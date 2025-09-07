Protestas masivas en Europa contra Israel: 900 detenidos en Londres

LONDRES.- Casi 900 personas fueron arrestadas en Londres durante una protesta este fin de semana en apoyo al grupo Palestine Action, proscrito desde finales de julio en virtud de la ley antiterrorista, informó hoy la policía, mientras que en Bélgica tuvo también lugar una masiva manifestación para expresar solidaridad con el pueblo palestino por los combates que Israel lleva adelante en la Franja de Gaza. También se produjo un incidente en la Vuelta a España, una importante competencia ciclística, cuando un manifestante intentó interrumpir la carrera.

La policía metropolitana de Londres (MET) indicó que 857 personas fueron detenidas en cumplimiento de la ley antiterrorista, después de una protesta organizada el sábado en apoyo de una organización proscrita. Además, otras 33 personas fueron detenidas acusadas de atacar a agentes de policía y por otros delitos contra el orden público. Cerca de 1500 personas participaron en una protesta frente al Parlamento británico con pancartas que decían “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”.

El gobierno británico proscribió al grupo Palestine Action, en virtud de la ley antiterrorista del año 2000, después de que varios miembros de la organización irrumpieron en una base de la Fuerza Aérea Británica y provocaron daños estimados en 10 millones de dólares.

La decisión del gobierno recibió críticas, incluso de la ONU, que consideran que esta prohibición es desproporcionada y constituye una amenaza a la libertad de expresión.

La policía de Londres había advertido el viernes que no vacilaría en detener a quienes manifestaran de manera explícita su apoyo a Palestine Action.“Tenemos el deber de hacer que se cumpla la ley sin temor ni favoritismos. Si uno anuncia que tiene la intención de cometer un delito, no nos queda más remedio que responder en consecuencia”, afirmó en un comunicado la subcomisaria adjunta de la policía, Claire Smart. Durante la protesta, se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes que intentaban impedir las detenciones.

Smart afirmó que los agentes fueron objeto de abusos “intolerables”, como puñetazos, patadas y escupitajos. Muchos de los detenidos por apoyar a Palestine Action es gente mayor.

“No somos terroristas (...). Debemos decir que Palestine Action tiene derecho a existir. La prohibición debe ser anulada”, afirmó Polly Smith, una jubilada de 74 años.

Nigel, de 62 años, director general de una empresa de reciclaje que se negó a dar su apellido, declaró que la prohibición impuesta por el gobierno en julio es “algo muy errado”. “Nuestro gobierno (...) debería usar el tiempo para intentar que cese el genocidio [en Gaza] en vez de tratar de frenar las protestas”, dijo antes de ser detenido. La prohibición de este grupo, que era prácticamente desconocido, impulsó el apoyo a esta organización.

Manifestación en Bélgica

Por su parte, decenas de miles de personas, entre 70.000 según la policía y 120.000 según los organizadores, desfilaron hoy en Bruselas, la capital belga, para expresar su solidaridad con los palestinos.

Los participantes, vestidos de rojo y esgrimiendo pancartas rojas, reclamaron medidas suplementarias contra Israel para proteger a los civiles palestinos.

“Algunos soñaron en su momento con la caída del muro de Berlín. Yo sueño con Estado palestino para los Palestinos”, dijo Ismet Gumusboga, de 60 años.

“Bruselas, en particular para Europa, es un punto neurálgico de la política internacional. Es muy importante que todos los estudiantes y personas de cualquier edad se manifiesten en esta ciudad”, subrayó Samuele Toppi, de 27 años.

El ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, declaró el viernes en una entrevista que la Unión Europea no “ha asumido sus responsabilidades” ante la guerra en Gaza, y que su credibilidad en política exterior “está derrumbándose”. El canciller se refería a las divisiones de los 27 Estados miembros, incapaces desde hace meses de acordar de manera unánime sancionar a Israel por la devastadora guerra de casi dos años en el territorio palestino de Gaza, en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas en territorio israelí. Frente a esta situación, Bélgica decidió hace poco una serie de medidas unilaterales de sanciones contra Israel.

Incidente en la Vuelta a España

Un hombre que portaba una bandera de Palestina causó además un accidente en la 15ta etapa durante una clásica competencia ciclística. Durante la Vuelta a España, un manifestante corrió hacia la carretera mientras los competidores se acercaban, en la más reciente interrupción del Grand Tour .

Ciclistas del equipo Israel Premier Tech compiten en la Vuelta a España mientras manifestantes protestan con banderas palestinas durante la 11ma etapa, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (AP Foto/Miguel Oses) Miguel Oses - AP

Dos ciclistas cayeron momentos después de que un hombre con la bandera se les acercara peligrosamente. El deportista Javier Romo se estrelló justo después de mirar hacia atrás al manifestante. El otro ciclista cayó al intentar evitar a Romo.

El ciclista cayó en la Vuelta a España a 50 kilómetros de la meta

Los pantalones de Romo, del equipo Movistar, quedaron rasgados y tuvo que detenerse por unos momentos antes de poder reincorporarse a la carrera. El otro ciclista, que no fue identificado de inmediato, volvió a subirse a su bicicleta y continuó.

El manifestante tropezó y no llegó del todo a incorporarse a la ruta. Aparentemente, se estaba escondiendo de la seguridad mientras los ciclistas se acercaban a 55 kilómetros de la meta en la etapa de 168 kilómetros. Un oficial de policía también cruzó la ruta frente a los ciclistas después de ver al manifestante correr por el otro lado.

Durante la Vuelta a España se han registrado ya varias interrupciones por parte de manifestantes pro Palestina. El equipo Israel Premier Tech comenzó la etapa del sábado vistiendo nuevos uniformes sin el nombre del equipo, aparentemente para reducir la exposición de sus ciclistas.

