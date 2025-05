“Creí que solo los delincuentes se irían”: es cubana, voto por Trump y su esposo fue deportado sin aviso previo

Liyián Pérez es una cubana que emigró legalmente a Estados Unidos. Como muchos inmigrantes, buscaba estabilidad y un futuro mejor. Vivía junto a su esposo, Alian Méndez y sus dos hijos, también cubanos, con quien construyó una vida tranquila. Todo cambió de forma abrupta: su pareja fue deportada sin previo aviso y enfrenta una prohibición de entrada por 10 años. Lo más difícil para ella, según relató, fue no poder despedirse.

Votó por Trump y su esposo fue deportado de regreso a Cuba

Liyián Pérez llegó desde Cuba en busca de seguridad. Se estableció en Estados Unidos con documentación en regla y formó su hogar. Compartía la vida con su esposo en un entorno estable y sin inconvenientes legales. Asegura que jamás pensó que algo así podría ocurrirle.

Ambos no tenían antecedentes penales ni conflictos con la ley. Liyián insiste en que respetaban todas las normas y nunca recibieron una advertencia formal. “Yo no me lo esperaba. Creí que solo los delincuentes se irían”, expresó en un video publicado por Univisión en TikTok.

El episodio la dejó confundida. Pasó de confiar en las políticas migratorias a enfrentarse sola a una separación injustificada. Según su testimonio, su esposo no tuvo ninguna posibilidad de defenderse.

Su voto por Trump para mejorar la seguridad en Estados Unidos

Liyián eligió a Donald Trump en las últimas elecciones. Creía en su promesa de mantener el orden, reforzar la seguridad y aplicar un control migratorio efectivo. Estaba convencida de que las medidas se aplicarían únicamente a personas con causas judiciales o con estatus irregular.

La cubana, afirmó que no se arrepentía de su voto. Consideraba que el gobierno de Trump trabajaba para proteger a familias trabajadoras como la suya. Sin embargo, la deportación de su esposo, Alian, cambió su percepción.

La situación que enfrenta contrasta por completo con la sensación de protección que creía tener. Para ella, todo ocurrió sin una explicación clara y con una enorme carga emocional. Ahora vive separada de su Alian Méndez en el país al que apostó por un futuro mejor. Asegura que nunca imaginó que las decisiones que apoyó políticamente tendrían consecuencias tan personales.

Sin aviso previo: así fue la detención y deportación de su esposo

Alian Méndez, esposo de Liyián, fue detenido por las autoridades migratorias de manera repentina. Ella no pudo despedirse ni recibir información oficial antes de la expulsión. Supo que lo enviaron a Cuba cuando ya no había nada que hacer.

Además de la deportación, su esposo enfrenta una prohibición de entrada por 10 años. Esto impide cualquier posibilidad de reunificación en el corto plazo. Liyián manifestó que la noticia la tomó completamente por sorpresa y la dejó con múltiples dudas sin resolver.

Pidió explicaciones, pero hasta ahora no recibió respuesta formal de ninguna autoridad. Mientras tanto, enfrenta sola las consecuencias emocionales y legales que conlleva la separación forzosa.

Trump y su dura política contra inmigrantes en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva en la que lanzó un nuevo programa de auto-repatriación. Se trata del “Project Homecoming”, una iniciativa que ofrece un bono de 1000 dólares y un vuelo gratuito a inmigrantes indocumentados que decidan regresar voluntariamente a sus países.

De acuerdo con Fox News, es la primera vez que se implementa una política de este tipo en Estados Unidos. Se dice que se busca reducir los costos de detención y facilitar las salidas voluntarias. No obstante, la propuesta generó polémica por su enfoque directo y las implicancias sociales.

Aunque Liyián y su esposo, Alian, residían legalmente en el país, su caso se produce en un contexto de mayor endurecimiento migratorio. La administración intensificó los controles y las detenciones, lo que afectó incluso a personas sin antecedentes penales.

La experiencia de Liyián refleja cómo las decisiones políticas pueden tener efectos inesperados. A pesar de respaldar al presidente, hoy vive las consecuencias de medidas que, en principio, no creía que la involucrarían.