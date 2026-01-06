Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones

El especialista en seguridad y narcoterrorismo Alejandro Cassaglia sostuvo que Nicolás Maduro “es la cara visible” de una estructura criminal mucho más amplia, razón por la cual —afirmó— no están dadas las condiciones para convocar a elecciones en Venezuela en el corto plazo.

En una entrevista en LN+, planteó que el país atraviesa una transición “muy compleja”, signada por disputas internas, intereses del narcotráfico y apoyos externos que exceden lo institucional.

Alejandro Cassaglia, especialista en seguridad y narcoterrorismo

Según Cassaglia, en el poder venezolano “hay una puja muy fuerte” y existen “muchos poderes oscuros” que no responden a una lógica democrática.

En ese esquema ubicó a tres figuras centrales, a las que vinculó con el crimen organizado: Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y la vicepresidenta Delcy Rodríguez —quien juró el lunes como presidenta interina—. “Maduro, en realidad, es la figurita y la cara visible de este sistema macabro y canallesco que han implantado en Venezuela”, señaló.

Delcy Rodríguez juró el lunes como presidenta interina de Venezuela MARCELO GARCIA� - Miraflores press office�

Quiénes tienen el poder en Venezuela

El analista explicó que detrás de esa estructura operan actores internacionales como Irán, además de organizaciones criminales y sectores de la guerrilla colombiana. En ese contexto, consideró que la presión ejercida por Estados Unidos en los últimos años apuntó a debilitar el sostén económico del régimen, especialmente a través del control del Caribe y el bloqueo al transporte de petróleo y cocaína.

“Ese estrangulamiento económico empieza a generar disputas internas porque los narcos no van a querer perder su poder”, advirtió.

Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López JUAN BARRETO� - AFP�

Cassaglia también afirmó que Maduro no puede ser considerado un preso político ni un prisionero de guerra, como él mismo se definió en la audiencia en Nueva York. “Nunca hubo una declaración de guerra ni hay una guerra en curso”, remarcó, y sostuvo que el mensaje de Washington fue claro: “Este tipo es un narcotraficante y un criminal”.

En ese sentido, subrayó el simbolismo de las imágenes difundidas por Estados Unidos, donde el derrocado líder venezolano aparece escoltado por agentes de la DEA.

Maduro fue escoltado por agentes de la DEA durante su traslado al tribunal de Nueva York XNY/Star Max - GC Images

Por qué no están dadas las condiciones para hacer elecciones

En cuanto a la posibilidad de elecciones, el especialista fue categórico: “No están dadas las condiciones”. A su entender, un llamado inmediato a las urnas podría derivar en enfrentamientos internos y una “matanza”, ante la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas y la presencia de colectivos chavistas.

“Sería quemar políticamente a María Corina Machado”, sostuvo, y agregó que el proceso deberá ser gradual para evitar una guerra civil.

Puente internacional a Simon Bolivar para ir a Táchira, Venezuela, con tránsito de lunes Hernán Zenteno - La Nación

Por último, Cassaglia estimó que un escenario electoral recién podría darse dentro de un año o un año y medio, tras un reordenamiento del poder interno y regional. En tanto, precisó que los cambios políticos en países vecinos, el debilitamiento económico de Cuba y la presión internacional podrían terminar de aislar al régimen venezolano.

“Hay que ir de a poco para que Venezuela pueda volver a ser el país que fue”, concluyó.