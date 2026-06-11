Tres niños y un adulto que iban en bicicleta murieron tras ser atropellados por un auto en Holanda

LA HAYA.- Un auto atropelló a un grupo de ciclistas que participaban en un campamento escolar, lo que causó la muerte de tres niños y un adulto el jueves en una zona rural del sur de Holanda, según informaron los servicios de emergencia.

La policía indicó en un comunicado que detuvo a un hombre de 19 años y estaba investigando su implicación. No precisó si era el conductor del automóvil.

Dos niños y un adulto murieron en el lugar y otros cuatro niños resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales en Holanda y en la vecina Bélgica para recibir tratamiento. Uno de ellos murió la noche del jueves en un hospital de Rotterdam, señaló en un comunicado la organización Región de Seguridad de Zelanda.

El accidente ocurrió cuando el auto se estrelló contra un grupo de 14 niños y dos supervisores que participaban en una excursión escolar en bicicleta cerca de la aldea de Terhole, en la provincia de Zelanda.

Holanda tiene 17 millones de habitantes y 23 millones de bicicletas Archivo

De acuerdo con la radiodifusora regional neerlandesa Omroep Zeeland, el accidente tuvo lugar a las 12:30 hora local (10:30 GMT).

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, calificó el incidente como una “noticia terrible y devastadora” a través de un comunicado.

La policía investiga la causa del choque en una ruta provincial que discurre entre campos de cultivo cerca del pequeño pueblo de Vogelwaarde, a unos 200 kilómetros (125 millas) al sur de Ámsterdam.

Una foto difundida en medios holandeses mostraba un automóvil, con el parabrisas destrozado y el capó dañado, en un campo junto a la carretera.

Con información de la agencia AP