Cómo es el ambicioso “plan maestro” para una “Nueva Gaza” que presentó el gobierno de Trump

DAVOS.– El asesor principal de la Casa Blanca y yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, presentó este jueves un ambicioso “plan maestro” para la reconstrucción de la Franja de Gaza, que prevé transformar el territorio devastado por la guerra en un polo urbano y económico en un plazo de tres años, pero condiciona el inicio de las obras al desarme completo del grupo terrorista Hamas.

La propuesta, expuesta con mapas y diapositivas de una “Nueva Gaza” con rascacielos y desarrollo turístico costero, fue presentada durante la firma del nuevo “Consejo de Paz” impulsado por el presidente Donald Trump.

Kushner aseguró que el proyecto se implementará por fases y que no contempla alternativas. “No hay un plan B”, afirmó, al detallar que la reconstrucción comenzará en Rafah, cerca de la frontera con Egipto, y avanzará progresivamente hacia el norte, hasta la ciudad de Gaza.

El plan incluye viviendas para trabajadores, empleo “al 100%”, infraestructura moderna, un puerto marítimo y un aeropuerto, y busca aplicar en Gaza “los principios de la economía de libre mercado”, con la intención de generar crecimiento sostenido y oportunidades económicas para la población palestina.

El núcleo del proyecto es la desmilitarización de Hamas, uno de los puntos más sensibles y complejos del conflicto. Según explicó Kushner, las armas pesadas del grupo serían desmanteladas de forma inmediata, mientras que las armas ligeras serían retiradas sector por sector por una nueva fuerza policial palestina. La reconstrucción solo se habilitará en aquellas zonas donde el desarme haya sido verificado. “Si Hamas no se desmilitariza, eso sería lo que frenaría este plan”, subrayó.

El esquema presentado contempla incentivos para los integrantes del grupo armado, que podrían acceder a amnistía, reintegración a la vida civil o salvoconductos. Algunos combatientes, de acuerdo con las diapositivas exhibidas, serían incorporados a la nueva policía palestina tras un proceso de evaluación y control. Una vez concluida y certificada la desmilitarización, las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarían al perímetro de seguridad que rodea la Franja.

El plan para Gaza de la administración Trump

Kushner indicó que los próximos 100 días estarán dedicados a la ayuda humanitaria, al alojamiento de emergencia y a sentar las bases para la reconstrucción, y adelantó que en las próximas semanas Washington organizará una conferencia internacional de inversiones para financiar el proyecto. El asesor pidió además a la comunidad internacional “calma durante 30 días” frente a las críticas dirigidas a países como Israel, Turquía y Qatar, involucrados en la mediación.

“Será fantástico”

Trump retomó luego la palabra en el escenario y respaldó la iniciativa, destacando el valor estratégico del enclave desde una óptica inmobiliaria. “Soy un experto en bienes raíces y para mí la ubicación lo es todo. Miren esta posición sobre el mar, este pedazo de propiedad tan hermoso”, afirmó el presidente. “Será realmente fantástico. Las personas que hoy viven tan mal vivirán muy bien”, añadió.

Varios analistas compararon la propuesta con un plan de desarrollo inmobiliario más que con una hoja de ruta política para la resolución del conflicto palestino-israelí.

Kushner presentó el plan del gobierno de Trump para Gaza MANDEL NGAN� - AFP�

La presentación del plan se en la presentación del Consejo de la Paz de Trump, destinado a supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamas y a coordinar la transición política y de seguridad en Gaza. Trump sostuvo que el nuevo organismo podría llegar a rivalizar con Naciones Unidas, aunque varios aliados de Estados Unidos optaron por no participar.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó integrarse al Consejo de la Paz, según informó su oficina, y las facciones palestinas respaldaron el plan de Trump y la creación de un comité de transición para administrar Gaza bajo supervisión internacional. Sin embargo, de ninguno de ambos bandos enviaron representantes a la firma en Davos.

Pese a las dificultades, Kushner afirmó que el objetivo final es “la paz entre Israel y el pueblo palestino” y que el plan busca garantizar condiciones de dignidad y estabilidad a largo plazo para la población de la Franja.

El anuncio se produce en medio de un alto el fuego frágil, acordado en octubre, que se vio afectado por acusaciones cruzadas de violaciones entre Israel y Hamas. Mientras Israel denuncia demoras en la devolución de rehenes fallecidos, el grupo palestino afirma que persisten las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria. En este contexto, el líder del comité tecnocrático palestino, Ali Shaath, confirmó que el cruce de Rafah con Egipto, principal vía de acceso a Gaza, reabrirá la próxima semana.

La guerra en Gaza comenzó tras el ataque del 7 de octubre, cuando el grupo Hamas lanzó una ofensiva contra Israel, causando la muerte de cientos de civiles y la toma de rehenes. Como respuesta, Israel inició una campaña militar a gran escala sobre la Franja de Gaza. Las consecuencias de esta guerra fueron devastadoras: miles de personas murieron, en su mayoría civiles, gran parte de la infraestructura fue destruida y la población enfrenta una grave crisis humanitaria, con escasez de alimentos, agua, electricidad y atención médica, además del desplazamiento masivo de familias.

Agencias ANSA y Reuters