://t.co/yduaAptQ0w — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 13, 2026

Ante las críticas, De la Espriella difundió una descargo por X en el que hizo una mención directa a Cepeda acompañado por un pedido de disculpas a la periodista radial.

“Los de siempre y el régimen están en la misma narrativa. Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes: hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely“, sostuvo el candidato, haciendo referencia a dos leyes impulsadas por el mismo consideradas por muchos como medidas importantes para combatir la violencia de género en el país.

Abelardo de la Espriella

En respuesta a la periodista radial, De la Espriella escribió en X: “Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación de ofrecer disculpas”, escribió en X. “Todo ocurrió en un contexto humorístico”, se excusó finalmente el candidato.