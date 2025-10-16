Por qué España aborda la migración de África de una forma radicalmente distinta a la de otros países europeos

En un momento en el que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania están recortando sus presupuestos de ayuda al desarrollo, Madrid mantiene su compromiso con una expansión continua, aunque venga de un punto de partida más bajo que los demás.

Esta semana, la capital española acogió una “conferencia mundial sobre personas de ascendencia africana” respaldada por la Unión Africana. AfroMadrid2025 debatirá sobre justicia restaurativa y la creación de un nuevo fondo de desarrollo.

Esta es solo la última señal de cómo el gobierno español, liderado por el socialismo, busca profundizar y diversificar su compromiso con el continente y su vecino cercano, que se encuentra a pocos kilómetros al sur, al otro lado del Estrecho de Gibraltar.

El canciller español, José Manuel Albares, creó un comité asesor de expertos para supervisar la estrategia España-África

En julio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, creó un nuevo consejo asesor compuesto por destacadas figuras intelectuales, diplomáticas y culturales, más de la mitad de ellas africanas, para supervisar la aplicación de la detallada estrategia España-África que su gobierno publicó a finales del año pasado. Se planean nuevas embajadas al sur del Sahara y asociaciones en los ámbitos empresarial y educativo.

Una estrategia distinta

El contraste entre el enfoque de España y el de otros países occidentales no se limita al gasto, sino también al tono y la mentalidad, y en ninguna otra área es más evidente que en la gestión de la migración.

Al igual que en otras partes de Europa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca maneras de contener la afluencia de inmigrantes irregulares.

De manera parecida a otros líderes de centroizquierda y centroderecha, se enfrenta a un desafío electoral de la derecha radical, impulsado en gran medida por la preocupación de algunos votantes por la migración.

El partido de línea dura Vox, bien establecido en el Congreso, ocupa habitualmente el tercer puesto en las encuestas de opinión.

En julio, se tuvieron que desplegar fuerzas de seguridad adicionales contra bandas racistas que rondaban las calles de Torre Pacheco, en la región de Murcia (donde muchos africanos trabajan en el floreciente sector hortícola), después de que tres marroquíes fueran acusados de golpear a un jubilado.

Miles de personas intentan cruzar a Canarias en barcos de madera abarrotados

Mientras el Partido Popular, conservador y en la oposición, sigue siendo favorable a cierta inmigración -pero por razones culturales quiere priorizar a los latinoamericanos sobre los africanos-, Vox se muestra más radical.

En respuesta al incidente de Murcia, Vox pidió medidas enérgicas contra los inmigrantes que aceptan empleos que requieren menos capacitación.

El mensaje se dirigía principalmente a los africanos que trabajan en la producción hortofrutícola, ahora tan crucial para la economía del sur de España.

Sin embargo, para el gobierno, la migración presenta desafíos tanto prácticos como políticos.

“Cuestión de racionalidad”

Más de 45.000 personas emprendieron la peligrosa travesía marítima desde la costa occidental de África hasta el archipiélago español de las Islas Canarias el año pasado. Se estima que la cifra de fallecidos en el intento oscila entre 1400 y 10.460.

Otros optan por el trayecto más corto a través del Estrecho de Gibraltar o el Mediterráneo para desembarcar en playas andaluzas o intentar cruzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en la costa norteafricana.

La administración española debe acoger a los recién llegados, tramitar sus solicitudes y gestionar su integración en la sociedad, ya sea temporal o duradera.

Sin embargo, con un lenguaje marcadamente diferente al mensaje hostil que emana de muchas capitales europeas, el gobierno de Sánchez reconoce abiertamente la dura realidad económica sobre el terreno en África Occidental, que empuja a la gente a arriesgar sus vidas en el intento de llegar a Europa.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (derecha), se reunió con el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani (izq.), en Madrid el año pasado

Y está intentando ir más allá del simple “no” a los recién llegados. En cambio, está desarrollando alternativas creativas, con la promesa de fomentar movimientos de personas seguros, ordenados, regulares y mutuamente beneficiosos.

En su viaje a Mauritania el año pasado, Sánchez destacó la contribución de los migrantes a la economía española.

“Para nosotros, el fenómeno migratorio no es solo una cuestión de principios morales, solidaridad y dignidad, sino también de racionalidad”, declaró el primer ministro.

El gobierno español financia programas de formación para jóvenes desempleados en países como Senegal, especialmente para migrantes irregulares que fueron devueltos, para ayudarlos a desarrollar nuevos medios de vida viables en sus países de origen.

Además, amplió el programa de “migración circular” que otorga a los africanos occidentales visados de corta duración para venir a España por períodos limitados de trabajo estacional, principalmente en la agricultura, y luego regresar.

Estos temas fueron centrales en la agenda cuando Sánchez visitó Senegal, Gambia y Mauritania en agosto del año pasado.

Un acuerdo de migración circular con el primero estaba en vigor desde 2021, pero desde entonces se firmaron acuerdos similares con los gobiernos de Mauritania y Gambia.

Los argumentos subyacentes a este singular enfoque se expusieron detalladamente en la estrategia España-África del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta argumentaba que Europa y África “forman parte del mismo espacio geopolítico”.

Pero la gestión de la migración es solo uno de los motivos que explican la decisión española de priorizar el desarrollo de las relaciones con África y, de hecho, apoyar una agenda sociocultural mucho más amplia en este ámbito.

Una premisa nueva

La premisa fundamental que subyace a la labor de Madrid es que España, como el país europeo más cercano al continente, tiene un interés propio esencial en el progreso de África hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así como hacia la paz y la seguridad.

Esta lógica básica podría parecer obvia.

Sin embargo, la historia, por supuesto, llevó a España por un camino muy diferente.

Salvo algunos puntos de apoyo en el Magreb y un pequeño puesto avanzado tropical —la actual Guinea Ecuatorial independiente—, su expansión colonial en los siglos XVI y XVII se dirigió principalmente a través del Atlántico.

Y en las últimas décadas, los asuntos europeos y Medio Oriente habían tendido a dominar las prioridades de la política exterior de Madrid, mientras que los principales beneficiarios de su apoyo al desarrollo fueron los países de su vasto antiguo imperio en América Central y del Sur.

Sin embargo, en los últimos años, el gobierno de Sánchez presidió una ampliación fundamental de sus perspectivas. Apenas Albares asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores en julio de 2021, inició una reestructuración de su departamento, en parte para reforzar su compromiso no solo con América Latina, sino también con el Sahel y el Norte de África.

La confirmación de este mayor énfasis geográfico llegó con un plan de cooperación para el desarrollo 2024-2027, que por primera vez designó a África Occidental, incluido el Sahel, como una de las tres regiones prioritarias para la asistencia, junto con América Central y del Sur.

La estrategia de España para África hace especial hincapié no solo en sectores económicos como las infraestructuras, la digitalización y la transición energética, sino también, en particular, en la educación y el empleo juvenil.

La dimensión cultural incluye no solo la promoción de la lengua española, con una mayor presencia del Instituto Cervantes, sino también programas para facilitar la movilidad del profesorado académico y de la investigación.

La cooperación en materia de seguridad, la acción contra el cambio climático, el empoderamiento de la mujer y una mayor presencia diplomática son componentes previsibles en el contexto actual. Sin embargo, la estrategia también hace un gran hincapié público en el apoyo a las ideas democráticas, a la Unión Africana y, en particular, a la organización regional de África Occidental, la CEDEAO.

Este será un bienvenido estímulo público para esta última, que actualmente se encuentra bajo una fuerte presión tras ver su 50 aniversario empañado por la retirada de los estados sahelianos (Burkina Faso, Malí y Níger), cuyas juntas militares gobernantes se negaron a cumplir su protocolo sobre democracia y buen gobierno.

Mientras tanto, en un mensaje dirigido tanto al público nacional de Madrid como a sus socios subsaharianos, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que “el apoyo a la diáspora africana y la lucha contra el racismo y la xenofobia también son prioridades clave”.

Las buenas palabras, por supuesto, son solo un primer paso. Pero en el actual clima internacional, este tipo de lenguaje realmente destaca.

Por Paul Melly