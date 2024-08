Crisis en Venezuela, en vivo: la “gran protesta mundial” convocada por Machado y dónde serán en la Argentina

From #Madagascar 🇲🇬 #Africa I join the World Wide Protest demanding Respect for the will of the people of #Venezuela Wherever there is a Venezuelan, no matter how far, there is a voice defending #Democracy



The 28 of June #GanóVzla Ganó @EdmundoGU #YoSalíPorVzla and you ? 🇻🇪 pic.twitter.com/8Xvu19hMQl