Aunque son un mismo pueblo, los palestinos tienen diferentes gobiernos según el territorio en el que viven.

Desde 2007, coexisten dos administraciones independientes y rivales políticamente: en Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por su presidente, Mahmoud Abbas, y en la Franja de Gaza el control lo tiene el grupo islamista Hamas, que el 7 de octubre lanzó un ataque sin precedentes contra Israel.

Los combatientes de Hamas atacaron Israel por aire, mar y tierra y mataron al menos a 1200 personas y capturaron a decenas de rehenes. El gobierno israelí respondió declarando la guerra a Hamas y ordenando bombardeos masivos sobre Gaza que han causado la muerte de más de 1000 personas.

El mismo día que Hamas inició su operación en Israel, el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, destacó el derecho de los palestinos a defenderse contra “el terror de los colonos y las fuerzas de ocupación”, según la agencia oficial de noticias WAFA.

Los comentarios los hizo en el contexto de una reunión de emergencia celebrada en la ciudad de Ramala con altos funcionarios de su gobierno.

Barrera entre Israel y Franja de Gaza

También dio la orden para que su gobierno proporcione todo lo necesario “para fortalecer la firmeza de los palestinos frente a los crímenes cometidos por la ocupación israelí y las bandas de colonos”, agregó la agencia.

Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la ANP publicó en sus redes sociales una declaración en la que decía que han “advertido repetidamente contra las consecuencias de bloquear el horizonte político y no permitir que el pueblo palestino ejerza su legítimo derecho a la autodeterminación”, culpando a Israel de la “destrucción del proceso de paz”, algo que el gobierno israelí niega.

Los palestinos enfrentan desde hace tiempo una continua crisis por el liderazgo político. Hamas ha ganado relevancia desde Gaza, dejando a un lado al más moderado partido Fatah, el de Abbas, y a la Autoridad Palestina que él preside.

Abbas tiene el respaldo de Occidente, pero es poco popular en los territorios palestinos. El líder palestino ha pedido ayuda a Naciones Unidas para que frene lo que él considera como una “agresión israelí” en Gaza tras las represalias de Tel Aviv por el ataque de Hamas.

“Los rehenes deben ser protegidos”

Husam Zomlot, embajador palestino en Reino Unido

Durante una tensa entrevista con la BBC, Husam Zomlot, embajador palestino en Reino Unido y asesor del presidente Abbas, se molestó con el periodista Lewis Vaughan Jones por preguntarle si apoya el ataque de Hamas contra Israel.

“Hamas es un un grupo militante. Usted está hablando con el representante de Palestina y nuestra posición es muy conocida y clara. No se trata de si hay apoyo o no hay apoyo. Estoy aquí para representar a mi pueblo, al pueblo palestino, por lo que está pasando. No estoy aquí para condenar a nadie”, apuntó.

“Hamas no es el gobierno palestino”, subrayó Zomlot, molesto con lo que considera una equiparación entre el “ocupante y el ocupado”, en referencia a Israel y los palestinos, según su punto de vista.

“Siempre se espera que sean los palestinos quienes se condenen a sí mismos (por ataques como los de Hamas). Este es un conflicto político y se nos han negado nuestros derechos durante mucho tiempo”, continuó.

Desde su perspectiva, el punto de partida debe ser centrarse en las causas fundamentales de lo que está ocurriendo, y agregó que lo que han experimentado los israelíes “es lo que los palestinos han visto todos los días durante los últimos 50 años”.

“Gaza es la mayor prisión al aire libre”, dijo y agregó que sus dos millones de habitantes son “rehenes” de Israel.

Hamas tiene en su poder a unos 150 rehenes israelíes tras su ofensiva del sábado, y amenaza con hacer ejecuciones por cada ataque que Israel realice a Gaza sin aviso previo.

Consultado sobre cuál es la solución al conflicto, el representante del gobierno palestino dijo que es la aplicación “justa” de las resoluciones del derecho internacional.

En otra entrevista para el programa Newsnight de la BBC, el representante palestino dijo que la ANP no tolera la muerte de civiles. “Somos muy claros. Rechazamos cualquier ataque o daño a civiles de todos los lados. Hemos estados comprometidos con esto por 30 años. Hemos estado comprometidos con la no violencia, con la negociación”, le dijo a la presentadora Kirsty Wark.

“Los rehenes deben ser protegidos. No hay discusión sobre eso. Debemos recuperar la autoridad moral e Israel debe terminar inmediatamente de atacar civiles”, apuntó.

Tras el ataque de Hamas a Israel, las fuerzas israelíes lanzaron una contraofensiva en Gaza

¿De dónde viene la división entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina?

Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y miembro del partido político Fatah, gobierna en Cisjordania. El grupo militante Hamas, por su parte, ejerce el poder en la Franja de Gaza.

Las tensiones entre Fatah y Hamas han dominado la política palestina desde 2006, cuando la organización salió victoriosa en las elecciones parlamentarias de la Autoridad Palestina para el Consejo Legislativo Palestino, poniendo fin a la era de dominio de Fatah.

Tras un conflicto armado entre las dos facciones y el fracaso de un intento de gobierno de unidad, la dirección palestina está dividida política y territorialmente desde 2007.

Las profundas tensiones entre Hamas (considerada la facción radical) y Fatah (considerada como la facción moderada) han persistido hasta la actualidad. Pese a que ambas persiguen el mismo objetivo de conseguir una sola nación palestina con plenos derechos, sus métodos para lograrlo difieren sustancialmente.

Fatah defiende una solución pacífica con Israel. Sus líderes son defensores de la solución de los dos Estados -delimitados tomando como base las fronteras de 1967- y de los procesos de negociación. No apoyan la lucha armada.

La ANP, que representa a Fatah, es reconocida en el extranjero como el gobierno civil en los territorios palestinos. Hamas, en cambio, descarta el camino de la negociación con Israel y aboga por la lucha armada como método de resistencia frente a la “ocupación” israelí de sus territorios.

Uno de sus propósitos es la creación de un Estado palestino islámico que abarque toda la “Palestina histórica”, incluyendo el territorio donde ahora se encuentra Israel. Hamas lideró el último atentado contra Israel del 7 de octubre, mientras que las fuerzas israelíes lanzaron su contraofensiva específicamente dirigida a Gaza.

