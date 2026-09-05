Putin recibió a los enviados de Trump y les advirtió que la situación en Ucrania es “difícil”

MOSCÚ.– En un nuevo intento de la Casa Blanca por encontrar una salida negociada tras más de cuatro años de guerra, el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió este sábado en el Kremlin con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, y les manifestó al inicio de las conversaciones que la situación en Ucrania es “difícil”.

Putin elogió los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por poner fin a la guerra en Ucrania, que dura ya cuatro años y medio. El viernes, Trump sugirió que Estados Unidos contaba con una nueva propuesta destinada a acabar con el conflicto, aunque no ofreció más detalles.

“La situación que debemos abordar hoy no es, por supuesto, sencilla”, afirmó. “Pero antes de comenzar, quiero pedirles que transmitan mis mejores deseos y mi agradecimiento al presidente de los Estados Unidos, el señor Trump”.

La reunión en el Kremlin Kremlin - DPA

“Siendo consciente de que se adentra en una situación difícil, no ceja en sus esfuerzos por ayudar a lograr un acuerdo y contribuir a la resolución del conflicto ruso-ucraniano”, declaró. Por otro lado, comentó que Witkoff y Kushner se habían ganado la confianza de Rusia: “Para nosotros, trabajar con ellos resulta cómodo”.

Como en reuniones anteriores, Putin estuvo acompañado por su asesor de política exterior, Yuri Ushakov, y su enviado para inversiones, Kirill Dmitriev; ambos recibieron a los dos visitantes en el aeropuerto, los llevaron a un restaurante y luego los acompañaron al Kremlin.

Witkoff y Kushner visitan Moscú antes de viajar a Kiev el domingo para reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Será su primera visita a la capital ucraniana.

Los enviados llegaron poco antes de las 13 a la capital rusa a bordo de un Boeing de la Fuerza Aérea que durante el vuelo desde Estados Unidos había hecho escala en Helsinki.

Pero la conversación con Putin comenzó recién siete horas después, alrededor de las 20, después de que el presidente ruso completara una serie de compromisos, entre ellos la inauguración online de un parque de diversiones y de la estación Hoz y Martillo de los trenes suburbanos.

Vladimir Putin durante su encuentro con los delegados de Donald Trump en el Kremlin GAVRIIL GRIGOROV - AFP

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que Putin había ordenado a las fuerzas militares no atacar Kiev durante tres días –a partir de la medianoche del sábado– con motivo de la visita de Witkoff y Kushner a la capital ucraniana.

Los límites de Putin

Putin expresó que la intensidad de los ataques contra Rusia también había disminuido y prometió garantizar la seguridad de los negociadores estadounidenses. Pero de acuerdo con Putin el alto el fuego solo se limita a las capitales. Y tampoco quiere extenderlo más tiempo.

“Las autoridades ucranianas pidieron un alto el fuego de más de tres días, pero nunca aceptamos nada por el estilo con ellas”, afirmó.

Zelensky afirmó haber conversado con Witkoff y Kushner este sábado y aseguró que Ucrania estaba dispuesta a detener los ataques contra Moscú hasta el lunes.

Volodimir Zelensky recibirá a los enviados norteamericanos en Kiev el domingo ANDREJ ISAKOVIC - AFP

“Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado a trabajar con la parte rusa hoy mismo”, escribió en X. “Desde ahora hasta el final del sábado, así como durante el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de atacar Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kiev”.

Los esfuerzos de paz están estancados, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.

El presidente estadounidense no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: “Tenemos una idea para la paz”.

La inusual visita que hizo la semana pasada a Moscú el director de la CIA, John Ratcliffe, había suscitado numerosas especulaciones. Según el Kremlin, se reunió con los servicios de inteligencia rusos. Trump calificó este desplazamiento de “semi rutinario”.

La policía custodia un restaurant donde fueron llevados a almorzar los delegados estadounidenses a su llegada a Moscú ANDREY BORODULIN - AFP

Witkoff y Kushner, que han participado en negociaciones para el alto el fuego en Gaza e Irán, viajaron en repetidas ocasiones a Moscú en anteriores intentos diplomáticos.

El renovado impulso negociador llega en un momento en que Rusia y Ucrania se castigan mutuamente con ataques de misiles y drones de largo alcance, lo que elevó las bajas civiles a niveles inéditos desde el inicio de los combates hace más de cuatro años.

Horas antes del anuncio de Trump, un dron ruso atacó la sede del servicio de seguridad ucraniano SBU en el centro de Kiev.

Zelensky informó también de un ataque ruso contra “una empresa civil en Kamianske, en la región de Dnipropetrovsk”, en el que cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas.

El Ministerio de Defensa de Moscú afirmó, en cambio, que en esa región fueron atacadas dos plantas metalúrgicas “que son los principales proveedores de productos metálicos para la producción militar ucraniana”.

Agencias AFP, AP y ANSA