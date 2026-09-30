Qué dice el comunicado de Flydubai tras el incidente con los pilotos: “Instamos a abstenerse de hacer conjeturas”

Transcurridas algunas horas desde que ocurrió el incidente con un avión de Flydubai, la empresa comunicó que hubo “un altercado en la cabina de mando del vuelo FZ 1073″ que tenía programado conectar Dubái y la ciudad de Tel Aviv. “La aeronave fue asegurada con éxito por la tripulación que viajaba en el vuelo, quienes desviaron el avión y lo aterrizaron sin problemas en el aeropuerto de Tabuk [en Arabia Saudita]”, agregó.

“En esta etapa inicial, se desconocen las razones y los motivos subyacentes de este suceso, y la investigación formal está en curso. Instamos a todas las partes a abstenerse de hacer conjeturas prematuras mientras las autoridades recaban información”, resaltó el comunicado publicado en la página oficial de la línea aérea.

El nuevo parte de flydubai respecto del incidente. https://news.flydubai.com/

El texto, atribuido a un portavoz de la línea aérea, resaltó que los pasajeros y la tripulación estuvieron a salvo. “Enviamos dos aviones de reemplazo a Tabuk para dar descanso a la gente. Este incidente no afecta a las demás operaciones programadas en la red de Flydubai”.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos Redes

“Nuestra prioridad inmediata es garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los pasajeros y miembros de la tripulación involucrados en este incidente, así como apoyar la investigación oficial”, cerró el comunicado oficial.

La información suministrada por la línea aérea llegó minutos después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que Arabia Saudita detuvo al copiloto del avión que presuntamente hirió a su colega. “El piloto que apuñaló a su compañero fue arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas”, dijo en un mensaje de video, al tiempo que ordenó preparativos ante posibles amenazas adicionales.

El Gobierno israelí cree que el incidente ocurrido en ese vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel —que se desvió a Arabia Saudita tras transmitir señales de ‌emergencia— podría haber sido un intento ‌de “ataque terrorista”, ⁠según dos funcionarios israelíes.

Un video muestra al piloto herido en el vuelo de Flydubai

Los funcionarios indicaron que se cree que el copiloto apuñaló al capitán antes de que la tripulación entrara en la cabina de mando y tomara el control del aparato. Una persona con acceso a la investigación dijo a la agencia Reuters que el avión transmitió las señales de emergencia después de que los pilotos se enzarzaran en ​un altercado ⁠físico entre ellos.

En un video, supuestamente grabado por un pasajero israelí a bordo del vuelo de Flydubai y difundido ampliamente por los medios israelíes, un pasajero afirmó que uno de los pilotos resultó herido de gravedad y el otro leve después de que uno de ellos fuera apuñalado.

El pánico de los pasajeros del vuelo de Flydubai

El vuelo FZ1073, de Dubái a Tel Aviv, se desvió hacia ​Arabia Saudita cuando sobrevolaba el espacio aéreo jordano, transmitiendo una señal de emergencia general primero y otra más tarde que indicaba una posible interferencia ilícita, según la web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

El recorrido de avión de Flydubai

El avión Boeing 737, que según los medios israelíes llevaba a bordo unos 180 ⁠pasajeros israelíes, volvió a emitir la señal de emergencia general inicial antes de aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, según la web. Los datos de la aeronave parecen indicar que descendió de forma repentina y ‌rápida unos 6000 metros en menos de un minuto antes de la primera señal de emergencia, según Flightradar24. No quedó claro de inmediato quién transmitió las señales de emergencia.